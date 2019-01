Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a avut marti, la Buxelles, o intrevedere cu presedintele Comisiei LIBE a Parlamentului European, Claude Moraes, cei doi discutand, intre altele, despre prioritatea operationalizarii Parchetului European (EPPO) si imbunatatirii increderii si recunoasterii reciproce…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca miercuri va avea o intalnire cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, pe tema legii privind recursul compensatoriu, pentru a putea lua o decizie pe acest subiect. "Dupa cum stiti, aceasta lege a recursului compensatoriu a fost initiata de guvernul…

- Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a avut astazi, 5 decembrie 2018, la Bruxelles, o intrevedere cu secretarul general al Consiliului Uniunii Europene, Jeppe Tranholm-Mikkelsen, cu participarea membrilor Guvernului Romaniei. Intalnirea face parte din dialogul uzual al reprezentanților statului…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, joi, ca motivarea avizului negativ dat de CSM in cazul revocarii procurorului general "suna foarte corect", iar propunerea de revocare i se pare in continuare "o eroare". "O sa studiez motivarea (avizului negativ al CSM - n.red.) . Din ce am inteles pana…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a discutat marti cu Vera Jourova Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a discutat marti cu Vera Jourová, comisarul european pentru justitie, despre evolutiile sistemului judiciar din România si prioritatile pentru acest domeniu în contextul…

- Comisarul european Vera Jourova, responsabil pentru justitie, consumatori si egalitatea de gen, va avea marti intrevederi cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sefa Instantei supreme, Cristina Tarcea, precum si cu presedintele Klaus Iohannis, in cadrul unei vizite oficiale pe care o efectueaza…

- Presedintele Comisiei speciale pentru elaborarea legilor Justitiei, Florin Iordache, a declarat miercuri ca legislatia in domeniul Justitiei din Romania poate fi un exemplu si pentru cei "care critica in acest moment". "Nu am apucat sa il vad (draftul rezolutiei Parlamentului European privind…

- "Nu am apucat sa il vad (draftul rezolutiei Parlamentului European privind statul de drept din Romania - n.r.). As vrea atunci cand se va dezbate in Parlamentul European sa se vada ca noi, prin aceste modificari la legile Justitiei, fara indoiala, am tinut cont si de recomandarile Comisiei de la…