Sfârșit de săptămână aglomerat pentru Ambulanță/ 12 solicitări au avut la bază conflicte şi agresiuni fizice

Sfârșit de săptămână aglomerat pentru Ambulanță/ 12 solicitări au avut la bază conflicte şi agresiuni fizice in Eveniment / on 01/10/2018 at 10:17 / 409 solicitări… [citeste mai departe]