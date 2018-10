Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a venit marti in fata deputatilor, pentru a raspunde acuzatiilor aduse de Opozitie, prin motiunea simpla pe Justitie dezbatuta in plenul Camerei Deputatilor. PSD l-a aparat pe Tudorel Toader. „Doar Rusia are abuzul in serviciu incriminat. Asa ca lasati-o mai moale!”,…

- Tudorel Toader, Ministrul Justiției, autorul multor inițiative și proiecte legislative contestate dur, a spus ca tot ceea ce face el nu este altceva decat „revenire la normalitate in activitatea de infaptuire a Justitiei”. Legile justiției au fost aspru criticate și-n țara, și-n strainatate. Plenul…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis o reactie, la scurt timp dupa opiniile cuprinse in raportul Comisiei de la Veneția in legatura cu modificarile aduse legilor justiției și codurilor penale. Klaus Iohannis il acuza pe ministrul Justitiei, Tudorel Toader „comportament iresponsabil” si cere Parlamentului…

- Securitatea zonei Balcanilor se va discuta marți la Timișoara, in cadrul unui eveniment care s-a bucurat de real succes și la prima ediție, anul trecut. Marți, Universitatea de Vest din Timișoara, in parteneriat cu asociația New Strategy Center, organizeaza a doua ediție a conferinței internaționale…

- ''Cu presedintele (nr-Dragnea), ne intalnim, nu foarte des, dar ne intalnim in chip necesar, pentru ca el este presedinte la o alianta care sustine un guvern politic din care eu fac parte, chiar daca nu sunt membru al niciunui partid (...) Nu considerati nefireasca intrevederea dintre un ministru…

- „Europa trebuie sa respire cu cei doi plamani ai ei, de est si de vest. Daca acest lucru nu se intampla, Europa ramane fara suflare si impresia mea este ca Europa noastra incepe sa ramana fara suflare, asa ca trebuie sa punem accent pe cooperare, sa folosim o limba comuna pentru est si pentru vest“…

- Parlamentul European a decis, in votul de miercuri, sa demareze procedura pentru activarea Articolului 7 in cazul Ungariei, dupa ce, marti, prim-ministrul Viktor Orban a acuzat forul european ca vrea sa umileasca o tara intreaga.Ungaria este a doua tara impotriva careia se ia aceasta masura,…