Ministrul justitiei, Tudorel Toader, reactioneaza dupa ce i s-a cerut demisia pe fondul efectelor legii recursului compensatoriu. Dupa ce un criminal eliberat anticipat in baza acestei legi a ucis din nou, Toader afirma ca nu a avut nicio implicare in redactarea si promovarea actului normativ. „In repetate randuri, am arata urmatoarele: ca proiectul de lege