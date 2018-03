Stiri pe aceeasi tema

- Lovitura de proportii pregatita de Sebastian Ghita in Serbia. Acesta intentioneaza sa mearga in acelasi timp cu ministrul roman, Tudorel Toader, la Ministerul Justiției din Serbia, scrie EVZ, citand surse din tara vecina.Citeste si: Explicatii de ULTIM MOMENT, dupa demersul SOC al Andreei…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, va efectua, luni, o vizita la Belgrad, acolo unde se va intalni cu ministrul Justiției din Serbia, iar principala discuție va fi legata de Sebastian Ghița. Citește și: Mizele unui scandal cu potențial EXPLOZIV in PSD: cine a scos cuiul grenadei/SURSE…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, miercuri, ca o echipa de specialisti lucreaza la elaborarea proiectului privind supravegherea electronica a detinutilor care isi vor executa pedeapsa acasa, avand bratari speciale. Proiectul va introduce o infractiune noua, aceea de sustragere de la supravegherea…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, miercuri, ca unele state europene, precum Italia si Ungaria, au despagubit detinutii care au stat in conditii necorespunzatoare, cu 5 euro pe zi. Precizarea, dupa ce ministrul a anuntat ca este in lucru un proiect de lege in acest sens. Potrivit ministrului,…

- Sebastian Ghita are pe rolul instantelor si parchetelor din Romania mai multe dosare penale. El a fugit din tara in decembrie 2016, fiind prins in Serbia in luna aprilie a anului trecut, de unde autoritatile romane incearca sa il extradeze.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, marti, ca detinutii care au stat in conditii necorespunzatoare si nu au beneficiul celor sase zile, iesind din penitenciar inainte de octombrie 2017, vor primi despagubiri financiare, un proiect de lege fiind in lucru la Ministerul Justitiei.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, marti, ca saptamana viitoare va avea o intrevedere cu omologul sau din Serbia și va discuta și despre Sebastian Ghita. ”Saptamana viitoare, lunea viitoare, la ora 10, voi avea o intrevedere cu ministrul Justitiei din Serbia. Evident vom discuta instrumentele…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat ca lunea viitoare se va intalni cu omologul sau din Serbia si, pe langa discutiile legate de instrumentele juridice de cooperare, se va discuta si despre cazul Sebastian Ghita, care a fugit in aceasta tara. "Lunea viitoare, pe 26 (martie -…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, marti, ca saptamâna viitoare va avea o întrevedere cu omologul sau din Serbia, unul dintre subiectele care vor fi abordate fiind &"inevitabil&" legat de Sebastian Ghita.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, marti, ca saptamana viitoare va avea o intrevedere cu omologul sau din Serbia, unul dintre subiectele care vor fi abordate fiind ”inevitabil” legat de Sebastian Ghita.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, marti, ca partea romana si-a indeplinit obligatiile si a transmis toate informatiile solicitate in dosarul de extradare a lui Sebastian Ghita din Serbia. Toader a precizat ca luni va avea o intalnire cu ministrul Justitiei din Serbia in care se va discuta…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a oferit, marți, ultimele detalii cu privire la extradarea lui Sebastian Ghița. Toader susține ca partea romana și-a indeplinit obligațiile in ceea ce privește transmiterea tuturor informațiilor solicitate in dosarul acestuia de extradare din Serbia.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, marti, ca partea romana si-a indeplinit obligatiile si a transmis toate informatiile solicitate in dosarul de extradare a lui Sebastian Ghita din Serbia. Toader a precizat ca luni va avea o intalnire cu ministrul Justitiei din Serbia in care se va discuta…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a oferit, marți, ultimele detalii cu privire la extradarea mogulului Sebastian Ghița. Toader susține ca partea romana și-a indeplinit obligațiile in ceea ce privește transmiterea tuturor informațiilor solicitate in dosarul acestuia de extradare din Serbia.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, marti, ca partea romana si-a indeplinit obligatiile si a transmis toate informatiile solicitate in dosarul de extradare a lui Sebastian Ghita din Serbia. Toader a precizat ca luni va avea o intalnire cu ministrul Justitiei din Serbia in care se va…

- Sebastian Ghita, prins in Serbia dupa ce a fugit din Romania, unde era anchetat de DNA, a declarat, intr-un interviu pentru Evenimentul Zilei, ca stie ce sustinere are sefa DNA, Laura Codruta Kovesi si intelege de ce nu a plec...

