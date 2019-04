Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, a facut, joi seara, declaratii la Ministerul Justitiei. Toader a anuntat ca merge la Guvern si va prezenta demisia din functia de ministru al justitiei, urmand ca premierul Viorica Dancila sa ia o decizie. “Voi merge la Guvuvern și o sa am o alta intrevedere cu doamna…

- Tudorel Toader a anunțat ca merge la Guvern și va prezenta demisia din funcția de ministru al Justiției, urmand ca premierul Viorica Dancila sa ia o decizie. Totul s-a intamplat in fața Ministerului Justiției, acolo unde a fost prezent și celebrul protestatar Marian ”Ceaușescu”. La finalul declarației…

- "Suntem ministri numiti politic, de catre o echipa politica. As vrea sa va spun ce-am facut eu, in momentul in care Comitetul Executiv al partidului mi-a solicitat aceasta demisie, nu am pus intrebari si mi-am dat aceasta demisie. Din punctul meu de vedere, cand iti pierzi sustinerea politica, este…

- Premierul Viorica Dancila și ministrul Justiției, Tudorel Toader, s-au intalnit joi dimineața la Guvern pentru a discuta situația demisiei sau revocarii ministrului dupa retragerea sprijinului politic decis la CEX-ul PSD de ieri. Toader a spus ca va anunța la finalul ...

- Ministrul Justitiei Tudorel Toader a anuntat joi, dupa intalnirea cu premierul Viorica Dancila, ca a luat act de decizia acesteia de a trimite presedintelui Iohannis solicitarea de revocare din functie. Acesta a declarat ca premierul nu ii poate cere demisia, pentru ca nu e corect din punct de vedere…

- Premierul Viorica Dancila a explicat ca Tudorel Toader a promis multe lucruri și nu le-a finalizat. Ea a spus ca ii va cere ministrului sa demisioneze.”In cadrul CEX s-au decizii referitoare la cele doua colege care candideaza pentru PE și un vot referitor la domnul Tudorel Toader. In urma…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a facut poze cu senatori PNL, miercuri, in plenul Senatului, unde ar fi trebuit sa se discute moțiunea simpla prin care chiar liberalii cu care a facut poze ii cer demisia din funcție.Moțiunea simpla depusa de PNL-USR in Senat, „Justitia, victima sigura…

- "Va aduc la cunoștința demisia din calitatea de membru, cu o vechime de 15 ani, al Partidului Social Democrat, ca urmare a indepartarii PSD de valorile stangii europene. Demisia este valabila de azi, 29.03.2019", a scris Roxana Popa in demisia postata pe Facebook. Demisia șefei de cabinet…