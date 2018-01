Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat ca, joi, în cadrul Consiliului JAI, îl va întreba pe omologul sau din Danemarca de ce autoritatile din aceasta tara "prefera atitudinile critice la adresa României", în loc sa solicite în scris, "asa…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a reacționat pe pagina sa de Facebook, dupa ce premierul Danemarcei a cerut accelerarea procedurilor de extradare a infractorilor straini și un sistem mai dur pentru sancționarea țarilor care nu respecta standardele in domeniul drepturilor omului.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, pe pagina sa de socializare ca joi, in cadrul Consiliului JAI, il va intreba pe omologul sau din Danemarca de ce autoritatile din aceasta tara "prefera atitudinile critice la adresa Romaniei", in loc sa solicite in scris, "asa cum s-a convenit", un…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, are una dintre cele mai dure intervenții publice de la preluarea mandatului, dupa ce premierul Danemarcei a cerut sancționarea Romaniei pentru nerespectarea standardelor drepturilor omului in privința condițiilor de detenție. Ministrul afirma ca autoritațile daneze…

- Curtea Suprema de Justitie din Danemarca a decis in 2017 ca patru cetateni romani acuzati de autoritatile romane de trafic de persoane nu pot fi extradati deoarece conditiile din penitenciarele din Romania le-ar incalca drepturile.In acest context, Lars Lokke Rasmussen, premierul Danemarcei,…

- Premierul danez, Lars Lokke Rasmussen, a cerut miercuri Consiliului Europei masuri care sa permita instantelor nationale o expulzare mai facila a infractorilor straini, solicitarea sa fiind facuta cu referire la cazul unor români care nu pot fi expulzati din Danemarca din cauza conditiilor…

- Curtea Suprema din Danemarca a decis anul trecut ca patru romani acuzati in Romania de trafic cu fiinte umane nu pot fi repatriati, intrucat incarcerarea lor in conditiile inchisorilor romanesti ar echivala cu o incalcare a drepturilor omului. ''Pur si simplu nu este corect ca tari precum Danemarca…

- Premierul danez, Lars Lokke Rasmussen, a cerut miercuri Consiliului Europei masuri care sa permita instantelor nationale o expulzare mai facila a infractorilor straini, solicitarea sa fiind facuta cu referire la cazul unor romani care nu pot fi expulzati din Danemarca din cauza conditiilor din inchisorile…

- "Mesajul venit astazi de la Uniunea Europeana, de la Bruxelles, nu face decat sa confirme mesajele pe care societatea din Romania le transmite actualei guvernari, de peste un an de zile. Sunt mesajele care spun ca statul de drept nu este un element optional al domnului Dragnea. Este un mesaj care…

- Apelul a fost lansat pe Facebook, sub titlul "Hora Unirii Noastre pentru o justitie independenta neaservita politic, impotriva politicienilor penali si corupti""In anul Centenarului Marii Uniri, la 159 de ani de la Mica Unire (Unirea Principatelor Romane), mergem cu mic, cu mare, in Piata Victoriei…

- Comisia Europeana a transmis miercuri ca este ingrijorata in legatura cu evolutiile recente din Romania si cere Parlamentului de la Bucuresti sa reconsidere modificarile din justitie. "Urmarim cu ingrijorare evolutiile recente din Romania. Independenta sistemului judiciar romanesc si capacitatea…

- Peste 10.000 de romani protesteaza fata de modificarea legilor justitiei la Bucuresti si in intreaga tara, scrie agentia Associated Press, preluata de mai multe publicatii din lume. Euronews transmite in direct, pe Facebook, protestul de la Bucuresti, informeaza news.ro. Estimarea AP este mult mai…

- "A fost foarte bine pregatit de ceva vreme, numai ca evenimentele recente au facut sa se schimbe cumva strategia de protest. De aceea, cred ca nu putem exclude o serie de extremisme, poate și violența. Cred ca trebuie facut un apel la calm catre protestatari. (...) Poate președintele indraznește…

- "Sambata seara, in Bucuresti si in alte orase din tara au loc proteste de sustinere a luptei impotriva justitiei, de atentionare a PSD asupra faptului ca scoate Romania din Europa cu fiecare nou gest. USR sustine manifestarile si este alaturi de cetatenii care au decis sa manifesteze pasnic pentru…

- Senatorul USR Mihai Gotiu a adresat, sambata, pe Facebook, un mesaj protestatarilor care au venit din Cluj la Bucuresti, felicitandu-i pentru acest demers de sustinere a Justitiei si le-a transmis ca se intalneste cu ei in piata. "Respect! Bravo clujenilor care au mers pe jos pana la Bucuresti, pentru…

- Senatorul USR Mihai Gotiu a adresat, sambata, pe Facebook, un mesaj protestatarilor care au venit din Cluj la Bucuresti, felicitandu-i pentru acest demers de sustinere a Justitiei si le-a transmis ca se intalneste cu ei in piata. "Respect! Bravo clujenilor care au mers pe jos pana la Bucuresti,…

