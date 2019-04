Stiri pe aceeasi tema

- Val de replici din partea ministrului Justiției, dupa reproșurile șefului PSD. Tudorel Toader ii transmite lui Liviu Dragnea ca nu exista nicio urgența pentru a pune pe masa Guvernului o ordonanța care sa vizeze modificari la legile din domeniul Justiției.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a postat duminica un nou mesaj pe Facebook in care critica declaratiile „unui anume Severin” pe temele din Justitie. Ministrul subliniaza subliniaza interesele directe in Justitie ale lui Adrian Severin, care anterior l-a numit „impotent si las”.

- Ministrul Justitiei a declarat, marti, in plenul Camerei Deputatilor, la dezbaterea motiunii simple care il vizeaza, ca toate criticile aduse de Opozitie au continutul unei "declaratii politice". "Motiunea pe care ati depus o are, in opinia mea, continutul unei declaratii politice. (..) Va raspund in…

- Ministrul Justiției sustine, intr-o postare pe Facebook, ca un conflict juridic de natura constitutionala nu poate fi generat prin actul de legiferare, facand referire la o solicitare a magistratilor de sesizare a CCR ca urmare a adoptarii OUG de modificare a legilor Justitiei."Un conflict…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, joi, intrebat cum raspunde criticilor aduse OUG pe legile justitiei, ca i-a trimis o scrisoare prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, in care i-a prezentat ordonanta de modificare a legilor justitiei.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat vineri, pe pagina sa de Facebook, ca desemnarea completurilor de cinci judecatori la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a reprezentat o incalcare a legii, cu caracter de continuitate, constatata printr-o decizie general obligatorie a Curtii Constitutionale…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, urmeaza sa ii prezinte, luni, premierului Viorica Dancila o analiza privind consecintele Legii recursului compensatoriu, precum si propuneri de imbunatatire a...

- CCR a admis astazi ca exista un conflict juridic de natura constituționala intre Parlament și PICCJ in legatura cu protocoalele cu SRI. Tudorel Toader a afirmat, la Digi24, ca ”trebuie sa intram intr-o stare de normalitate”: ”A existat aceasta normalitate? Daca inchidem ochii si privim la…