Tudorel Toader, remaniat. Coita: O situație pe care o anticipam ”Este oarecum o situație pe care o anticipam. Adica senzația era ca mandatul lui Tudorel Toader se apropie de final și asta pentru ca au fost foarte multe controverse legate de inițiativele domniei sale sau lipsa de inițiativa. Prea multe discuții, daca ma intrebați pe mine privind ordonanțe care nu au existat, propuneri de lege neclare. Sa nu uitam ca ultimul exemplu este Ordonanța 7 / 2019 care a suscitat foarte multe dezbateri. Sigur ca Tudorel Toader este un profesionist și este o somitate in domeniul Dreptului și a justiției și asta nu va afecta cu nimic acest lucru, decizia de… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

