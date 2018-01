Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, spune ca a fost transmis CEDO in termenul prevazut, respectiv 25 ianuarie, calendarul de masuri pentru imbunatatirea conditiilor din penitenciare si ca ar fi fost nerealist sa se considere ca in sase luni de la ramanerea definitiva a hotararii pilot Romania va putea…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, vineri, ca ar fi fost nerealist sa se considere ca in sase luni Romania va remedia problema privind conditiile necorespunzatoare din penitenciare. "Hotararea pilot pronuntata de catre CEDO prevede data de 25.01.2018 pentru prezentarea foii…

- Potrivit Pressone, Codruț Olaru ar fi plagiat de la cap la coada in teza de doctorat intitulata "Particularitațile criminalitații organizate in Romania", pe care a susținut-o in 2013 la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași. Niciun rand din cele aproape 250 de pagini ale tezei nu ii…

- Tudorel Toader, ministrul Justiției, a decis sa ceara demiterea Laura Codruța Kovesi de la conducerea DNA! Conform surselor citate de Romania TV, Toader ii va transmite președintelui Klaus Iohannis ca, in urma analizei raportului Inspecției Judiciare, a ajuns la concluzia ca șefa DNA trebuie revocata…

- Aproximativ 200 de studenti din 15 centre universitare din Romania s-au adunat, la Timisoara, iar sambata seara, au participat la un protest fata de modificarile legilor Justitiei. Tinerii au venit incolonati, din Complexul Studentesc, pana in Piata Victoriei, purtand pe umeri un sicriu…

- Intrebat la Romania TV daca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, i-a prezentat aspecte din evaluarea pe care a facut-o cu privire la activitatea sefei DNA si daca i-a spus ce decizie ar urma sa ia, premierul Tudose a raspuns: "Nu, chiar nu. A vrut sa inceapa sa-mi spuna si am refuzat eu. Pe principiul…

- Mihai Tudose, despre evaluarea Laurei Codruța Kovesi. Premierul a declarat, vineri, ca nu a dorit sa știe despre evaluarea procurorului-șef al DNA, Laura Codruta Kovesi, pentru a nu influența „ o decizie care chiar n-ar trebui sa fie politizata”. Șeful Guvernului a fost intrebat, la Romania TV , daca…

- Premierul Mihai Tudose a afirmat, vineri, referindu-se la cererea unor organizatii civice privind demiterea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, ca ONG-urile nu stabilesc cine face parte dintr-un Guvern. Intrebat la Romania TV ce le raspunde reprezentantilor organizatiilor civice care…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține, intr-un interviu acordat Antena 3, ca ministrul Justiției – Tudorel Toader – va prezenta, la inceputul anului viitor, o analiza care compara noile legi ale Justiției din Romania cu legislațiile similare din UE. Totodata, Dragnea a criticat cele șapte ambasade…

- Reprezentantul Initiativa Romania, Mihai Politeanu, a precizat, miercuri, dupa intrevederea cu premierul Mihai Tudose, ca intalnirea cu acesta pe tema legilor Justitiei nu a fost „imbucuratoare” si ca, in consecinta, protestele vor continua pana vor fi stopate modificarile la legislatia penala.…

- Tudorel Toader a spus ca, intr-adevar, nu l-a cautat niciodata pe Klaus Iohannis, dar nu inseamna ca l-a evitat, el sustinand ca i se pare normal sa ramana in banca sa si de acum incolo, in limitele competentelor sale. "Oarecum era in intentia mea, cel putin in faza initiala a elaborarii acestor…

- Presedintele Klaus Iohannis a spus, miercuri, intr-o discutie informala cu jurnalistii, ca exista riscul ca Romania sa fie sanctionata de UE, pe modelul Poloniei, iar ”urmarile vor fi pe masura gravitatii modificarilor”. El a spus ca efectele OUG 13 inca persista si ca in afara nu se intelege ce doreste…

- Maeștii avocaturi din Bruxelles susțin ca modificarea legilor Justiției nu reprezinta decat recuperarea ”slabiciunilor sistemului hibrid penal din Romania”. In opinia specialiștilor din UE aducerea Parchetului sub autoritatea Ministrului justiției ar rezolva doar parțial problema democratizarii procedurii…

- Dezbaterea OUG privind split TVA, amanata cu o zi, pentru corelarea unor texte Camera Deputatilor a decis, luni, amanarea pentru o zi a dezbaterii proiectului de aprobare a OUG privind plata defalcata a TVA. Liderul grupului PSD, Ioan Munteanu, a facut aceasta propunere, invocand faptul ca trebuie…

- "Romania este in situatia in care risca sa deterioreze niste relatii pentru o proasta si defectuasa intelegere a modului in care lucreaza Guvernul SUA. As pleca de la continutul comunicatului purtatorului de cuvant al Departamentului de stat. Prin acest comunicat nu se interzice discutarea acestor…

