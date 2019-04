Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justiției Tudorel Toader ar putea fi înlocuit cu deputatul PSD Eugen Nicolicea, fostul ministru Robert Cazanciuc sau senatorul Șerban Nicolae, au precizat surse politice pentru HotNews. Un alt nume care este vehiculat ca posibil candidat pentru protofoliul justiției este Nicușor Halici.Remanierea…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Nu este deloc exclus sa ne apropiem de un moment extrem de interesant. Pe care l-am prognozat ca scenariu posibil. Și anume ca majoritatea PSD plus ALDE sa se ejecteze de la guvernare. Și sa-și regizeze aceasta ieșire ca și cand Executivul a cazut fiindca nu mai are suficenta…

- Intrebat despre zvonurile potrivit carora ministrul Tudorel Toader s-ar fi intalnit cu președintele Klaus Iohannis, Liviu Dragnea a raspuns, la Antena 3, in emisiunea "Ediție Speciala" cu Razvan Dumitrescu: "Am auzit și eu zvonurile astea". Intrebat daca ar fi adevarate sau e "o șoparla", a raspuns…

- "Nu am discutat despre demisie!", a declarat Tudorel Toader, pentru G4media.ro, dupa discutia cu premierul Viorica Dancila. In ultima perioada, Tudorel Toader, a fost criticat de mai multi lideri PSD, nemultumiti de activitatea sa la Ministerul Justitiei. Liviu Dragnea, l-a criticat,…

- Social-democratii se vor reuni, saptamana viitoare, intr-o sedinta a Comitetului Executiv National, pentru a decide remanierea ministrilor Rovana Plumb si Natalia Intotero, aflate pe locuri eligibile, la aegerile europarlamentare din luna mai. Tot saptamana viitoare, partidul va organiza un miting de…

- "Am reusit sa strangem semnaturi pentru motiunea simpla pe Justitie intitulata 'Justitia, victima sigura in mainile lui Toader'. PNL si colegii de la USR o depunem astazi in Senatul Romaniei. Titlul este cat se poate de sugestiv, arata starea de fapt a lucrurilor din sistemul judiciar. Justitia chiar…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat, luni, la Parlament, ca nu poate sa il contrazica pe liderul senatorilor PSD Șerban Nicolae care a afirmat ca Romania poate s-a grabit cand a aderat la Parchetul European.„Nici nu pot sa-l contrazic foarte mult. Am mai zis odata, dupa ce am vazut care…

- Liderul USR, deputatul Dan Barna, a declarat joi ca partidul sau isi mentine solicitarea adresata presedintelui Klaus Iohannis de a organiza cat mai repede referendumul pentru justitie, argumentand ca "un astfel de referendum ar inchide drama in care ne taram ca tara de 2 ani". "USR isi mentine…