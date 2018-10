Stiri pe aceeasi tema

- El a mentionat ca temeiul legal pentru redactarea acestui raport se raporteaza la articolul 32 din Constitutie. "Raportul e structurat pe cinci capitole, cinci parti. Prima se refera la baza juridica, temeiul legal, partea a doua se refera la premisele acestui raport, partea a treia la evaluarea in…

- Intr-o “scurta declaratie de presa”, Tudorel Toader a prezentat, in linii mari, de la sediul Ministerului Justitiei, raportul de evaluare a activitatii manageriale a procurorului general Augustin Lazar. Procedura fusese declansata in urma cu aproape doua luni. In prima faza, Tudorel Toader a precizat…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a prezentat Raportul de evaluare a activitații manageriale a procurorului general, Augustin Lazar.Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a anunțat ca evaluarea procurorului general Augustin Lazar are 63 de pagini, raportul fiind structurat pe cinci capitole,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, este asteptat sa anunte, miercuri, la ora 18:00, rezultatul evaluarii procurorului general al Romaniei, Augustin Lazar, evaluare demarata pe 25 august. Tudorel Toader revine astazi la ministerul justitiei, dupa doua zile de concediu si va intra din nou in concediu…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a anunțat sambata, 25 august, ca va incepe evaluarea procurorului general Augustin Lazar. Dupa un schimb de raspunsuri intre cei doi, Codrin Ștefanescu este de parere ca declarația facuta de Toader marți, 28 august, reprezinta deja o semi-evaluare a procurorului…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat luni ca va face evaluarea activitatii procurorului general, Augustin Lazar, in maximum 30 de zile, precizand ca a luat aceasta decizie intrucat a observat ca de-a lungul timpului Ministerul Public "s-a indepartat treptat-treptat de la rolul constitutional…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat sambata, pe Facebook, ca declanseaza procedura pentru evaluarea activitatii desfasurate de catre procurorul general, Augustin Lazar, scrie Mediafax. „Declansez procedura legala pentru evaluarea activitatii manageriale desfasurata de catre procurorul general…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, spune ca procurorul general Augustin Lazar este acum in plina verificare si, cat de curand, se va trage linie si vor fi anuntate masuri. Ministrul justitiei nu a vrut sa anunte insa si cand va fi facut public raportul de evaluare.