- Europarlamentara Monica Macovei critica dur proiectul de modificare a legilor justiției, susținand ca ministrul Tudorel Toader trebuie oprit pentru ca incearca sa distruga „justiția independenta”. „Și Toader, noaptea, ca hoții, incearca sa distruga justiția independenta. Trebuie oprit! Propunerile de…

- Președintele Comisiei speciale pentru modificarea legilor justiției, Florin Iordache, a afirmat luni seara, dupa ce SUA a cerut retragerea propunerilor care "slabesc statul de drept", ca ele sunt total diferite de cele venite de la ministrul justiției, Tudorel Toader, solicitand "un…

- Deputatul UDMR Marton Arpad a declarat despre calendarul legilor justiției ca este nerealist . Marton Arpad crede ca legile justitiei nu vor putea fi adoptate pana la mijlocul lunii viitoare, asa cum ar vrea PSD. „Calendarul mi se pare, cel putin vazand ritmul in care avanseaza dezbaterile, nerealist.…

- Calendarul propus de PSD pentru modificarea legilor justitiei este nerealist, declara la RFI deputatul UDMR Marton Arpad, vicepresedinte al comisiei conduse de Florin Iordache. Acesta anunta ca dezbaterile s-au putea intinde pana in februarie, desi PSD a anuntat ca anul acesta se va finaliza procesul…

- "Exact cum am vazut si in momentul in care la Inspectia Judiciara a fost expediata o alta sesizare cu privire la o declaratie pe care chiar eu am facut-o. Si daca referitor la mine am spus ca este vorba despre o libertate de exprimare, acelasi lucru il voi spune si cu privire la sesizarea formulata…

- Se pare ca s-a decis soarta sefei Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) Laura Coruta Kovesi. inistrul Justitiei, Tudorel Toader, ar fi decis sa o revoce pe aceasta. Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu l-a ca 'dat de gol' pe acesta la TVR, la emisiunea Romania9, prezentata de catre Ionut Cristache."Kovesi…

- Liviu Dragnea reactioneaza la scenariul suspendarii presedintelui Iohannis, scenariu lansat luni de deputatul PSD Liviu Plesoianu, dar si de presedintele PNL, Ludovic Orban.Intrebat daca suspendarea presedintelui este o varianta luata in calcul asa cum vorbesc liberalii, Dragnea raspuns: "Vorbesc…

- Inocenți ca niște fluturași abia ieșiți din cocon, dupa ce au tocat verzișori la greu cat au fost omizi, miniștrii cabinetului Tudose nu inceteaza sa se mire de lumea din jurul lor. Mai intai, s-a mirat babuinul de la Educație ca se scrie ”copiii” cu trei i. Pe urma, sinistrul Justiției, Tudorel Toader,…

- Reacția ministrului Justiției, Tudorel Toader, la raportul Comisiei Europene privind starea justiției din Romania a fost criticata dur de jurnalistul și scriitorul Cristian Tudor Popescu.„Raportul e public, orice cetațean poate sa-l citeasca și sa-și faca propria parere. Eu mi-am facut-o,…

- Romania va transmite CEDO pe 25 ianuarie 2018 planul de masuri pentru a se alinia cerintelor cu privire la conditiile din penitenciare, ministerul Justitiei punand pe lista construirea de noi inchisori, reevaluarea normelor de hrana, recursul compensatoriu, dar si gratierea totala sau partiala a…

- Presedintele Iohannis, despre declaratiile lui Toader privind ridicarea MCV: Optimismul afisat este nepotrivit Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a declarat, vineri, in Suedia, referitor la afirmatiile ministrului Justitiei potrivit carora MCV ar putea fi ridicat in 2018, ca optimismul afisat de…

- Pe de alta parte, privind raportul MCV, "concluzia este pozitiva", spune ministrul Justiției, Tudorel Toader. In acest context, DC News a lansat un sondaj prin care i-a intrebat pe cititori: "Cine are dreptate in privința evaluarii negativ-pozitiv?". Raspunsurile au aratat astfel: Tudorel…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat, joi, la Parlament, ca nu il intereseaza raportul MCV, ci ca in Romania sa nu mai existe abuzuri la adresa cetațenilor, din partea procurorilor și a judecatorilor. El a afirmat ca a pregatit mai multe amendamente la legile justiției, care prevad ca Inspectia…

- Presedintele PNL Cluj Daniel Buda: Raportul MCV, expresia neputintei si a incompetentei Guvernului PSD-ALDE Europarlamentarul clujean Daniel Buda, presedintele PNL Cluj, a acuzat Guvernul PSD-ALDE ca intoarce Romania la nivelul anilor 2000, dupa criticile din Raportul MCV al Comisiei Europene. "Comisia…

