Tudorel Toader, intrevedere cu Comisia de la Venetia, pe final de mandat

Stiri pe aceeasi tema

- Tudorel Toader se intalnește miercuri cu reprezentanții Comisiei de la Veneția, potrivit anunțului postat pe site-ul Ministerului Justiției.De asemenea, ministrul demisionar va participa, miercuri, la ședința de guvern. O delegație a Comisiei de la Veneția vine in Romania, in cursul…

- O delegație a Comisie Venenția vine in Romania saptamana viitoare pentru a discuta cu reprezentanții autoritaților romane din domeniul Justiției despre modificarea legilor Justiției și intenția PSD-ALDE de modificare a codurilor penale, au declarat pentru MEDIAFAX surse judiciare.

- "PNL a depus motiunea simpla pe Justitie, care a fost semnata si de colegii nostri de la USR. Este o motiune prin care va solicitam sa incetati razboiul murdar impotriva Justitiei. Are si un titlu elocvent: 'Tudorel Toader si PSD-ALDE, luati mainile murdare de pe Justitie'. Va reamintim ca 'Justitie…

- "Nu este nimic intamplator in citarea doamnei Kovesi exact in momentul in care urma sa plece la Bruxelles pentru a sustine candidatura. Nu cred ca in Romania exista un cetatean de buna credinta care sa isi imagineze ca acest lucru nu s-a intamplat la ordinul direct al lui Liviu Dragnea. Liviu Dragnea,…

- Oficial german: „Kovesi este predestinata pentru funcția de procuror-șef european” Președintele Comisiei pentru Afaceri Europene din Parlamentul Germaniei, Gunther Krichbaum, i-a solicitat ministrului roman de Justiție, Tudorel Toader, sa o sprijine pe Laura Codruța Kovesi pentru funcția de procuror-șef…

- Domnul Toader i-a spus textual oficialului german: „M-as bucura daca ea, adica doamna Kovesi, v-ar face si dumneavoastra ceea ce ne-a facut noua aici, in Romania” Gunther Krichbaum (CDU), presedinte al Comisiei pentru Afaceri Europene din Bundestagul german, i-a solicitat ministrului roman al Justitiei,…

- Prezent la București, Gunther Krichbaum a spus ca a avut o intalnire cu ministrul Justiției, Tudorel Toader, care a susținut ca nu el este cel care a revocat-o pe Kovesi de la conducerea DNA, ci președintele Klaus Iohannis. „De asemenea, domnul Toader a spus textual ca: m-aș bucura daca ea, adica…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, considera ca ministrul Justiției, Tudorel Toader și ministrul de Interne, Carmen Dan, s-au facut de ras in Comisia LIBE din Parlamentul European și au fost puși la colț de europarlamentari pentru legile pe care doresc sa le adopte in Romania.Citește și: Tariceanu,…