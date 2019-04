Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul intalnirii de la Palatul Victoria din aceasta dimineața premierul Viorica Dancila i-a cerut demisia imediata lui Tudorel Toader. Surse politice susțin pentru STIRIPESURSE.RO ca ministrul Tudorel Toader ar fi promis ca va acționa in consecința.Ieri seara premierul in urma deciziei…

- Premierul Viorica Dancila și ministrul Justiției, Tudorel Toader, urmeaza sa discute la Guvern la ora 9,30 situația revocarii ministrului dupa ședința CEX PSD de ieri. La sosirea la ministerul Justiției, in jurul orei 8 dimineața, Tudorel Toader a facut scurte ...

- Premierul Viorica Dancila și ministrul Justiției, Tudorel Toader, urmeaza sa discute la Guvern la ora 9,30 situația revocarii ministrului dupa ședința CEX PSD de ieri. Potrivit unor surse oficiale însa, a fost foarte afectat de decizia liderilor PSD.

- Premierul Viorica Dancila a explicat ca Tudorel Toader a promis multe lucruri și nu le-a finalizat. Ea a spus ca ii va cere ministrului sa demisioneze.”In cadrul CEX s-au decizii referitoare la cele doua colege care candideaza pentru PE și un vot referitor la domnul Tudorel Toader. In urma…

- Premierul Viorica Dancila a dat, miercuri, la Parlament, la sosirea la ședința CEX PSD unde se va discuta despre activitatea ministrului Justiției, Tudorel Toader, ca guvernul este „politic” și o decizie privind schimbarea acestuia se va lua in urma discuțiilor din CEX.„Vom decide in CEX.…

- Premierul Viorica Dancila anunta o decizie cu privire la ministrul Justitiei, Tudorel Toader, in cadrul Comitetului Executiv National al PSD, dupa ce o sa asculte si opinia colegilor. Viorica Dancila a spus, intr-o conferinta de presa sustinuta la inaugurarea noului sediu al Sectorului Politiei de Frontiera…

- "Va aduc la cunoștința demisia din calitatea de membru, cu o vechime de 15 ani, al Partidului Social Democrat, ca urmare a indepartarii PSD de valorile stangii europene. Demisia este valabila de azi, 29.03.2019", a scris Roxana Popa in demisia postata pe Facebook. Demisia șefei de cabinet…

- Premierul Viorica Dancila a explicat ca a discutat cu ministrul Justiției, Tudorel Toader, iar OUG pentru contestația in anulare va fi data de Guvern.”Am discutat cu ministrul Justiției, am discutat despre acest OUG care da posibilitatea unui proces echitabil, unui proces corect. Cred ca dincolo…