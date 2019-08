Stiri pe aceeasi tema

- "Hotarat lucru - gazeta electronica ziare.com isi doreste sa fie chemata in judecata, pentru a intelege ca trebuie sa se documenteze inainte de a scrie ceva !Repetam spre a se intelege !Legea privind recursul compensatoriu a fost initiata de catre Guvernul zis tehnocrat si modificata, in…

- Fost ministru al Justiției, Tudorel Toader, a declarat referitor la cazul crimelor din Caracal ca este „greu de ințeles știința de carte a procurorului” care nu ar fi permis intrarea in casa lui Gheorghe Dinca, barbatul care a recunoscut uciderea Alexandrei Maceșanu și a Luizei Melencu, inainte de…

- Fostul ministru al Justiției, Tudorel Toader, a scris joi pe Facebook ca este greu de ințeles cum procurorul din cazul Caracal nu a permit intrarea politiei in casa lui Gheorghe Dinca.„Greu de inteles stiinta de carte a procurorului care nu a permis intrarea intr-un domiciliu pentru salvarea…

- ”Greu de inteles stiinta de carte a procurorului care nu a permis intrarea intr-un domiciliu pentru salvarea vietii unei persoane. Greu de inteles stiinta de carte a procurorului (sef!) care imi solicita, ca in calitate de Ministru al Justitiei, sa suspend toate deciziile CCR! PS: Sper…

- ”Credeam intr-o minima buna-credința din partea lui Tomac, pe care il cunosc de la momentul venirii de peste Prut. S-a alterat și el, in condițiile in care face afirmații profund greșite sau poate distorsionate in mod intenționat. Il invit sa consulte cele doua proiecte de lege inițiate de catre…

- Tudorel Toader reacționeaza dupa cazul Caracal, scriind pe Facebook ca proiectul de Lege pentru modificarea celor trei legi ale justiției a fost preluate de Comisia speciala din Parlament, iar dupa o saptamana din proiect au aparut trei proiecte, la inițiativa a 11 parlamentari.Fostul ministru…

- Fostul ministru al Justiției, Tudorel Toader, a scris sambata seara pe pagina sa de Facebook ca fac parte din „seria dezinformarilor” informațiile de presa potrivit carora ar fi trimis in Guvern un draft de OUG pentru repunerea in termen a tuturor sentințelor definitive date de completurile de 5…

- Netflix Romania a gasit o noua modalitate inedita de a promova noul sezon al serialului „Lucifer“, folosindu-se de nimeni altul decat Toma Caragiu. Mai mult, textul care insoteste clipul contine si o ironie la adresa fostului ministru al Justitiei, Tudorel Toader.