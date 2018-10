Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, joi dimineata, ca procedura de extradare a Elenei Udrea din Costa Rica va parcurge în continuare etapele legale, precizând ca nu doreste sa se faca un subiect national din Elena Udrea.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, marti ca, dupa ce vor intra in vigoare modificarile la Codul de procedura penala, "orice roman care va avea sentimentul ca a fost condamnat pe baza unor probe nelegale, de tipul interceptarilor, gen protocoale, va putea solicita revizuirea".

- Adrian Alexandrov a povestit una dintre cele mai frumoase clipe petrecute in timpul unei vizite la Elena Udrea. "Cand Elena mi-a spus ca e insarcinata, era sa scap telefonul din mana. (…). Da, este adevarat ca iubita mea a recurs la inseminare in vitro. Relația dintre tata-fetița este mai…