- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat ca joi ii va trimite presedintelui Klaus Iohannis cererea oficiala de revocare a procurorului general, Augustin Lazar, dar si propunerile de numire in cinci functii de conducere din cadrul structurilor Parchetului General, pe care seful statului le-a…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, ii raspunde ironic președintelui Klaus Iohannis pe tema revocarii procurorului general Augustin Lazar. Intrebat de jurnaliști cum raspunde acuzatiei ca ar actiona in afara cadrului legal, Toader a raspuns: "Nu stiu ce argumente aveti sa nu il credeti, chiar fara…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a precizat pentru MEDIAFAX, in contextul in care Klaus Iohannis a spus ca va lua o decizie privind revocarea lui Augustin Lazar dupa ce se va pronunta instanta, ca isi va respecta competentele pe care le are.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, ar putea fi dat in judecata de procurorul general Augustin Lazar care il acuza ca a distorsionat adevarul cand a spus ca a clasat un dosar deschis pe numele lui Klaus Iohannis, desi dosarul respectiv fusese inchis de un alt procuror cu acelasi nume, si anume de Cristian…

- Tudorel Toader spune ca miercuri va face public dosarul de candidatura a procurorului general Augustin Lazar. A amanat publicarea acestuia cu o zi deoarece marți a fost ”o zi intensa”. „Eu voiam sa imi indeplinesc promisiunea sa public astazi, pentru ca este un document mai amplu, dar dupa o zi din…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a precizat, pentru MEDIAFAX, ca va publica in urmatoarele zile rezoluția de clasare a dosarului care il viza pe Klaus Iohannis, pe care a gasit-o in dosarul de candidatura a procurorului general, Augustin Lazar. Decizia vine dupa ce ministrul Tudorel Toader a declarat…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a avut, joi, o prima reactie dupa ce presedintele Klaus Iohannis i-a cerut a doua oara demisia, precizand ca seful statului a transmis de fapt ca nu-l va revoca pe Augustin Lazar apoi ca va citi raportul de la Ministerul Justitiei.