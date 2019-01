Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a scris miercuri seara, pe Facebook, ca nu a „negociat” demnitatea de ministru al Justiției nici cu PNL nici cu alt partid.„Simple precizari...pentru Stiri pe surse ! Nu am "negociat" demnitatea de ministru al justitiei cu reprezentatii PNL sau din alta…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, susține ca nu exclude o intrare in politica și arata ca in 2016 putea sa candideze pentru a intra in Parlament, dar a refuzat.Citește și: Pe cine scoate PSD din palarie la prezidențiale. Scenariile din 'cabinetul zero' și candidații de la bursa zvonurilor…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a declarat marți, la Antena 3, ca in 2016 a fost curtat sa candideze la alegerile parlamentare și a refuzat pentru ca nu era pregatit sa intre in politica, dar ca dupa ce nu va mai fi ministru ar putea sa existe „astfel de posibilitați”.„In 2016, vara spre…

- PNL solicita Ministrului Justiției anularea procedurii de revocare a procurorului general, mentionand ca "procedura este lovita de nulitate, ca urmare a minciunii și erorii grosolane facute de ministru in demararea procesului"."Dragnea, Dancila și Tudorel Toader au ridicat minciuna la nivelul…

- Într-un interviu acordat pentru Monitorul de Cluj, europarlamentarul a vorbit despre ceea ce aduce nou ADN. Cu cine a purtat discutii din fosta tabara a social democratilor clujeni? Reporter: Care este scopul vizitei de la Cluj? Catalin Ivan: Scopul vizitei de la Cluj a fost acela…

- Un profesor de fizica din Iași a inregistrat sunetul scos de cutremurul de 5,8 grade care a avut loc pe 28 octombrie, in Romania. Aceasta inregistrat vibratiile din turnul Palatului Culturii, vibratii care au durat 5 minute, și a publicat inregistrarea pe contul sau de Facebook. Inregistrarea a fost…

- Nicolae Hurduc, decanul Facultații de Inginerie Chimica și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu” de la Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iași, este propunerea premierului Viorica Dancila pentru postul de ministru al Cercetarii. Premierul a anunțat ca propunerea a fost transmisa președintelui…

- „Nu am reusit dimineata sa ma uit, pentru ca am avut alte urgente de rezolvat, dar plecand de la CSM sigur voi verifica”, a afirmat Tudorel Toader luni, la sosirea la CSM, dupa ce a fost intrebat cine a semnat protocoalele cu SRI din partea Ministerului Justitiei.Totodata, intrebat daca…