- Romania se pregateste de un protest masiv in aceasta seara in centrul Capitalei si nu numai. Zeci de mii de oameni si-au anuntat prezenta in Piata Universitatii in incercarea de a stopa legile justitiei. Presa din Occident anunta ca protestul va fi unul de amploare. The Guardian scrie despre proteste…

- 'Marti voi avea o intrevedere cu presedintele CEDO. Pe data de 25 ianuarie trebuie, ca termen limita, sa prezentam foaia de parcurs. Noi avem foaia de parcurs de multa vreme redactata. In fiecare zi mai adaugam cate ceva. (...) Eu voi avea intrevedere, expertii vor avea intrevedere la Grefa Curtii.…

- Protestatarii au adus, ca de obicei, pancarte sub forma de mana cu mesajul 'Toti pentru justitie', precum si altele pe care au scris 'PSD, ciuma rosie', 'Ignoranta ucide democratia, libertatea, speranta' sau 'In democratie, hotii stau la puscarie', dar si un banner cu mesajul 'Uniti salvam toata…

- "Am vazut raspunsul pe care l-a dat Excelenta Sa Doamna Michele Ramis, Ambasadoarea Frantei la Bucuresti, initiativei autoritatilor romane de a-i pune la dispozitie traducerea, in limba engleza, a amendamentelor la legile justitiei, pentru o mai buna informare si am ramas stupefiat de lipsa crasa…

- O judecatoare din Oradea le raspunde ambasadorilor. Florica Roman, judecatoare la Curtea de Apel Oradea, se adreseaza ambasadorilor Belgiei, Danemarcei, Finlandei, Franței, Germaniei, Olandei și Suediei, care și-au exprimat ingrijorarile cu privire la modificarile legilor justiției prin intermediul…

- Secretarul general al Consiliului Europei cere autoritatilor de la Bucuresti sa revina asupra schimbarilor din Justitie adoptate de Parlament. Oficialul a trimis o scrisoare presedintelui Romaniei prin care il roaga sa ceara Comisiei de la Venetia o opinie asupra legilor justitiei, scrie digi24.ro.

- Anunt al unor ambasade occidentale privind justitia Ambasadele Belgiei, Danemarcei, Finlandei, Frantei, Germaniei, Olandei si Suediei la Bucuresti afirma ca legile adoptate recent privind reforma justitiei risca sa puna în pericol progresele semnificative facute de România în…

- Ambasadele Belgiei, Danemarcei, Finlandei, Frantei, Germaniei, Olandei si Suediei in Romania fac apel la "toate partile implicate" in procesul de reforma a justitiei "sa evite orice actiune care ar putea duce la slabirea independentei sistemului judiciar si a luptei impotriva coruptiei",…

- "Parlamentarismul acesta de bulibaseala si avarie trebuie sa inceteze", a spus seful statului, in discutia informala cu jurnalistii, potrivit News.ro. Ziaristii l-au intrebat de ce crede ca actuala coalitie majoritara se grabeste atat de tare cu legile justitiei, iar presedintele a replicat…

- Jurnalistul Ionel Stoica a postat pe Facebook imagini de la protestul magistraților din București fața de modificarile controversate la legile justiției discutate de coaliția PSD-ALDE. ”Magistrații din București au aprins lanternele de la telefoane, pe treptele Palatului de Justiție. Sper sa vada mesajul…

- Noi proteste antiguvernamentale sunt anuntate, pentru duminica, in Bucuresti si in mai multe orase din tara. Dupa ce se vor strange in Piata Victoriei din Capitala, manifestantii vor pleca in mars spre Parlament, facand galagie cu oale, cratite si linguri, o actiune care nu a mai fost vazuta pana acum…

- Noi proteste antiguvernamentale sunt anuntate, pentru duminica, in Bucuresti si in mai multe orase din tara. Dupa ce se vor strange in Piata Victoriei din Capitala, manifestantii vor pleca in mars spre Parlament, facand galagie cu oale, cratite si linguri. ”Iesim duminica sa tragem un semnal de alarma…

- Ambasada Suediei a comentat saptamana trecuta ca fesul pe care il purta fostul premier, Dacian Cioloș, la protestele din Piața Victoriei era o producție suedeza. Cioloș a postat pe contul sau de Facebook o imagine cu el purtand șosete din Romania, pe care le-a trimis și Ambasadei Suediei. „Mulțumesc…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a facut, luni, un apel la PSD si ALDE sa renunte la dezbaterea si adoptarea in aceasta saptamana a modificarilor la legile Justitiei, mentionand ca nu poate fi ignorat faptul ca in toata lumea civilizata exista o ingrijorare privind incalcarea independentei justitiei,…

