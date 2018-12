Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat luni ca este convins ca Augustin Lazar va trage de timp in procesul de la Curtea de Apel Bucuresti, in care a contestat revocarea, pentru a-i expira mandatul de procuror general. Toader a mai subliniat ca nu el va reprezenta MJ in proces.

- Augustin Lazar este reprezentat de un avocat, marti, la primul termen al procesului de la Curtea de Apel Alba Iulia, in care se judeca cererea de suspendare a executarii propunerii ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare din functie a procurorului general. Lazar este reprezentat…

- Procurorul general Augustin Lazar a contestat la instanta de contencios administrativ de la Curtea de Apel Alba raportul privind evaluarea sa realizata de catre ministrul Justitiei, Tudorel Toader. De asemenea, procurorul general a depus si la Ministerul Justitiei o plangere prealabila prin care cere…

- Augustin Lazar a atacat in instanta raportul de evalaluare facut de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, si cere suspendarea procedurii de revocare din functia de procuror general, au precizat surse judiciare pentru Ziare.com. Conform surselor, procurorul general a depus, vineri, la Curtea…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat miercuri ca va declansa procedura de revocare din functie a procurorului general, Augustin Lazar. El a afirmat miercuri ca in dosarul de candidatura depus de Augustin Lazar pentru functia de procuror general al Romaniei nu s-a indicat niciun document care…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, lanseaza acuzații extrem de grave la adresa președintelui Klaus Iohannis și a procurorului general Augustin Lazar. Toader susține ca ar putea exista o legatura intre faptul ca Iohannis l-a numit in funcție pe Lazar și faptul ca procurorul Augustin Lazar a dat…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, ii raspunde procurorului general Augustin Lazar si precizeaza ca se afla intr-o „grava eroare”, deoarece prin mesajul sau transmis magistratilor care au protestat la Curtea de Apel Bucuresti plaseaza justitia in afara puterilor statului sau chiar deasupra lor.

