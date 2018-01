Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Dancila, la votul coaliției PSD-ALDE. Social-democrații anunța, vineri, dupa ședința Comitetului Executiv Național, componența viitorului Executiv condus de prima femeie prim-ministru din istoria Romaniei. Viorica Dancila va merge apoi cu echipa de miniștri in Parlament, pentru votul de investitura,…

- O femeie ofiter din cadrul Agentiei Nationale a Penitenciarelor va prelua conducerea Penitenciarului de Maxima Siguranta Iasi, investirea in functie urmand aiba loc luni, la eveniment fiind asteptat si ministrul Justitiei, Tudorel Toader. Potrivit unor surse judiciare, Cristina Dumitran…

- Mii de oameni din toata tara sunt asteptati la un protest de amploare fata de modificarea legilor justitiei si a Codurilor penale, sambata seara, in Bucuresti, urmand sa se adune in Piata Universitatii, apoi sa plece in mars catre Palatul Parlamentului, cu opriri la sediul Avocatului Poporului, la Curtea…

- Fosta sefa a CSM, procuroarea Oana Schmidt-Haineala a fost numita, vineri, de ministrul justitiei, Tudorel Toader, in functia de șef al Corpului de control. Numirea Oanei Haineala in aceasta functie s-a facut prin ordinul direct al ministrului Justitiei, pentru acesta demnitate nefiind necesar acordul…

- In Romania exista acum 2.655 de agentii de turism autorizate, conform listei afisate pe site-ul Ministerului Turismului, majoritatea acestora fiind constituita din agentii mici. Problema e ca nu...

- Procurorul Codruț Olaru a fost ales vineri, 5 ianuarie, in funcția de vicepreședinte al Consiliului Superior al Magistraturii. In mod surprinzator, acesta nu a fost votat de niciunul dintre ceilalți patru procurori membri CSM, potrivit unor surse din Consiliu. O posibila explicație ar putea fi și…

- UPDATE ora 10:30 – Presedintele Klaus Iohannis s-a declarat vineri multumit de activitatea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) in ceea ce priveste garantarea independentei Justitiei. ‘In Romania, Justitia este independenta, trebuie sa ramana asa. Eu, presedintele Romaniei, o sa fac orice imi…

- Anunțul ministrul Justiției, Tudorel Toader, cu privire la o eventuala propunere de revocare a șefei DNA era așteptata pana la finalul anului, dar suspansul se prelungește chiar și cu mai puțin de 48 de ore inainte de trecerea in 2018. Surse politice precizeaza, pentru STIRIPESURSE.RO, ca decesul…

- Prim-ministrul Mihai Tudose sustine ca Tudorel Toader a incercat sa ii spuna ceva legat de evaluarea activitatii sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, dar a refuzat sa il asculte, spunand ca deciziile in acest caz tin exclusiv de ministrul Justitiei.

- Intrebat la Romania TV daca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, i-a prezentat aspecte din evaluarea pe care a facut-o cu privire la activitatea sefei DNA si daca i-a spus ce decizie ar urma sa ia, premierul Tudose a raspuns: "Nu, chiar nu. A vrut sa inceapa sa-mi spuna si am refuzat eu. Pe principiul…

- Prim-ministrul Mihai Tudose a declarat vineri ca nu a dorit sa stie nimic despre evaluarea procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Laura Codruta Kovesi, deoarece nu a dorit sa influenteze politic "o decizie care chiar n-ar trebui sa fie politizata". Întrebat la România…

- Reprezentanții organizațiilor civice s-au intalnit cu premierul Mihai Tudose. Reprezentantii organizatiilor civice au precizat ca au avut catre premier trei solicitari: sesizarea Comisiei de la Venetia privind legile justitiei si in viitor asupra modificarii Codurilor penale, prorogarea aplicarii legilor…

- Premierul Mihai Tudose se va intalni, miercuri, la Palatul Victoria, de la ora 11.00, cu delegatii celor 43 de organizatii civice care au cerut o discutie privind legile Justitiei si modificarile la Codurile Penale. UPDATE: Intalnirea dintre reprezentantii ONG-urilor si premierul Mihai Tudose s-a incheiat.…

