- Ministrul Justiției transmite, printr-o postare pe Facebook, multumiri premierilor și membrilor cabinetelor alaturi de care a lucrat in perioada in care a fost ministru.2 ani si 2 luni la MJ. Am facut parte din 3 Guverne, conduse de catre dnul Sorin Grindeanu, dnul Mihai Tudose,respectiv…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, a facut, joi seara, declaratii la Ministerul Justitiei. Toader a anuntat ca merge la Guvern si va prezenta demisia din functia de ministru al justitiei, urmand ca premierul Viorica Dancila sa ia o decizie. “Voi merge la Guvuvern și o sa am o alta intrevedere cu doamna…

- UPDATE Ministrul justiției, Tudorel Toader, a declarat, joi, ca, pana la sfarșitul programului (adica, pana joi dupa-amiaza – n.r.) va anunța public daca va demisiona sau va aștepta ca președintele Klaus Iohannis sa decida in privința cererii de revocare a sa. Toader a precizat, insa, ca nu va parasi…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a declarat, joi, ca premierul Viorica Dancila i-a transmis ca ii cere „sa aprecieze” cu privire la demisie, ministrul subliniind ca Guvernul apartine premierului si ca vointa acestuia este decisiva si o va respecta. „Ii voi da un telefon (premierului, n.r.) in prealabil…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a postat, vineri, o fotografie de la Penitenciarul Aiud, acolo unde actualul procuror general Augustin Lazar a fost presedinte al Comisiei de liberari, alaturand pozei mesajul “Calvarul Aiudului”. “Calvarul Aiudului ! – La Penitenciarul De Maxima Securitate 162”,…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a declarat, marti, referitor la candidatura lui Augustin Lazar pentru un nou mandat la Parchetul General, ca fiecare are o parere buna despre sine si ca procurorul general e indreptatit la aceeasi atitudine. “Exprima dorinta domniei sale de a continua ceea ce a facut…

- Ministrul justiției a anunțat, marți, dupa ședința de Guvern, ca au fost adoptate modificarile OUG 7, menționand ca acestea au fost stabilite cu magistrații. Tudorel Toader a declarat ca CSM a anunțat ca va da aviz pozitiv propunerii sale, insa ulterior ședinței plenului, a aflat ca avizul este negativ.…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, le-a transmis, luni, un mesaj dur celor care sustin ca ordonanta care ar extinde termenul contestatiei in anulare la deciziile luate de completurile de 5 judecatori de la Curtea Suprema ar trebui sa aiba avizul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). “...o simpla…