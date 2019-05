Tudorel Toader, mesajul serii: NU cred în aceste afirmații „Epopeea „neavizarii" Codurilor penale ! Prealabila precizare:

deși este folosita in spațiul public, exprimarea este greșita – nu avem Coduri penale, avem un Cod penal și un Cod de procedura penala. Istoric:

In aprilie 2017, am transmis o scrisoare catre sistemul judiciar, catre Facultațile de Drept, catre toți participanții la activitatea de infaptuire a justiției, pentru a formula eventuale propuneri de modificare a celor patru Coduri /penal, civil, procedura penala și procedura civila/care sa fie puse in dezbatere publica, formuland o eventuala propunere de lege ferenda. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Comisia de la Venetia - in timp ce eram in comisie, am aflat ca programul punctual l-au stabilit colegii de la Ministerul Justitiei si de la Ministerul Afacerilor Externe - se va intalni cu noi joi, la ora 11,00. Pana atunci, reprezentantii Comisiei de la Venetia vor avea intalniri cu MJ, asociatiile,…

- Tudorel Toader a declarat, marți, ca, fiind un proiect legislativ, era obligația Parlamentului de a aduce Codurile penale in conformitate cu deciziile CCR. Ministrul Justiției a precizat ca nu sunt argumentate afirmațiile potrivit carora Guvernul nu și-a indeplinit obligația.„In iulie 2017-noiembrie…

- Comisia Iordache si-a reluat activitatea dupa o pauza de cateva luni, pe ordinea de zi aflandu-se reexaminarea legii de modificare a Codului penal, ca urmare a deciziei CCR. Presedintele comisiei, Florin Iordache, i-a reprosat ministrului Tudorel Toader, in debutul ședinței comisiei speciale…

- "Suntem aici pentru ca, dintr-o regretabila eroare a guvernarii PSD - ALDE, Guvernul nu a reusit sa implementeze deciziile constitutionale, potrivit ultimei decizii a CCR. De aceea am invitat reprezentantii ministerului, pentru ca e anormal. Guvernul a avut patru luni de zile sa duca la indeplinire…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, participa, marti, la sedinta comisiei parlamentare speciale pe justitie, condusa de Florin Iordache. Comisia si-a reluat activitatea, dupa o pauza de cateva luni, pe ordinea de zi aflandu-se reexaminarea legii de modificare a Codului penal, ca urmare a deciziei CCR.…

- Comisia juridica a Senatului ar putea da marti, la mai bine de 5 luni de la solicitarea procurorilor, un raport pe solicitarea DNA de incuviintare a urmaririi penale in cazul presedintelui Camerei superioare a Parlamentului, Calin Popescu-Tariceanu. Potrivit site-ului Senatului, ...

- Presedintele Comisiei juridice din Senat, Robert Cazanciuc, spune ca Tariceanu trebuie sa aiba incredere in comisie, pentru ca, dupa ce vor studia dosarul, senatorii juristi vor discuta si vor propune plenului o solutie pe solicitarea DNA de incuviintare a inceperii urmaririi penale in cazul sefului…

- Prin Decizia nr.681 din 6 noiembrie 2018 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a Legii privind Codul administrativ al Romaniei, publicata in M.O. nr.190/11.03.2019, Curtea Constituționala a Romaniei a constatat ca legea menționata este neconstituționala, in ansamblul sau, fiind contrara…