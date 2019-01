Tudorel Toader: Nu îmi este teamă. Am stins focul! Oana Stancu: "Va e teama ca ati putea da foc la tara, cum s-a intamplat cu OUG 13? Cand luati o decizie aveti aceasta teama?". "Cand iei o decizie nu o faci de unul singur. Iei masura juridica si observi doua componente: oportunitate si legalitate sau constitutionalitate. Atunci, nu imi este teama pentru ca am convingerea ca nu fac ceea ce nu trebuie sa fac (...). De aceea, nu am avut sentimentul asta de teama ca "voi da foc la tara". Știu OUG 13 care a avut si un numar cu ghinion, stiu efectele. Eu am venit sa sting focul dupa OUG. Nu am aceasta teama pentru ca nu am facut si nu voi… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

