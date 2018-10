Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, ar putea sa anunțe, astazi, rezultatul evaluarii procurorului general, spun surse judiciare. Evaluarea lui Augustin Lazar a inceput pe 25 august, in contextul scandalului privind protocoalele incheiate cu Serviciul Roman de Informatii.

- Peste cateva ore, ministrul Tudorel Toader urmeaza sa faca publice concluziile evaluarii activitatii procurorului general. Procedura in cazul lui Lazar a fost inceputa in urma cu aproximativ doua luni, iar zilele trecute oficialul guvernamental declarase ca, inainte de a prezenta public concluziile…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, este asteptat sa anunte, miercuri, la ora 18:00, rezultatul evaluarii procurorului general, au precizat, pentru MEDIAFAX, surse din cadrul Ministerului. Evaluarea lui Augustin Lazar a fost demarata pe 25 august.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat ca a terminat, in cea mai mare parte, evaluarea procurorului general, Augustin Lazar, precizand ca este o chestiune de zile pana cand va face publice rezultatele evaluarii. "Evaluarea lui Augustin Lazar am terminat-o, in cea mai mare parte. Mai sunt cateva…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, este asteptat sa prezinte zilele acestea rezultatele evaluarii procurorului general Augustin Lazar, avand in vedere ca procedura a fost demarata pe 25 august, iar ministrul a anuntat ca va dura 30 de zile.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, este asteptat sa prezinte zilele acestea rezultatele evaluarii procurorului general Augustin Lazar, avand in vedere ca procedura a fost demarata pe 25 august, iar ministrul a anuntat ca va dura 30 de zile.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, considera ca, de-a lungul timpului, procurorul general Augustin Lazar „a avut pozitii care nu au fost pe frecventa legii in vigoare”. El a adaugat: „la fiecare dintre noi vine o vreme a evaluarii”.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, considera ca, de-a lungul timpului, procurorul general Augustin Lazar "a avut pozitii care nu au fost pe frecventa legii in vigoare", adaugand: "la fiecare dintre noi vine o vreme a evaluarii", potrivit...