Tudorel Toader, primul mesaj după demisie: Nu am blocat. Luni voi publica... "O simpla si prima clarificare ! MJ nu a blocat si nici nu a intarziat procedura de avizare si de adoptare a actelor normative.

Multumiri tuturor colegilor din MJ care au facut posibil ca durata medie a avizarii unui proiect normativ, calculata de la inregistrarea si pana la iesirea din minister, sa nu dureze mai mult de 2, 5, maxim 3 zile. Felicit pe toti colegii din minister care, in procesul de avizare a proiectelor de acte normative, au facut dovada unei depline responsabilitati si a unui inalt profesionalism.

In acest sens, luni voi publica si situatia statistica… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prosecutor General Augustin Lazar has filed a retirement request with the Supreme Council of Magistrates. He confirmed the information for AGERPRES. Lazar specified that his term in office as a Prosecutor General ends on April 27. Augustin Lazar had previously applied…

- STIRIPESURSE.RO va prezinta proiectele de acte normative care vor fi incluse pe agenda ședinței Guvernului Romaniei din 18 aprilie 2019.Guvernul va dezbate in ședința de joi mai multe acte normative, printre care și proiecte de hotarare pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului…

- Premierul Viorica Dancila a votat, miercuri, la CEx-ul PSD, pentru retragerea sprijinului acordat ministrului Tudorel Toader, iar dupa ședința, prim-ministrul a ieșit la declarații ca sa il critice. Dancila a spus despre Toader ca ”a greșit cand a spus ca va face anumite lucruri și nu le-a facut”.…

- ​Ministrul Justiției a declarat, luni, referitor la moțiunea simpla ce ar urma sa fie dezbatuta in Senat, ca decizia este a decidenților, el urmand sa-și faca treaba ca ministru pana in ultima zi. Tudorel Toader a precizat ca nu se va consulta cu nimeni daca-și da sau nu demisia.

- „Eu imi fac treaba pana in ultimul moment, ca ministru”, a spus Tudorel Toader, astazi, la sediul Ministerului Justiției. De asemenea, Tudorel Toader a vorbit și despre posibilitatea unei demisii.„(...) Este posibila orice varianta pe care o prevede Constituția. Orice varianta pe care o vor…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, raspunde atacurilor lansate ieri de mai mulți lideri PSD printre care președintele partidului, Liviu Dragnea, și senatorul Claudiu Manda. Ambii au susținut ca sunt nemulțumiți de activitatea ministrului, care, susțin ei, intarzie sa puna in acord cu deciziile…

- Tudorel Toader are o zi importanta luni, dupa ce Ministerul Justiției a anunțat ca a pus in dezbatere publica modificarile la OUG 7, dupa reacțiile negative aparute in urma acestei Ordonanțe. Mai mult de atat, astazi este ziua in care Toader iși va prezenta raportul de activitate dupa doi ani stat in…