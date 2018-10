Ministrul Justiției a evitat sa spuna daca ia in calcul sa demisioneze din Guvern, avand in vedere moțiunea simpla depusa impotriva sa, dar și a remanierii guvernamentale. „La ora 16, merg la moțiunea simpla. E datoria mea, voi raspunde la intrebari. Eu raman in biroul meu pana cand, in Monitorul Oficial, va aparea un alt ministru al Justiției. E un principiu care spune ca trebuie sa asiguri continuitatea autoritaților”, a spus, scurt, Tudorel Toader. Intrebat daca ia in calcul sa demisioneze, daca moțiunea simpla va fi adoptata, ministrul Justiției a spus ca va vorbi despre asta doar daca va…