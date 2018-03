Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a propus marti, in cadrul unei intalniri cu reprezentantii Bancii Mondiale, o posibila finantare a unor centre regionale de arhiva construite la nivelul fiecarei Curti de Apel. Potrivit unui comunicat al Ministerului Justitiei, Tudorel Toader s-a intalnit…

- Banca Mondiala: Un adolescent din trei se afla sub nivelul de baza al cunostintelor Potrivit unui raport al al Bancii Mondiale, un adolescent roman din trei se afla sub nivelul de baza al cunostintelor necesare pentru citit si pentru matematica, iar extinderea tehnologiei in tot mai multe domenii…

- Sanatatea reprezinta un domeniu extrem de important pentru executivul Consiliului Judetean Maramures fapt pentru care, in sedinta in care s-a votat bugetul propriu pentru anul 2018, suma de 5.000,00 mii lei a fost atribuita celor doua spitale aflate in subordinea institutiei judetene. Astfel, Spitalul…

- Ministrul Sanatii, Sorina Pintea, a anuntat, luni, ca zilele acestea discuta cu o delegatie a Bancii Mondiale, pentru negocieri de extindere a programului de achizitie a unor echipamente medicale, dupa ce acestia ne-au acordat, in ianuarie, un imprumut in acest scop de 250 milioane euro. …

- Un incident deosebit de grav in sistemul IT al Agenției Naționale de Administrare Fiscala, soldat cu pierderea unui volum de date imens, s-a inregistrat in mai 2017, iar colapsul sistemului este iminent, susține fostul șef al Fiscului, Gelu Ștefan Diaconu. El a scris, pe blogul sau, povestea „ingroparii…

- Modificarile legislative din a doua parte a anului trecut si primele luni ale acestui an au bulversat mediul de afaceri. Acest lucru se reflecta si prin numarul mare de societati comerciale care si-au suspendat activitatea, au fost dizolvate, au fost radiate sau au intrat in insolventa in…

- Considerand ca exista motive puternice pentru anularea proiectului de reforma al ANAF, Banca Mondiala discuta in prezent, oficial, aceasta posibilitate cu reprezentanți ai Guvernului Romaniei. E vorba de creditul de 90 de milioane de dolari oferit pentru digitalizarea și reststructurarea Fiscului (- …

- Un numar total de 282 de deputati au votat in favoarea initiativei, in timp ce numarul minim necesar era de 226. Proiectul a fost pregatit de presedintie si ar urma sa mai fie supus unor amendamente substantiale. Presedintele Petro Porosenko a salutat imediat aceasta decizie. 'Fac apel la…

- Numarul total al persoanelor fizice și juridice inmatriculate in județul Covasna, in cursul lunii ianuarie a acestui an a fost de 81, mai mare decat cel inregistrat in luna ianuarie a anului anterior, arata datele statistice ale Oficiului Național al Registrului Comerțului. Potrivit statisticilor, in…

- Peste 200 de societati salajene au disparut din peisajul economic al judetului in prima luni a acestui an, arata ultimele statistice ale Oficiului National al Registrului Comertului. Este vorba despre 51 de firme a caror activitate a fost suspendata, 40 de societati dizolvate, 106 radiate si opt intrate…

- Suspendarea activitatii economice a afacerilor din Romania la inceputul anului 2018 se afla la cel mai mare nivel din ultimii 4 ani, cu o crestere de peste 132,99% in raport cu perioada similara din anul precedent, se arata intr-un comunicat remis luni Agerpres de REGnet.ro. Potrivit datelor…

- Numarul afacerilor care si-au suspendat activitatea se afla in acest an la cel mai ridicat nivel din ultimii patru ani, in crestere cu 133% fata de perioada similara a anului trecut, iar aproximativ una din doua afaceri reusesc sa ramana in picioare in Romania, potrivit REGnet.ro, companie…

- Comparativ cu acceasi luna anului precedent Din datele Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC) reiese ca numarul firmelor cu capital strain nou infiintate a crescut in ianuarie cu 16,2%, comparativ cu acceasi luna anului precedent. Cele 380 de societati noi aveau un capital social subscris…

- Numarul societatilor comerciale si persoanelor fizice autorizate intrate in insolventa a crescut in ianuarie cu 47,07%, comparativ cu ianuarie 2017, la 753 unitati, reiese din datele publicate pe site-ul Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC), informeaza...

- Banca Mondiala apreciaza directiile investitionale ale Consiliului Judetean (CJ) Dolj. Acest lucru s-a vazut in cadrul vizitei efectuate la sfarsitul saptamanii trecute de catre o delegatie a Bancii Mondiale, condusa de directorul pentru Romania și Ungaria, Tatiana Proskuryakova. Ceea ce ...