- Sebastian Ghita, prins în Serbia dupa ce a fugit din România, unde era anchetat de DNA, a declarat, într-un interviu pentru Evenimentul Zilei, ca stie ce sustinere are sefa DNA, Laura Codruta Kovesi si întelege de ce nu a plecat

- Fostul parlamentar Sebastian Ghita a declarat, intr-un interviu pentru Evenimentul Zilei, ca stia cum functionau lucrurile in sistem, dar posibilitatea de a fi abordat de serviciile straine in Serbia este la fel de mare ca la Bucuresti.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat luni ca este pregatit sa sesizeze Curtea Constitutionala a Romaniei in cazul in care presedintele Klaus Iohannis nu da curs solicitarii de revocare a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, precizand ca asteapta motivarea…

- Pana sa ajunga sa discute cu ministrul sarb al Justitiei, intrevedere in cadrul careia Tudorel Toader a confirmat ca se va aborda, “inevitabil”, subiectul extradarii fostului deputat aflat la Belgrad, oficialul guvernamental a anuntat, luni, faptul ca magistratii din Serbia au cerut din Romania o serie…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat luni ca procurorii din Consiliul Superior al Magistraturii au luat o hotarare rapida, "instant", atunci cand au avizat negativ propunerea sa de revocare din functie a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, precizand ca acum acestora le este greu sa motiveze…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a anunțat ca documentele solicitate de instanța sarba, privind extradarea lui Sebastian Ghița, vor fi transmise in cel mai scurt timp. Acesta a adus in discuție și problema revocarii șefei DNA, Codruța Kovesi, considerand ca procurorilor din CSM le este greu sa motiveze…

- Extradarea lui Sebastian Ghita din Serbia este cu un pas mai aproape de a fi realizata. Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat ca documentele solicitate de instanta sarba vor fi transmise in cel mai scurt timp posibil. „Documentele solicitate se refereau la natura si continutul faptelor savarsite.…

- ”Documentele solicitate se refereau la faptele savarșite, este și condiția dublei incriminari. Judecatorii din Serbia au solicitat suplimentar referiri cu privire la natura activitații infracționale. Documentele au ajuns la Ministerul Justiției, am solicitat Curții de Apel Ploiești informațiile necesare,…

- Reactie de ultima ora a justitiei din Serbia in privinta scandalului extradarii mogulului fugar, Sebastian Ghita. Dupa intalnirea de acu cateva zile dintre Klaus Iohannis si omologul sarb, Aleksandar Vucic, lucrurile par ca se misca. Seful statului a si anuntat ca l-a intrebat pe Vucic de aceasta…

- Sedinta in care Sectia pentru procurori a CSM discuta cererea de revocare a sefei DNA a inceput, ministrul Justitiei prezentand raportul privind activitatea manageriala de la DNA facut public saptamana trecuta. Procurorul general, Augustin Lazar a declarat la sosirea la CSM ca este o cerere de revocare…

- Tudorel Toader ar fi publicat un document care are caracter confidențial, adica un document secret. Ministrul Justiției a facut aceasta gafa atunci cand a dat publicitații raportul privind activitatea DNA, in baza caruia a cerut revocarea Laurei Codruța Kovesi. Unul dintre documentele publicate de Ministerul…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a publicat pe site-ul Ministerului Justitiei un raport al Inspectiei Judiciare, din 9 ianuarie 2018, prin care se cerea cercetarea disciplinara a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, si a adjunctului acesteia, Marius Iacob. Actul are caracter confidential si este nepublic.…

- Mesajul temporar oprit a aparut pe site-ul Ministerului Justitiei vineri dupa-amiaza, la aproape 20 de ore de la anuntul ministrului Justitiei de declansare a procedurii de revocare din functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. Site-ul, unde Tudorel Toader spunea ca va fi postat raportul…

- "Domnule Iohannis, noi cetatenii, va cerem sa nu cedati presiunilor PSD - ALDE si sa nu o revocati pe Codruta Kovesi din functia de procuror sef al DNA. Va solicitam ca in lupta impotriva justitiei sa fiti de partea dreptatii, nu a acelei parti a clasei politice amenintata de lupta anticoruptie",…

- Site-ul Ministerului Justitiei, blocat joi seara, dupa anuntul ministrului Justitiei, Tudorel Toader, privind declansarea procedurii de revocare din functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, este indisponibil si vineri dimineata, la mai bine de 12 ore de la anuntul ministrului. Tudorel…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, joi seara, ca declansarea unei anchete penale, care s-a concretizat prin descinderi la Ministerul Justitiei, a creat o stare de tensiune si a blocat practic activitatea de legiuitor a Guvernului.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader prezinta joi, de la ora 18.00, raportul privind activitatea manageriala a Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), dar si o decizie privind conducerea DNA, daca cere sau nu revocarea Codrutei Kovesi.

