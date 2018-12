Tudorel Toader l-a evaluat pe Teodorovici: 72 de probleme Printre cele 72 de probleme identificate de Tudorel Toader se numara: lipsa unui aviz de la Ministerul pentru Relația cu Parlamentul, lipsa de claritate și precizie la dispoziții sau greșeli gramaticale (Incadrarea in domeniile proprietare se STABILESC). ”Taxa pe lacomie” Una dintre cele mai importante masuri anuntate marti de ministrul Finantelor vizeaza o ″taxa pe lacomie” care sa se aplice, de la 1 ianuarie 2019, institutiilor financiar-bancare, in cazul in care ratele ROBOR la 3 si 6 luni depasesc o anumita valoare. “Se propune ca de la 1 ianuarie 2019 sa se aplice o taxa pe activele institutiilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

