- Ministrul Justitiei a anuntat, marti, dupa sedinta de Guvern, ca au fost adoptate modificarile ordonantei 7, mentionand ca acestea au fost stabilite cu magistratii. Tudorel Toader a declarat ca CSM a anuntat ca va da aviz pozitiv propunerii sale, insa ulterior sedintei plenului a aflat ca avizul…

- „Ministrul Justitiei cred ca ar trebui sa fie mult mai aplicat pe chestiuni care dor si aceste chestiuni cum sunt deciziile CCR sunt chestiuni care dor pentru ca daca trec 45 de zile si nu le aplici, atunci instantele nu dau deciziile in pentru ca nu au articolele puse in concordanta cu deciziile Curtii.…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a spus ca, in cazul in care va fi emisa OUG pentru rejudecarea proceselor, vor fi revizuite toate soluțiile completelor de 5 judecatori de la ICCJ, chiar și cele in care au fost pronunțate soluții de achitare. Contestația in anulare in privința achitarilor poate…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat ca joi ii va trimite presedintelui Klaus Iohannis cererea oficiala de revocare a procurorului general, Augustin Lazar, dar si propunerile de numire in cinci functii de conducere din cadrul structurilor Parchetului General, pe care seful statului le-a respins…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, afirma ca in cazul stabilirii completurilor de 5 judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) nu a fost vorba de o eroare, ci de o sfidare.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a comentat joi inregistrarea unei discutii purtate de sefa interimara a DNA, Anca Jurma, cu un alt procuror, aparuta in spatiul public, precizand ca este grav ca un astfel de dialog a avut loc. Potrivit acestuia, este bine ca romanii au vazut acum cum se fac dosarele.…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a infirmat, duminica, afirmatiile potrivit carora ar urmari sa devina europarlamentar. "Aflu si eu ca vreau sa devin europarlamentar. Totalmente falsa 'informatia'!", a scris Toader, duminica, pe Facebook. Informatia a fost lansata…

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, s-a prezentat miercuri la sedinta Plenului CSM, unde se va alege noua conducere - presedintele si vicepresedintele - la scurt timp dupa ce presedintele Klaus Iohannis a parasit sediul Consiliului.