- "Prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans, responsabil pentru o mai buna legiferare, relatii interinstitutionale, statul de drept si Carta drepturilor fundamentale, se va afla intr-o vizita oficiala, in Romania, in perioada 28 februarie - 1 martie 2018", se arata pe site-ul Comisiei…

- Vicepremierul Paul Stanescu are același raspuns ca și președintele PSD, Liviu Dragnea, referitor la decizia pe care urmeaza sa o anunțe ministrul Justiției in cazul DNA și a procurorului șef Laura Codruța Kovesi: ”Ma aștept sa nu se faca de ras”. Paul Stanescu a spus, la plecarea de la Inalta Curte…

- Ingrid Mocanu, fosta șefa a Direcției de avizare din Ministerul Justiției, a lansat un atac dur la adresa lui Tudorel Toader, spunand ca este cel mai slab ministru de pana acum. „Este cel mai slab ministru, chiar și mai slab decat dna Pruna. De asemenea, este cel mai mincinos ministru de pana acum.…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a precizat pentru Mediafax ca va fi prezent, marti, la ceremonia primirii magistratilor absolventi ai Institutului National al Magistraturii (INM), organizata la Palatul Cotroceni.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, se pregateste de marele anunt privitor la revocarea sau mentinerea in functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. Raportul va fi prezentat, joi, la ora 18.00, la Ministerul Justitiei. "Raport privind activitatea manageriala la DNA, joi, 22 februarie…

- Tudorel Toader, va prezenta raportul cu privire la evaluarea Ministerului Public, DNA si DIICOT, in plenul camerelor reunite, pe 22 februarie.Declaratiile facute astazi de Tudorel Toader:"Inainte de a accepta demnititatea de ministru al Justitiei, am discutat cu liderii coalitiei. Am primit garantii…

- Ministrul justitiei discuta cu premierul despre situatia de la DNA Ministrul Justitiei, Tudorel Toader Ministrul justitiei, Tudorel Toader, se întâlneste astazi cu premierul Viorica Dancila, înaintea sedintei de guvern, pentru discutii privind situatia de la DNA, în urma acuzatiilor…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, enumera pe Facebook, vineri dimineata, masurile luate pe parcursul anului trecut pentru dezvoltarea sistemului penitenciar, in care vorbeste despre ceea ce s-a facut pentru imbunatatirea conditiilor de detentie – au fost create 170 de locuri noi de cazare (realizate…

- Reprezentantii Federatiei Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor anunta ca vineri vor merge la Ministerul Justitiei cu o lista de revendicari pentru ministrul Tudorel Toader, solicitand rezolvarea urgenta a problemelor legate de conditiile de lucru improprii, de deficitul de personal…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a avut, recent, o intalnire cu Frans Timmermans, prim-vicepresedintele Comisiei Europene, la sediul Parlamentului European, printre temele discutate fiind legile justitiei, modificarea codurilor penale si decizia CCR privind legea ANI. „Privitor la legile justitiei,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, s-a intalnit la Strasbourg cu copresedintii Grupului Conservatorilor si Reformistilor Europeni, principala tema a discutiilor fiind modificarile aduse legilor Justitiei. Potrivit unui comunicat transmis miercuri de Ministerul Justitiei, la discutiile cu…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, s-a intalnit la Strasbourg cu copresedintii Grupului Conservatorilor si Reformistilor Europeni, principala tema a discutiilor fiind modificarile aduse legilor Justitiei. Potrivit unui comunicat transmis miercuri de Ministerul Justitiei, la discutiile cu Syed Kamall…

- Intrebat, intr-o declaratie pentru jurnalistii romani, daca are senzatia ca exista dezinformari la nivel european legate de situatia din Romania, Tudorel Toader s-a declarat 'convins' ca exista astfel de dezinformari. "N-am senzatia, am convingerea. Nu stiu din ce provine (aceasta convingere…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, anunțase in decembrie ca se va deplasa in Serbia pentru a se documenta legat de cazul fostului deputat Sebastian Ghita, pentru care autoritatile romane solicita extradarea."Este foarte posibil, de fapt am facut demersuri, ca sa realizez o deplasare in…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a discutat cu presedintele Curtii Europene a Drepturilor Omului (CEDO), Guido Raimondi, despre punerea in aplicare a masurilor in vederea solutionarii problemei supraaglomerarii si conditiilor din inchisori. Potrivit unui comunicat postat, miercuri,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a avut loc luni o intalnire cu ambasadoarea Suediei, Anneli Lindahl Kenny, discutiile vizand dezvoltarea cadrului juridic bilateral, transferul persoanelor private de libertate, precum si conditiile din penitenciarele din Romania. Ministrul Justitiei a discutat cu…

- Ministrul Justiției spunea ca poate anunța o decizie in ceea ce o privește pe Laura Codruța Kovesi chiar și-n 31 ianuarie, pentru ca, la fel ca anul trecut, nu-și va lua vacanța. Astazi, jurnaliștii care se afla la Ministerul Justiției au aflat ca Tudodel Toader și-a delegat atribuțiile unui…