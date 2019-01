Tudorel Toader: OUG 13 "a avut numar cu ghinion"

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, nu se teme ca "va da foc la tara" prin adoptarea unor masuri care sa starneasca proteste masive. Afirmatiile ministrul vin in contextul unei discutii despre amnistie si gratiere, la Antena 3."Cand iei o decizie nu o faci de unul singur. Iei masura juridica…

- „Cat mai repede trebuie sa intre in vigoare Codurile penale, cat mai repede. (...) S-a pus in discutie si eu cred ca domnul ministru Tudorel Toader, ministrul Justitiei, intr-o perioada rezonabila trebuie sa le prezinte primului ministru pentru a fi adoptate prin ordonanta (ordonanta de urgenta - n.r.),…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, afirma ca in cazul stabilirii completurilor de 5 judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) nu a fost vorba de o eroare, ci de o sfidare. "Eu nu as vorbi de cuvantul eroare, ca judecatorii, la nivelul acela, nu pot fi in eroare cand…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, susține ca a semnat documentele necesare eliberarii Elenei Udrea si Alinei Bica, deoarece asta spune legea și nu are niciun motiv legal sa se impotriveasca. „Cum de ce? Pentru ca asa spune legea. (…) Pentru ca tribunalul de executare din Capitala a stabilit, prin…

- Sergiu Andon susține ca, in acest moment, nu trebuie sa fie remaniat Tudorel Toader, deși s-a vehiculat o astfel de informație. Mai mult, considera ca Partidul Social Democrat nu ar putea sa faca evaluarea ministrului Justiției pe criterii concrete. "Are o nevoie disperata de un scaun"…

- In condițiile in care Claudiu Manda, președintele comisiei parlamentare de control al SRI, critica intarzierile ministrului Justiției, Tudorel Toader, analistul politic Bogdan Chirieac l-a intrebat in direct: ”Dar dvs, dle președinte, ați facut raportul in legatura cu protocoalele SRI?”. Raspunsul…

- Analistul politic considera ca exista un scop clar de inlaturare a lui Tudorel Toader, iar știrile false despre schimbarea ministrului Justiției servesc acestei ținte. ”Pe legile care sunt in acest moment, sistemul poate fi desființat in doi timpi și trei mișcari. Despre asta este vorba!…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a precizat, luni seara, la Antena 3, ca, urmare a OUG adoptate de Guvern pentru modificarea legilor justitiei, Laura Codruta Kovesi, daca are gradul de procuror la Parchetul de pe langa tribunal, nu poate ramane la Parchetul de pe langa Inalta Curte.