- 'PNL a inregistrat astazi la Curtea Constitutionala o sesizare privind viciile de neconstitutionalitate ale legii a modificare a Legii 304/2004. Exista amendamente certe care sunt adoptate cu incalcarea prevederilor constitutionale si a unor angajamente europene ale Romaniei in privinta acestei legi.…

- O parte din amendamente sunt propuse chiar de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, rectorul suspendat al institutiei de invatamant. Reamintim ca in aceasta dimineata, "beizadeaua" lui Toader i-a reclamat pe studentii de la Drept care au anuntat ca vor sa protesteze. Vezi detalii aici.

- FSANP arata ca numarul detinutilor din penitenciare a scazut in ultimele doua luni de la 25.798 (19 octombrie 2017) la 23.693 (19 decembrie 2017). Sunt, asadar, cu 2.105 mai putini detinuti in penitenciare, desi prin recursul compensatoriu au fost eliberate 3.130 de persoane. “Ceea ce inseamna ca 1.025…

- Procurorul general Augustin Lazar a afirmat joi ca niciodata nu ar trebui ca ministrul Justitiei sa spuna ce au de facut procurorii in anchete, anunța Agerpres.Citește și: Cristian Danilet despre un amendament votat in Comisia parlamentara: 'E o prostie evidenta; magistratul roman nu e atat…

- ”Sinonime putem gasi multe, ideea este una singura: in Romania, nimeni nu e deasupra legii. In Romania, cine greseste plateste. Prin urmare, avem doua trepte, doua garantii de ordin de constitutional, care spun asa: ca statul raspunde pentru despagubirile materiale, cauzate prin grava neglijenta…

- In Africa, bivolii omoara lei. In Romania, bivolitele sunt tinute in staul, pentru lapte si carne. In localitatea Hulubesti, judetul Giurgiu, obiceiul cresterii bivolilor este vechi. ”Noi am pomenit bivoli in curte de cand ne-am nascut”. Traditia micilor ferme de bivoli din Campia Romana este insa pe…

- Dupa ce Departamentul de Stat al SUA a cerut majoritartii PSD –ALDE sa retraga legile Justitiei, pe motiv ca submineaza lupta anticoruptie, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sustine ca Parlamentul nu poate fi impiedicat sa legifereze. „Departamentul de Stat se exprima cum si cat i se permite“, a…

- Situația infrastructurii din Romania nu este cauzata de o problema de finanțare, ci mai degraba o lipsa de proiecte publice viabile bine planificate, a declarat, intr-un interviu acordat AGERPRES, Andrew McDowell, vicepreședintele Bancii Europene de Investiții (BEI). De asemenea, acesta…

- Președintele PSD Dragnea a avut, joi, la Parlament, o prima reacție la decizia Curții Constituționale in cazul Belina. Liderul PSD a aratat ca vrea sa vada comunicatul Curții, pentru ca abia atunci a aflat depre decizie. ”Nu am citit, acum aflu de la voi, o sa aflam ce scrie in comunicat”, le-a spus…

- Este haos total in sistem dupa aplicarea legii recursului compensatoriu. Nimeni nu a inteles, pana acum, care este numarul exact al detinutilor eliberati. Initial, sindicalistii vehiculau eliberarea a peste 1000 de persoane, insa recent, chiar ministrul Justitiei, Tudorel Toader, acuza sindicalistii…

- Preturile la unele produse de baza au crescut simtitor la raft in ultima perioada, si asta chiar daca la producatori pretul a scazut. Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat ca scupirile la raft sunt reale si nejustificate, motiv pentru care a sesizat Consiliul Concurentei pentru o analiza. In…

- Ordinul ministrului de Interne prin care se stabilesc aresturile de politie care au conditii improprii a fost publicat in Monitorul Oficial, iar toate calculele executarii pedepselor de catre detinutii aflati in custodie trebuie refacute pentru a fi avute in vedere zilele petrecute in detentie in…