- Jurnalistul Dan Tapalaga sugereaza ca ministrul Justiției, Tudorel Toader, ar trebui sa demisioneze in contextul publicarii celui mai recent raport privind Mecanismul de Cooperare și Verificare privind justiția din Romania, realizat de catre experții europeni. ”Dupa un astfel de raport, ministrul justitiei,…

- "Concluziile, retinem, in mod evident, o situatie de regres fata de raportul din ianuarie 2017 si aceasta, in principal, din cauza propunerilor privind legile justitiei care au avut un impact negativ si care au starnit ingrijorarea. Cred ca era usor de anticipat aceasta situatie. Se recomanda in…

- Comisia Europeana a publicat raportul privind progresele inregistrate de Romania in cadrul mecanismului de Cooperare si Verificare, anuntand ca s-au facut progrese in domenii precum verificarea conflictelor de interese, dar sunt mentionate si provocari la adresa independentei Justitiei.

- Raportul Comisiei Europene privind progresele inregistrate in Romania in cadrul Mecanismului de Cooperare și de Verificare (MCV) se refera și la proiecte aflate inca in dezbatere, cele privind modificarea legilor Justiției, insa este important ca nu a fost constatat vreun regres, a afirmat, miercuri,…

- Concluzia raportului publicat miercuri privind progresele inregistrate in Justiție este ca Romania iși poate indeplini obiectivul ridicarii MCV in actualul mandat al Comisiei Europene, ceea ce inseamna pe parcursul anului 2018, a declarat ministrul Justiției, Tudorel Toader. "Am prezentat…

- Comisia Europeana a facut public raportul MCV pentru Romania. Recent, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, spunea ca se asteapta la un raport echilibrat, obiectiv, care sa constate evoluții in indeplinirea fiecareia dintre cele 12 recomandari ale Comisiei.

- Decizia a fost luata in urma ședinței de astazi. Membrii comisiei de ancheta ii vor adresa ministrului Tudorel Toader o scrisoare in care sa-i ceara sa aiba o poziție publica in cazul refuzului repetat al șefei DNA de a se prezenta la audieri, relateaza Romania TV. Ei susțin ca Laura Codruța…

- Florin Iordache, președintele comisiei, a precizat, in ședința precedenta, ca miercuri vor avea loc dezbaterile generale asupra acestor proiecte. Proiectele au fost depuse in Parlament ca propuneri legislative semnate de PSD și ALDE, dupa ce ministrul Tudorel Toader a prezentat comisiei un…

- Biroul permanent al Camerei Deputatilor a decis saptamana trecuta invitarea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, la dezbaterea "Ora Guvernului" de luni, pe tema penitenciarelor. "S-a aprobat solicitarea grupului PNL pentru 'Ora Guvernului', invitat fiind domnul ministru al Justitiei,…

- Evelina Oprina a raspuns unei intrebari adresate de Bogdan Chirieac. Ea spune ca CSM-ul este nefuncțional pe problemele esențiale. Iata dialogul care a avut loc la Romania 9, emisiune moderata de Ionuț Cristache: Bogdan Chirieac: Doamna judecator, ținand seama de dezvaluirea pe care…

- Asociatia Procurorilor din Romania cere Consiliului Superior al Magistraturii sa avizeze negativ noul proiect de modificare a legilor Justitiei – unul ”made Iordache” de aceasta data. Chiar daca difera de cel propus de ministrul Tudorel Toader, noul proiect de modificarea legilor 303, 304 si 319 (toate…

- Legea recursului compensatoriu produce haos in sistemul penitenciar. Trei detinuti de la inchisoarea din Giurgiu au fost eliberati, desi nu ar fi trebuit sa beneficieze de zile de libertate. Cei trei erau inchisi pentru viol, talharie si trafic de persoane si stateau in conditii care indeplinesc standardele…

- 'Nu cred ca exista si nu cred ca ar trebui sa existe vreo casta in Romania care sa nu accepte nicio reglementare din partea Parlamentului, din partea politicului. (...) Un singur lucru eu nu pot sa accept - sa spuna ca parlamentarii daca se ating de legile justitiei dauneaza ideii justitiei. Nu,…

- Iohannis, referitor la Toader: Asa nu se legifereaza. De la a corecta pana la a cioparti e cale lunga Presedintele Klaus Iohannis a declarat joi ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a mers cu pachetul de legi ale Justitiei in Parlament, fara a avea drept de a legifera, demonstrand ca se poate si…

- Premierul Mihai Tudose i-a cerut, miercuri, ministrului Justitiei, Tudorel Toader, sa accelereze constructia sau modernizarea penitenciarelor romanesti pentru a se evita penalitatile pe care Romania ar trebui sa le plateasca de anul viitor urmare a unei decizii pilot a CEDO. El și-a declarat ”stupoarea”…