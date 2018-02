Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sustine ca pentru investitiile in sediile de instanta, finantate din buget propriu, prioritatea institutiei pe care o conduce consta in finalizarea lucrarilor incepute in anii anteriori, precum si a celor nefinalizate in cadrul Acordului de Imprumut cu Banca Mondiala,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, spune ca va prezenta situatia la zi a investitiilor aferente finalizarii unor lucrari la institutii ale Justitiei din judetul Prahova si la Penitenciarul Berceni. Tudorel Toader a comentat luni la o postare pe Facebook a senatorului PSD Robert Cazanciuc,…

- Ministrul Justitiei a avut o prima reacție dupa clasarea acuzațiilor din controversatul dosar Microsoft! Mai exact, Tudorel Toader a declarat referitor la clasarea dispusa ca urmare a prescrierii in dosarul Microsoft, ca este "o grava neglijenta manageriala privind solutionarea cauzelor intr-un termen…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat nu a luat inca o decizie in privinta evaluarii procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, reiterand ca atunci cand va lua una va anunta public, informeaza...

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, face vineri dimineața doua precizari importante dupa ce premierul danez Lars Lokke Rasmussen a cerut un sistem mai sever cu statele care nu isi indeplinesc obligatiile in ceea ce priveste drepturile omului.„1. In Romania sunt penitenciare/ pavilioane care…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sustine, intr-un mesaj postat pe Facebook, ca autoritatile romane au avut numeroase intrevederi cu cele din Danemarca pe tema conditiilor din penitenciare si s-a convenit ca Romania sa garanteze in scris conditiile corespunzatoare de detentie pentru cei care ar urma…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a participat luni la instalarea in functia de director al Penitenciarului Iasi a comisarului sef de penitenciare Cristina Dumitran, context in care a dat asigurari ca MJ va sustine solutionarea problemelor privind supraaglomerarea si conditiile de detentie.…

- Polițiști de investigații criminale din cadrul Biroului Urmariri au depistat un ploieștean de 34 de ani, pe numele caruia autoritațile judiciare din Germania au emis un mandat european de arestare solicitand depistarea, retinerea si extradarea, pentru comiterea infractiunii de furt din buzunare.…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, are o intrevedere, marti, cu presedintele CEDO referitoare la foaia de parcurs pentru indeplinirea cerintelor hotararii-pilot privind conditiile din penitenciare, urmand ca, dupa ce memorandumul va fi supus Guvernului spre aprobare, acesta sa fie trimis Curtii…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a sustinut astazi, ca este redactata de multa vreme foaia de parcurs pentru indeplinirea cerintelor hotararii-pilot a CEDO privind conditiile din penitenciare. Miai mult, ministrul a declarat presei ca a discutat deja cu premierul Mihai Tudose pe acest subiect, urmand…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, i-a replicat presedintelui Klaus Iohannis in sedinta CSM ca nu el a fost cel care a predat proiectul legilor Justitiei catre Comisia speciala, ci comisia l-a invitat, dupa care a insusit proiectul ca initiativa legislativa. 0 0 0 0 0 0

- Ministrul Justitiei a negat, intrebat la finalul sedintei CSM daca il evita pe presedintele Klaus Iohannis. "Sa ne respectam atributiile legale si constitutionale. Ministrul face o propunere, Guvernul, comisia speciala, Parlamentul adopta, presedintele trimite la reexaminare, presedintele…

- Ministrul Justiției a declarat la ieșirea de la ședința Consiliului Superior al Magistraturii ca a luat o decizie in ceea ce o privește pe Laura Codruța Kovesi, procurorul sef al DNA. Tudorel Toader a facut o evaluare a activitații procurorului sef si anunța zilele trecute ca urmeaza sa decida daca…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, i-a replicat presedintelui Klaus Iohannis in sedinta CSM ca nu el a fost cel care a predat proiectul legilor Justitiei catre Comisia speciala, ci comisia l-a invitat,...