- 1334 de deținuți au fost eliberati in ultima luna, de la intrarea in vigoare a Legii recursului compensatoriu, spun reprezentantii Federatiei Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor, care il contrazic pe ministrul Justitiei.Cifre exacte: 674 liberati la termen si 660 (de…

- Pe de alta parte, privind raportul MCV, "concluzia este pozitiva", spune ministrul Justiției, Tudorel Toader. In acest context, DC News a lansat un sondaj prin care i-a intrebat pe cititori: "Cine are dreptate in privința evaluarii negativ-pozitiv?". Raspunsurile au aratat astfel: Tudorel…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu, devenit cunoscut dupa ce a declarat intr-un interviu ca era pregatit sa traga cu arma in manifestantii contra OUG13 si care a reclamat, miercuri, ca i-ar fi fost furata masina, insinueaza ca nu e vorba despre un simplu furt. Catalin Radulescu a facut valva…

- Cifra de 674 detinuti eliberati ca urmare a aplicarii recursului compensatoriu a fost anuntata si de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, intr-un mesaj publicat joi pe pagina de Facebook. Comunicatul Administratiei Nationale a Penitenciarelor vine dupa ce Federatia Sindicatelor din Administratia…

- Presedintele PNL Cluj Daniel Buda: Raportul MCV, expresia neputintei si a incompetentei Guvernului PSD-ALDE Europarlamentarul clujean Daniel Buda, presedintele PNL Cluj, a acuzat Guvernul PSD-ALDE ca intoarce Romania la nivelul anilor 2000, dupa criticile din Raportul MCV al Comisiei Europene. "Comisia…

- Sindicatelor ANP: 1.200 detinuti eliberati, aproape dublu fata de cat s-a anuntat Federatia Sindicatelor din ANP il contrazice pe ministrul Justitiei, precizand ca de la punerea in aplicare a Legii recursului compensatoriu au fost pusi in libertate peste 1.200 de beneficiari, nu 650 cum a anuntat Tudorel…

- Reprezentantii Federatiei Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor susțin ca peste 1.200 de detinuti au fost eliberati in ultima luna, de la intrarea in vigoare a Legii recursului compensatoriu. Astfel, primii il contrazic pe ministrul Justitiei, Tudorel Toader, care a spus ca in prima…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a anunțat luni, in plenul Camerei Deputaților, ca in prima luna de la intrarea in vigoare a recursului compensatoriu au fost eliberați 650 deținuți, iar in penitenciare mai sunt 25.093 deținuți, cu aproape 6.000 peste capacitatea de cazare la standardul de 4 metri…

- "Dupa ce seful penitenciarelor recunoastea ca sunt extrem de multe erori la punerea in libertate pe baza Legii recursului compensatoriu, ministrul Justitiei dezinformeaza Parlamentul, afirmand ca, in prima luna de aplicare, au fost pusi in libertate in plus un numar de 650 de detinuti, avansand cifra…

- Peste 1.200 de detinuti au fost eliberati in ultima luna, de la intrarea in vigoare a Legii recursului compensatoriu, spun reprezentantii Federatiei Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor, care il contrazic pe ministrul Justitiei, Tudorel Toader. Acesta sustinea ca in prima luna…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, a afirmat miercuri ca raportul Comisiei Europene privind MCV reprezinta o "bila neagra" data parlamentarilor coaliției de guvernare și a criticat declarațiile ministrului Justiției, Tudorel Toader, pe acest subiect. "PNL este în…

- Deputatul PNL Adriana Saftoiu a declarat luni ca ministrul Justiției, Tudorel Toader, nu este principalul responsabil pentru situația din penitenciare, insa a aratat ca s-ar putea sa fie "adaugat pe lista" și ca trebuie luate masuri intr-un timp relativ scurt care sa combata problema din…