- Investitiile straine directe au crescut cu 1,5%, in perioada ianuarie - decembrie 2017, comparativ cu perioada similara din 2016, la 4,586 miliarde euro, de la 4,517 miliarde de euro, se arata intr-un comunicat al Bancii Nationale a Romaniei (BNR). "Investiţiile directe ale nerezidenţilor…

- Monitorul Oficial al Romaniei a publicat societatile pentru care Tribunalul Constanta ndash; Sectia Civila a pronuntat hotarari judecatoresti de dizolvare in temeiul art. 237 din Legea nr. 31 1990.Art. 237 din Legea nr. 31 1990 prevede: 1 La cererea oricarei persoane interesate, precum si a Oficiului…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sustine ca pentru investitiile in sediile de instanta, finantate din buget propriu, prioritatea institutiei pe care o conduce consta in finalizarea lucrarilor incepute in anii anteriori, precum si a celor nefinalizate in cadrul Acordului de Imprumut cu Banca Mondiala,…

- “La sfarșitul saptamanii trecute am mulțumit echipei ONRC pentru colaborare, profesionalism și loialitate. In cei aproximativ 5 ani de mandat, in calitate de director general adjunct al Oficiului Național al Registrului Comerțului, am susținut interesele instituției la reuniunile internaționale, am…

- Judetul Bihor ramane in fruntea judetelor cu cele mai multe firme intrate in insolventa in anul 2017. Potrivit ultimelor date ale Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC) in anul 2017, la nivel national, numarul companiilor care au intrat in procedura insolventei este mai mare cu 8,73%.…

- Nivelul mondial al bunastarii a crescut in mod semnificativ in ultimii 20 de ani, insa averea pe cap de locuitor a scazut sau a stagnat in peste 24 de tari, pe mai multe paliere de venit, se arata in raportul Bancii Mondiale (BM) intitulat "Evolutia Bunastarii Natiunilor, editia 2018".

- Nivelul mondial al bunastarii a crescut in mod semnificativ in ultimii 20 de ani, insa averea pe cap de locuitor a scazut sau a stagnat in peste 24 de tari, pe mai multe paliere de venit, se arata intr-un raport recent al Bancii Mondiale.

- Numarul societatilor comerciale si persoanelor fizice autorizate intrate in insolventa a crescut in 2017 cu 8,73%, comparativ cu perioada similara din 2016, la 9.102 unitati, potrivit datelor publicate pe site-ul Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC), potrivit Agerpres. Citește și NOI…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, s-a intalnit, marti, cu reprezentanti ai Bancii Mondiale cu care a discutat pasii necesari pentru realizarea proiectului ”Cartierul pentru Justitie”. Acesta vizeaza regruparea spatiilor destinate instantelor de judecata din Bucuresti si parchetelor de pe langa…

- Ministrul Finanțelor Ionuț Mișa susține ca ANAF nu a pornit inca investițiile in sistemul de IT, ca parte din proiectul de modernizare al instituției agreat cu Banca Mondiala. „Acest program a fost realizat, din pacate, in proportie de 23,5%, in sensul ca s-au cheltuit 23,5% din sumele alocate, in schimb…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) nu a cheltuit niciun leu pe sistemul IT, in urma implementarii programului cu Banca Mondiala, toti banii consumati fiind alocati consultantei, a declarat ministrul Finantelor Publice, Ionut Misa, la audierile din Comisia economica a Senatului. 'Acest…

- In Monitorul Oficial al Romaniei s a publicat tabelul cu societatile pentru care Tribunalul Constanta ndash; Sectia Civila a pronuntat hotarari judecatoresti de dizolvare in temeiul art. 237 din Legea nr. 31 1990.Art. 237 din Legea nr. 31 1990 prevede: 1 La cererea oricarei persoane interesate, precum…

- Prima dezbatere publica referitoare la impactul de mediu și social al autostrazii despre care se tot vorbește de un deceniu, care sa lege Ploieștiul de Brașov, a avut loc, zilele trecute, la Bușteni. Mergand de acum pe ideea primirii unei finanțari de la Banca Mondiala pentru elaborarea acestui proiect,…

- In Monitorul Oficial al Romaniei s a publicat tabelul cu societatile pentru care Tribunalul Constanta ndash; Sectia Civila a pronuntat hotarari judecatoresti de dizolvare in temeiul art. 237 din Legea nr. 31 1990.Art. 237 din Legea nr. 31 1990 prevede: 1 La cererea oricarei persoane interesate, precum…

- Ministerul Transporturilor a organizat astazi, la Bușteni, prima dezbatere publica privind implementarea proiectului autostrazii Ploiești - Brașov, tema fiind impactul social și impactul asupra mediului. Intalnirea a fost organizata la solicitarea Bancii Mondiale, iar printre participanți s-au numarat…