- In conferinta de presa pe care a organizat-o dupa ce FCSB si-a aflat adversara din 16-imile Europa League, Lazio Roma, Gigi Becali s-a laudat ca a gasit fotbalistul care va ajuta FCSB sa nu mai fie "previzibila in atac". Gigi Becali a organizat, la resedinta sa din Aleea Alexandru,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, participa, sambata, la lucrarile Comisiei de la Venetia, precizand, pe pagina sa de Facebook, ca a prezentat evolutiile legislative din Romania referitoare la legile justitiei. „Comisia de la Venetia – sesiunea de lucru din data de 9 decembrie 2017: 1. Am dat curs…

- "Comisia de la Venetia - sesiunea de lucru din data de 9 decembrie 2017: 1 - Am dat curs invitatiei de prezentare a evolutiilor legislative din Romania referitoare la legile justitiei. 2 - In marja reuniunii, am avut o intrevedere cu domnul Marin Mrcela, presedintele Grupului de state…

- Sergiu Chirca, managing partner in cadrul Fribourg Capital (actionarul majoritar in Elefant Online S.A.), este noul director general al elefant.ro, inlocuindu-l, astfel, pe Dan Vidrascu care a ocupat aceasta pozitie in ultimii patru ani. „In prezent, elefant.ro este al doilea magazin online…

- UPDATE, ora 20.30. Aproximativ 500 de oameni protesteaza la aceasta ora in Piata Victoriei, din Capitala, fata de actuala guvernare, cerand demisia sefilor celor doua Camere parlamentare si retragerea legilor Justitiei. Protestatarii flutura steagurile Uniunii Europene si SUA si striga „Unitate”…

- "Romania este in situatia in care risca sa deterioreze niste relatii pentru o proasta si defectuasa intelegere a modului in care lucreaza Guvernul SUA. As pleca de la continutul comunicatului purtatorului de cuvant al Departamentului de stat. Prin acest comunicat nu se interzice discutarea acestor…

- Europarlamentara Monica Macovei critica dur proiectul de modificare a legilor justiției, susținand ca ministrul Tudorel Toader trebuie oprit pentru ca incearca sa distruga „justiția independenta”. „Și Toader, noaptea, ca hoții, incearca sa distruga justiția independenta. Trebuie oprit! Propunerile de…

- Invitata sa participe la protestele de duminica din Capitala, in care se cerea, printre altele, renunțarea la noile legi ale Justiției, artista Oana Sirbu a refuzat intr-o maniera neașteptata. Ea face ”arta, nu politica”, a justificat absența din randul miilor de protestatari. ”Oana, te asteptam in…

- "Am spus la caderea motiunii de cenzura initiata de PNL ca nu vom ceda si vom continua lupta, atat in Parlament, dar si prin orice alte mijloace legale, pentru a scapa Romania din ghearele acestei caracatite care incearca sa confiste statul roman. Astazi, membrii si simpatizantii Partidului National…

- Pachetul de modificare a legilor Justiției trebuie retras complet din Parlament, subliniaza fostul premier Dacian Cioloș într-un mesaj postat sâmbata pe Facebook. În același text, Dacian Cioloș precizeaza ca va fi prezent la mitingul de protest programat duminica seara în…

- Meteorlogii avertizeaza ca, in aceste trei judete din zona Moldovei, se va inregistra ceata care va determina scaderea vizibilitatii, local sub 200 m, izolat sub 50 m. Potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane, din cauza viscolului, a caderilor de zapada si a caderilor de stanci,…

- “Concluzia raportului este aceea ca Romania isi poate indeplini obiectivul ridicarii MCV-ului in actualul mandat al Comisiei, ceea ce inseamna pe parcursul anului 2018”, a anuntat Tudorel Toader, dupa publicarea recentului raport, dinspre Comisia Europeana. Odata ce Comisia Europeana a facut publice…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a publicat pe Facebook un mesaj pe care presedinta Inaltei Curti, Cristina Tarcea, l-ar fi trimis pe un forum intern al judecatorilor, in care indemna magistratii sa respinga legile Justitiei propuse de Tudorel Toader. Liderul ALDE sustine ca va sesiza…

- Legea recursului compensatoriu produce haos in sistemul penitenciar. Trei detinuti de la inchisoarea din Giurgiu au fost eliberati, desi nu ar fi trebuit sa beneficieze de zile de libertate. Cei trei erau inchisi pentru viol, talharie si trafic de persoane si stateau in conditii care indeplinesc standardele…

- ”Membrii USR vor participa, duminica, la demonstrațiile declanșate in toata țara pentru a opri asaltul PSD impotriva Justiției. Toate forțele reformiste trebuie sa spuna, intr-un glas: Nu vrem sa fim o nație de hoți! Romania este in pericol sa devina un stat eșuat și avem datoria sa ne opunem acțiunilor…