- Deputatul PNL Adriana Saftoiu a declarat luni ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, nu este principalul responsabil pentru situatia din penitenciare, insa a aratat ca s-ar putea sa fie "adaugat pe lista" si ca trebuie luate masuri intr-un timp relativ scurt care sa combata problema din inchisori.Ea…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, luni, ca in penitenciare sunt 25.093 de detinuti, cu 5.972 de detinuti peste capacitatea de cazare la standardul de 4 metri pe detinut, afirmand ca in urma aplicarii legii recursului compensatoriu au fost eliberati 650 de detinuti. Tudorel…

- Deputatul PNL Adriana Saftoiu a declarat luni ca ministrul Justiției, Tudorel Toader, nu este principalul responsabil pentru situația din penitenciare, insa a aratat ca s-ar putea sa fie "adaugat pe lista" și ca trebuie luate masuri intr-un timp relativ scurt care sa combata problema din…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, i-a sugerat ministrului roman al Justitiei, Tudorel Toader, sa obtina opiniile Comisiei de la Venetia pe pachetul de legi ale justitiei, scrie publicatia Politico.eu.

- Ultimul sef al arhivei SIPA, Doru Dobocan, va fi audiat miercuri, de la ora 12.00, la Comisia parlamentara de ancheta privind arhiva SIPA. Reamintim ca cel care a facut primul dezvaluirile privind SIPA a fost jurnalistul Dan Andronic care a devoalat in Evz faptul ca mai multe documente au fost copiate…

- Protestatarii din Bucuresti au ajuns in mars duminica seara in Piata Universitatii din Capitala, urmand sa se indrepte spre Palatul Parlamentului, informeaza AGERPRES . Conform unor surse din Jandarmerie, sunt in strada peste 12.000 de oameni. In Piata Universitatii se tine un moment de reculegere in…

- Legea recursului compensatoriu produce haos in sistemul penitenciar. Trei detinuti de la inchisoarea din Giurgiu au fost eliberati, desi nu ar fi trebuit sa beneficieze de zile de libertate. Cei trei erau inchisi pentru viol, talharie si trafic de persoane si stateau in conditii care indeplinesc standardele…

- Un barbat condamnat in 2008 la 10 ani de inchisoare pentru ca a violat o fetita de 13 ani, si care a fost liberat pe 19 octombrie, odata cu intrarea in vigoare a Legii recursului compensatoriu, a fost arestat miercuri, acuzat fiind ca a violat si talharit o femeie in centrul Capitalei. Conform…

- Președintele Klaus Iohannis susține ca președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, este obsedat de tema justiției, iar aceasta obsesie a aparut dupa ce procurorii l-au deferit justiției.”In Romania nu exista stat paralel sau canale subterane. Am mai urmarit declarațiile domnului…

- Judecatoria Sectorului 5 analizeaza, joi, cererea lui Dan Voiculescu, in baza Legii recursului compensatoriu. Potrivit ministrului Justitiei, Tudorel Toader, statul va oferi despagubiri intre 5 si 8 euro pentru detinutii care au executat integral pedepsele in conditii necorespunzatoare inainte de…

- Noul pachet al legilor justiției, prezentat de deputatul PSD, Florin Iordache, aduce o modificare importanta pentru procurori și judecatori. Citește și: DOCUMENT - PSD schimba proiectul lui Tudorel Toader. Cum arata noul proiect de modificare a legilor justitiei In cazul unei decizii…

- Coaliția de guvernare și-a asumat proiectul de lege trimis de ministrul Justiției, Tudorel Toader, catre Parlament. Inițiativa legislativa a fost depusa, marți, cu amendamente și asumata de catre deputații social-democrați, Florin Iordache, Eugen Nicolicea Șerban Nicolae și cațiva parlamentari ALDE,…

- Pe ordinea de zi a sedintei de marti a Sectiei pentru Procurori din cadrul CSM, se afla raportul Inspectiei Judiciare nr. 5115/IJ/982/DIP/2017 avand ca obiect „eficienta manageriala si modul de indeplinire a atributiilor ce decurg din legi si regulamente, de catre conducerea structurii centrale…