- Președintele Klaus Iohannis participa vineri la ședința Consiliului Superior al Magistraturii, in care se va alege o noua conducere. Raportul de activitate al Consiliului Superior al Magistraturii pe anul 2017 și alegerea noii conduceri a Consiliului Superior al Magistraturii se afla pe agenda ședinței…

- ;inistrul Justiției, Tudorel Toader, a afirmat miercuri seara ca este adevarat ca nu l-a cautat niciodata pe presedintele Klaus Iohannis, dar „a nu-l cauta nu inseamna a-l evita”. „Ministrul Justitiei, sigur ca institutional, poate dialoga cu presedintele republicii si nu va ascund faptul ca oarecum…

- "Ministrul Justitiei, sigur ca institutional, poate dialoga cu presedintele republicii si nu va ascund faptul ca oarecum era in intentia mea, cel putin in faza initiala a elaborarii proiectului, dar, din senin, am auzit o declaratie in care spunea ca si-a pierdut increderea in ministrul Justitiei.…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, miercuri seara, ca isi exprima „un optimism moderat” in cazul lui Ionut Gologan, tanarul condamnat la pedeapsa capitala in Malaezia, demnitarul precizand ca urmeaza sa fie discutate tratate privind extradarea si transferul persoanelor condamnate.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, anunta ca ia in considerare sa conteste in instanta decizia CSM prin care s-a stabilit ca a afectat prin declaratii publice independenta sistemului judiciar."'CSM - o hotarare emotionala' - sesizarea instantei de contencios administrativ ! Luand…

- Comisia parlamentara speciala condusa de Florin Iordache ar urma sa dezbata marti modificarile propuse la cele doua Coduri penale pentru transpunerea Directivei Parlamentului European privind prezumtia de nevinovatie si a dreptului de a fi prezent la proces. Cu o zi in urma, dezbaterea a fost amanata,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, marti, referitor la protestul magistratilor, ca acestia pot manifesta in calitate de cetateni, insa ca magistrati trebuie sa respecte legea, precizand ca se va documenta sa vada exact daca au incalcat prevederile legale.

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a mers în vizita la Ionuț Gologan, românul condamnat la moarte în Malaezia pentru trafic de droguri. În urma cu cinci ani, pe 26 iunie 2012, Ionut Gologan a fost arestat pe aeroportul international din Kuala Lumpur, având asupra…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, vineri, pentru MEDIAFAX, ca astazi va merge la Penitenciarul Vaslui, acolo unde peste jumatate dintre angajatii refuza sa mai intre la serviciu, precizand ca ministerul va finaliza un act normativ pentru plata orelor suplimentare. Jumatate din angajatii…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, ii raspunde procurorului general Augustin Lazar, care a criticat dur modificarile aduse in Parlament legilor justitiei.„Procurorii sunt plasați sub autoritatea ministrului justiției !Consiliul Constituțional francez - Decizia nr. 2017-680 QPC din decembrie…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, participa, sambata, la lucrarile Comisiei de la Venetia, precizand, pe pagina sa de Facebook, ca a prezentat evolutiile legislative din Romania referitoare la legile justitiei.

- Guvernul a adoptat in sedinta de miercuri un memorandum privind construirea a doua penitenciare in Prahova si Buzau, a anuntat ministrul Justitiei, Tudorel Toader. "Memorandum privind oportunitatea finantarii infrastructurii fizice a sistemului penitenciar, in vederea crearii conditiilor optime…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, se intalnește, miercuri, la sediul ministerului, cu ambasadorii a 10 state, cu care va discuta despre modificarea legilor justitiei și despre stadiul indeplinirii recomandarilor din MCV. Intalnirea vine dupa ce Departamentul de Stat al SUA a comunicat saptamana trecuta…

- Ministrul Justitiei, despre o eventuala demisie: Guvernul decide. Cand nu voi mai fi ministru, redevin rector Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a spus, miercuri, referitor la faptul ca protestatarii ii cer demisia, ca acest lucru nu il poate decide el, ci Guvernul, precizand ca din moment ce nu se…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a afirmat marți ca iși menține convingerea ca raportul MCV este unul pozitiv. "Ministrul Justiției are competența legala de a coordona activitatea pe care o desfașoara aceasta comisie (Comisia MCV — n.r.) Prin urmare, am coordonat…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader se anunța decis sa ia o hotarare in ceea ce o privește pe șefa DNA, Laura Codruța Kovesi. In urma raportului Inspecției Judicare, ministrul Tudorel Toader a susținut ca in decembrie va lua o hotarare vis-a-vis de Laura Codruța Kovesi.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, si omologul sau din Republica Moldova, Vladimir Cebotari, au semnat joi un protocol de colaborare in domeniul probatiunii, in cadrul unui amplu eveniment numit "Forumul Romania — Republica Moldova in domeniul justitiei", organizat la Palatul Parlamentului.…

- Aproximativ 240 de milioane de lei vor fi alocate suplimentar bugetelor locale din 36 de județe in vederea susținerii sistemului de protecție a copilului, a centrelor pentru persoane cu handicap grav și pentru plata asistenților maternali, a anuntat Guvernul intr-un comunicat,dupasedinta de miercuri.…

