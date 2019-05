Stiri pe aceeasi tema

- Documentul "Educația ne unește", elaborat de ministrul Educației și pus deja in dezbatere publica, aduce schimbari in ceea ce privește diriginții. Mai exact, orele de dirigenție vor fi inlocuite cu ore de consiliere și orientare profesionala, ținute de o persoana calificata in acest sens.

- In aceeasi zi in care i-a predat prerogativele din fruntea Justitiei ministrului interimar Ana Birchall, despre Tudorel Toader s-a aflat ca isi reia functia de rector al Universitatii “Alexandru Ioan Cuza” de la Iasi. Din cate anunta presa locala, Toader isi reia atributiile de rector chiar din 25 aprilie.…

- Deputatul USR, Stanciu Viziteu, membru in Comisia SRI nu și-a inșușit raportul adoptat de Comisie in ceea ce privește relația SRI-ANI și incriminarea fostului director SRI, George Maior. Viziteu face opinie separata și arata ca raportul este ”superficial, nedocumentat și nu conține nicio proba factuala”.Citește…

- Eugen Munteanu, cadru universitar la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi (UAIC) si profesor invitat al Universitatilor din Jena si Viena, si-a aratat dezamagirea si indignarea fata de activitatea lui Tudorel Toader, ministru al Justitiei si actual rector suspendat al UAIC.

- Ideea protestului inedit de la Iasi a apartinut organizatiei Reset si este parte a unei campanii de strangere de semnaturi pentru cei care vor demisia lui Tudorel Toader din functia de rector al Universitatii Alexandru Ioan Cuza. "Noi eram in partea cealalta a curtii si strangeam semnaturi pentru demisia…

- O asociație civica organizeaza in aceste zile un protest inedit la adresa ministrului Justiției, Tudorel Toader, suspendat din funcția de rector a Universitații „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Astfel, inițiatorii acțiunii au inchiriat un camion pe care au lipit bannere cu mesajul: „Mi-e rușine cu rectorul…

- Mai multi profesori de la Universitatea "Al. I. Cuza" din Iasi au semnat o petitie online intitulata „Apel al comunitatii academice din Iasi pentru apararea statului de drept“. In acelasi timp, cadrele didactice au programat un protest in fata institutiei de invatamant.

- Invațatorul Spiridon Andrieș, de la Colegiul National „Mihai Eminescu” din Iasi acuzat de tatal unui elev ca i-a corectat lucrarea gresit, a prezentat un punct de vedere și spune ca parintele in cauza a creat probleme in școala, ajungandu-se chiar sa fie chemata poliția dupa amenințarile pe care acesta…