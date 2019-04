Norica Nicolai a afirmat ca se aștepta ca Liviu Dragnea sa trimita o scrisoare la Bruxelles in care sa-și exprime punctul de vedere pe legislația in domeniul justiției și in care sa anunțe posibilitatea schimbarii lui Tudorel Toader pentru ca nu a venit cu OUG pe justiție.

Totodata, Nicolai susține ca Tudorel Toader este ''singurul ministru care a luat niște decizii''.

penale

„Știu ca de 3 ani de zile legea trebuie pusa in acord cu deciziile CCR, asta e o urgența maxima. Știți ce ma intreb eu? De ce Parlamentul nu a facut asta cu prioritate?…