- Toader, despre decizia in cazul conducerilor DNA si PICCJ: Poate o aflati in 31 decembrie Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, marti, ca toate concluziile sale in legatura cu rapoartele Inspectiei Judiciare efectuate in urma verificarilor la DNA si la Parchetul General le va prezenta intr-o…

- Programul "Prima Casa" va continua si in urmatorii ani, dar fondurile alocate vor fi mai mici. Ministerul Finantelor și Banca Naționala a Romaniei (BNR) analizeaza oportunitatea modificarii regulilor de garantare a creditelor si introducerea anumitor citerii legate de venituri. Fondurile ar urma…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, joi seara, la Antena 3, intrebat fiind sa comenteze refuzul șefei DNA Laura Codruta Kovesi de a se prezenta la comisia parlamentara de ancheta, ca "intr-un fel sau altul va exista o raspundere".„Fiecare dintre noi avem obligatia sa respectam…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a sustinut in fata judecatorilor CCR faptul ca DNA nu are competenta de a ancheta legalitatea adoptarii unei hotarari de Guvern, asa cum s-ar fi intamplat in cazul Belina, aceasta activitate tinand exclusiv de instanta de contencios administrativ. Judecatorii au…

- Judecatorii Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) au dezbatut pe cererea presedintelui Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, de a se constata conflictul juridic intre Guvern si DNA ca urmare a cercetarii privind legalitatea hotararilor Executivului prin care parti din insula Belina si bratul Pavel…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, joi, ca datele furnizate de Federatia Sindicatelor ANP, potrivit carora in urma recursului compensatoriu au fost eliberati 1200 detinuti, nu sunt reale, precizand ca pana pe 7 noiembrie au fost eliberate 650 persoane. "Cei de la sindicat…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, reprezinta Guvernul in speța in care președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a sesizat Curtea Constituționala cu privire la un eventual conflict de natura instituționala intre Guvern și Ministerul Public, in speța DNA. Tudorel Toader le-a cerut judecatorilor…

- Federatia Sindicatelor din ANP îl acuza pe ministrul Justiției, Tudorel Toader, ca dezinformeaza opinia publica, precizând ca de la punerea în aplicare a Legii recursului compensatoriu au fost pusi în libertate peste 1.200 de beneficiari, nu 650 cum a anuntat ministrul."Dupa…

- Comisia Europeana a publicat miercuri raportul privind progresele inregistrate de Romania in cadrul mecanismului de Cooperare si Verificare, anuntand ca s-au facut progrese in domenii precum verificarea conflictelor de interese, dar sunt mentionate si provocari la adresa independentei Justitiei.Comisia…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, revine la ideile din proiectul legislativ care a primit aviz negativ de la CSM, si propune Parlamenului ca presedintele sa fie scos din procedura de numire a sefilor marilor parchete. Propunerile urmeaza sa fie discutate astazi in Comisia Juridica din Camera Deputatilor

- Florin Iordache spune ca legile justiției vor fi gata in maxim doua saptamani. Președintele comisiei pentru modificarile aduse legilor justiției a declarat pentru Libertatea ca, in cazul valorii pragului pentru prejudiciului, in cazul infracțiunii de abuz in serviciu, sunt mai multe variante in discuție,…

- Ministrul Justitiei trebuia "sa forteze putin mana Guvernului" si sa transforme problema penitenciarelor dintr-una marginala in una centrala, a afirmat luni deputatul PNL Catalin Predoiu. "Suntem nemultumiti de felul in care s-a prezentat ministrul Justitiei astazi in Parlament, la dezbaterea privind…

- Tudose: Nu ne lasam impresionați de cei care vor sa scoata banii din Romania Premierul Mihai Tudose a scris, joi seara, pe Facebook, ca "nu ne lasam impresionati de cei care au venit in Romania pentru mediul de afaceri favorabil, vor sa scoata banii din Romania" si "fac profit pe contributia romanilor".…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, reactioneaza critic la decizia plenului CSM de a aviza negativ, cu 11 voturi la 7, proiectul de modificare a legilor justitiei. Ministrul afirma ca nu se poate da un aviz negativ pe punerea in acord a legilor cu deciziile CCR."A fost o dezbatere, nu as…

- Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Cristina Tarcea, a afirmat joi ca a aflat din presa ca oficialilor de la Bruxelles li s-au prezentat alte propuneri legislative legate de modificarea legilor Justitiei. „Imi pun urmatoarea intrebare: Suntem siguri asupra caror legi suntem noi chemati…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, i-a prezentat marti prim-vicepresedintelui Comisiei Europene Frans Timmermans „stadiul procedurii interne si evolutiile in ceea ce priveste modificarea legilor justitiei“.