- Numarul firmelor radiate a scazut, in primele 11 luni din 2017, cu 26,79%, la 73.771 companii, fata de 100.764 in perioada similara a anului anterior, conform statisticilor Oficiului National al Registrului Comertului, informeaza AGERPRES . Cele mai multe radieri au fost inregistrate in municipiul Bucuresti…

- Numarul firmelor radiate a scazut, in primele 11 luni din 2017, cu 26,79%, la 73.771 companii, fata de 100.764 in perioada similara a anului anterior, conform statisticilor Oficiului National al Registrului Comertului. Cele mai multe radieri au fost inregistrate in municipiul Bucuresti…

- PIB-ul din India, cea de a treia tara cu cea mai mare economie din Asia, va avea o revenire de 7% pentru urmatorii trei ani, potrivit Bancii Mondiale, relateaza Quartz. Banca Mondiala a prognozat aceasta crestere bazandu-se pe o potentiala crestere puternica a consumului si serviciilor…

- Banca Mondiala (BM) a imbunatațit puțin prognoza de creștere a economiei moldovenești in 2018 și in 2019, dar a redus prognoza creșterii așteptate a PIB-ului țarii noastre conform rezultatelor din 2017. Astfel, potrivit noului raport al Bancii Mondiale „Perspective economice globale” (Global Economic…

- Cresterea economiei globale va accelera probabil anul acesta, dupa o evolutie peste asteptari in 2017, fiind pentru prima data de la criza financiara cand PIB-ul mondial opereaza la potential deplin, se arata in raportul "Global Economic Prospects", publicat marti de Banca Mondiala (BM), transmit Xinhua,…

- Prima sedinta de Guvern din 2018. Tudose: Sa dea Dumnezeu sa avem un an rodnic, ca linistit nu va fi Premierul Mihai Tudose le-a urat ministrilor, miercuri, la inceputul primei sedinte din acest an, ”un an rodnic”, apreciind ca ”linistit in mod cert nu va fi”. "La multi ani pentru cei cu care…

- 56% dintre firmele ce intra sub incidenta legii se regasesc in mediul rural. Publicarea recenta a normelor metodologice pentru aplicarea OUG 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata, cunoscuta drept Legea cash-back, reprezinta un pas important in sprijinirea persoanelor…

- Ca urmare a adoptarii de catre Guvern și a publicarii vineri, 5 ianuarie 2018, in Monitorul Oficial a normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgența nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata, cunoscuta drept „Legea cash-back”, Cosmin Vladimirescu, General Manager Mastercard…

- Economia Romaniei va inregistra un avans de 4,5% in 2018 si de 4,1% in 2019, fata de o expansiune de 3,7% si, respectiv, 3,5%, previzionata in iunie, se arata in raportul " Global Economic Prospects ", publicat, marti, de Banca Mondiala si citat de gerpres. De asemenea, institutia financiara internationala…

- Contractele de achizitie au fost semnate ieri, la sediul Guvernului, de catre ministrul Sanatatii si de reprezentantul Bancii Mondiale. Ele fac parte dintr-un acord de imprumut incheiat cu Banca Mondiala, in valoare totala de 250 de milioane euro. Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a reamintit ca s-au…

- In ajunul Anului Nou se fac totalurile. Cu acest scop s-a intrunit marți, pe 19 decembrie a anului curent, echipa proiectului PAC Granturi (una dintre cele trei componente a proiectului „Ameliorarea Competitivitații"), implementat de Guvernul Republicii Moldova cu sprijinul Bancii Mondiale.

- Numarul firmelor cu capital românesc cât si strain înfiintate în acest an a crescut în acest an, la fel ca si investitiile, dar o evolutie similara au avut si insolventele si dizolvarile, conform datelor Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC). Numarul firmelor,…

- • Desi in Romania activau peste 900 de cooperative agricole, sub 200 dintre acestea au reusit vanzari anuale mai mari de zero. Cele mai mari zece cooperative din Romania au avut vanzari totale cumulate de 412,5 mil. lei (92 mil. euro) in 2016, ceea ce reprezinta 57% din cat au reusit sa…

- Partenerii de dezvoltare ai R. Moldova incurajeaza adoptarea pachetului de legi pentru limitarea abuzurilor fața de business. O declarație in acest sens a fost facuta șeful proiectului Bancii Mondiale privind Reforma Climatului Investițional in R. Moldova, Lily Beghiasvili, in cadrul Galei Antreprenorilor…

- Banca Mondiala va oferi asistența Romaniei in privința implementarii proiectului autostrazii Ploiești-Brașov, au declarat pentru AGERPRES surse oficiale. Marți, ministrul Transporturilor, Felix Stroe, alaturi de premierul Mihai Tudose, a participat, la Palatul Victoria, la o intalnire cu vicepreședintele…

