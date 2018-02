Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, s-a declarat "convins" marti, la Strasbourg, ca exista dezinformari la nivel european în legatura cu situatia din România, spunând ca nu stie de unde provin.

- "N-am senzatia, am convingerea. Nu stiu din ce provine (aceasta convingere - n.r.), dar cu siguranta - din moment ce mai multi discuta aceeasi problema, si intelegerea, perceptia (...) e diferita - e ceva. Din necunoastere sau din dezinformare, poate si din alte considerente", a declarat jurnalistilor…

- "Desi planificata pentru 30 de minute, intrevederea a durat mai bine de o ora ceea ce inseamna ca a fost consistenta. Au fost mai multe teme de discutie. Stadiul legilor justitie, stadiul codurilor penale si modificarile legilor privind incompatibilitatile deputatilor si senatorilor. Pe scurt, legile…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, s-a intalnit, astazi, la sediul Parlamentului European din Strasbourg, cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, printre temele discutate fiind parcursul si stadiul actual al legilor justitiei, precum si modificarea Codului penal si a Codului…

- Co-presedintele grupului Verzilor/Aliantei Libere Europene din Parlamentul European, Philippe Lamberts, a declarat marti, intr-o conferinta de presa la Strasbourg, ca motivul pentru care grupul sau a initiat dezbaterea privind schimbarile legilor justitiei din Romania se leaga de faptul ca guvernul…

- Parlamentul European discuta, astazi, situatia Statului de Drept si reforma sistemului judiciar din Romania. Ministrul Justiiei, este deja in Franta unde va avea intalniri cu reprezentanți ai Consiliului și ai Comisiei Europene.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, spune ca a fost transmis CEDO in termenul prevazut, respectiv 25 ianuarie, calendarul de masuri pentru imbunatatirea conditiilor din penitenciare si ca ar fi fost nerealist sa se considere ca in sase luni de la ramanerea definitiva a hotararii pilot Romania va…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a avut loc luni o intalnire cu ambasadoarea Suediei, Anneli Lindahl Kenny, discutiile vizand dezvoltarea cadrului juridic bilateral, transferul persoanelor private de libertate, precum si conditiile din penitenciarele din Romania. Ministrul Justitiei a discutat cu…

- Europarlamentarul PSD Viorica Dancila considera necolegiala si generata de lipsa de interes in a se informa reactia lui Peter Simon (Alianta Progresista a Socialistilor si Democratilor - S&D, din care face parte si PSD), care a afirmat ca actiunile Parlamentului privind legile justitiei sunt…

- Iohannis, mesaj dur pentru politicieni. Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis, joi, un mesaj cu ocazia implinirii a 28 de ani de la Revoluția din decembrie 1989 și a facut referire la politicienii care nu s-au desprins, inca, de metehnele trecutului comunist. „La 28 de ani de la Revolutia…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat marti ca se va deplasa in Serbia pentru a se documenta legat de cazul fostului deputat Sebastian Ghita, pentru care autoritatile romane solicita extradarea. Intrebat marti, la MJ, daca poate fi grabit procesul de extradare a fostului deputat Sebastian…

- Gianni Pittella, liderul grupului Socialistilor si Democratilor din Parlamentul European a transmis un mesaj clar: Romania, cat și Bulgaria, trebuie acceptate cat mai rapid in spațiul Schengen. "Trebuie sa extindem spațiul Schengen fara nicio ezitare asupra Romaniei și Bulgariei și apoi, asupra…

- "Nota Directiei afaceri europene, relatii internationale si programe nr. 24221/2017 privind analiza Raportului Comisiei Europene catre Parlamentul European si Consiliu asupra progreselor inregistrate de Romania in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare, publicat la data de 15 noiembrie 2017"…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, s-a intalnit cu ambasadorul Austriei in Romania, Isabel Rauscher, context in care s-a discutat despre reforma sistemului judiciar din țara noastra și Raportul MCV. "Punctele de discuție din cadrul întrevederii au vizat aspecte referitoare…

- Deputatii USR au mers miercuri in biroul lui Liviu Dragnea pentru a protesta fata de comunicatul pe care liderul PSD l-a dat in fals, in mod abuziv si fraudulos, fara a respecta regulamentele Parlamentului. In biroul lui Liviu Dragnea a fost si deputatul USR de Maramures, Vlad Durus. “Prin acea declaratie,…

- Uniunea Salvați Romania a trimis o scrisoare catre liderii instituțiilor europene și grupurilor politice de la Bruxelles in care atrage atenția cu privire la” asaltul coaliției PSD-ADLE asupra independenței sistemului de justiție din Romania”. Potrivit unui comnicat, USR indeamna liderii de la Bruxelles…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a reacționat, marți, dupa mesajul transmis de Departamentul de Stat al SUA. „Se exprima cum și cat i se permite”, a spus Toader. „Departamentul de Stat al SUA se exprima cum și cat i se permite. Am citit și comunicatul și gasesc doua direcții de exprimare. Prima…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a ajuns, marti, la sediul Ministerului Justitiei, unde, cel mai probabil, va avea o discutie cu ministrul Tudorel Toader. Subiectul: raportul MCV. Potrivit unor surse judiciare, Kovesi a fost invitata la sediul ministerului pentru a purta discutii referitoare…

- Presedintele PNL Cluj Daniel Buda: Raportul MCV, expresia neputintei si a incompetentei Guvernului PSD-ALDE Europarlamentarul clujean Daniel Buda, presedintele PNL Cluj, a acuzat Guvernul PSD-ALDE ca intoarce Romania la nivelul anilor 2000, dupa criticile din Raportul MCV al Comisiei Europene. "Comisia…

- In ciuda realizarii unora dintre obiectivele propuse, Comisia Europeana (CE) nu poate inca sa concluzioneze ca obiectivele de referinta ale MCV (Mecanismul de Cooperare si Verificare) sunt, in acest moment, indeplinite satisfacator de Romania, se arata in ultimul raport privind progresele inregistrate…

- Parlamentul European reunit la Strasbourg a dat astazi un vot pozitiv pe Raportul privind Recunoașterea calificarilor profesionale in sectorul navigației interne, urmare a finalizarii negocierilor cu Consiliul European pe textul Directivei propuse de Comisia Europeana. In calitate de raportor…