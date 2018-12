TUDOREL TOADER, nervi în fața jurnaliștilor „In primul rand, dorința mea era și ramane sa nu schimbați sensul afirmațiilor, sa nu taiați din context și sa rezulte altceva. Eu cand m-am referit la cele discutate, afirmate in ședința de ieri, ce s-a spus acolo? Ca daca sunt și alte soluții de natura sa...Daca nu, amnistia și grațierea sa ramana ultima soluție. Dar a fost un enunț facut de catre cineva anume, nu am vorbit in numele meu, probabil nici nu trebuia sa vorbesc, pentru ca erați acolo și ați auzit ce am auzit și eu. Erați acolo cand v-am spus la revedere și am plecat. Mai mult de atat nu am participat la alte discuții și dvs dornici… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

