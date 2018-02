Stiri pe aceeasi tema

- Deși a evitat timp de trei luni sa faca publica decizia privind propunerea de demitere a șefei DNA, Laura Kovesi, Ministrul Justiției, Tudorel Toader a luat decizia. Ca sa puna capat speculațiilor ca ar exista o ințelegere cu Liviu Dragnea, Toader a anunțat ca va prezenta raportul complet a activitații…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Sunt cateva informații scandaloase pe care le-am aflat. Ele pun la indoiala intr-o asemenea masura verticalitatea lui Liviu Dragnea, incat cred ca este obligatoriu ca, pe diverse cai, sa obținem in zilele urmatare fie o confirmare, fie o infirmare. In esența, Dragnea ar…

- Decizie politica in Parlamentul European. Ministrul Justiției, Tudorel Toader, nu este lasat sa vorbeasca in plenul parlamentului, anunța Antena3.Parlamentul European, reunit in sesiune plenara la Strasbourg, va discuta miercuri dupa-amiaza modificarile la legile justitiei din Romania, in…

- Paul Stanescu a precizat ca i-a raspuns ca a greșit adresa, acesta neavand ambiția de a prelua conducerea Partidului Social Democrat, așa cum i s-ar fi propus. Ministrul Dezolvarii a precizat ca el considera ca este un atentat grav la democrație. ”A venit un prieten la mine din partea unui…

- „Pana in acest moment nu am renuntat la SPP. In continuare, voi proceda in acord cu ceea ce se va decide", a declarat, pentru Mediafax, Tudorel Toader. Precizarea vine in contextul in care surse politice afirmau ca premierul Viorica Dancila si ministrii din Cabinetul sau au renuntat la protectia…

- Plenul reunit al Parlamentului a votat, luni dupa-amiaza, Cabinetul Dancila si programul de guvernare asumat de coalitia PSD-ALDE. Sedinta a fost condusa de Calin Popescu Tariceanu, presedintele Senatului, alaturi de care sta Liviu Dragnea, seful Camerei Deputatilor. De asemenea, in sala sunt…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat ca ii va decide soarta sefei DNA, Laura Codruta Kovesi pana la finalul lui 2017. Pana la urma, Toader si-a luat concediu si nici Liviu Dragnea nu stie nimic de vreo decizie a titularului de la Justitie.Citește și: Decizie fara precedent la BNR:…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat ca a luat o decizie in privinta procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, in baza controlului efectuat de Inspectia Judiciara si ca urmeaza sa formalizeze hotararea in limitele competentelor sale legale. „Este o decizie pe care am luat-o. Este o decizie…

- „Este o decizie pe care am luat-o. Este o decizie pe care urmeaza sa o formalizez in limitele competentelor mele legale", a declarat Tudorel Toader, intrebat despre o posibila revocare din functie a Laurei Codruta Kovesi. Toader a ținut sa precizeze ca nu ministrul Justitiei face revocarea din functie,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a spus, astazi, la plecarea de la CSM ca a luat o decizie in privința Laurei Codruța Kovesi, șefa DNA. Acesta a mai adaugat ca hotararea este pe cale sa o "formalizeze", in limitele competentelor sale. El a tinut sa sublinieze ca nu ministrul il revoca pe procurorul…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, susține propunerea președintelui Klaus Iohannis de modificare a Constituției in sensul introducerii unui principiu al integritații, in așa fel incat persoanele cu probleme penale sa nu mai ajunga in fruntea statului. Propunerea lui Klaus Iohannis este o lovitura…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat vineri ca a luat o decizie in privinta procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, in baza controlului efectuat de Inspectia Judiciara si ca urmeaza sa formalizeze hotararea in limitele competentelor sale legale. "Este o decizie pe care…

- Ministrul Justitiei pare sa fi amanat anuntul legat de soarta procurorului sef DNA, Laura Codruta Kovesi. A promis ca va lua o decizie pana la sfarsitul anului, dupa ce CCR a decis ca Laura Codruta Kovesi a incalcat autoritatea Parlamentului atunci cand a refuzat sa mearga la Comisia parlamentara pentru…

- Anul 2017 a fost pentru partidele din Romania unul intens, cu framantari, cu conflicte, cu schimbari de lideri și cu cautari doctrinare. PSD, caștigatorul categoric al alegerilor parlamentare, are inca probleme, in contextul in care președintele partidului este șef al Parlamentului, dar nu al Guvernului.…

- Comisia speciala pentru legile Justitiei elaboreaza, in aceasta perioada, propunerea legislativa privind transpunerea Directivei, care va fi depusa la Senat. Procedura prevede ca senatorii sa depuna amendamente, apoi Comisia va elabora un Raport pe care il ca trimite Camerei, care este for decizional.…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a venit, joi, la Parlament, unde s-a intalnit cu presedintii celor doua Camere, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, surse parlamentare mentionand ca discutiile au vizat inclusiv transpunerea in legislatie a Directivei privind prezumtia de nevinovatie.

- Parchetul General a transmis, sambata seara, un comunicat de presa in care subliniaza ca independenta financiara este o componenta esentiala a independentei Justitiei, iar interventia ministrului intr-un dosar ar fi o imixtiune in activitatea procurorilor. Reactia vine dupa ce sambata, la…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, anunta, intr-un scurt mesaj pe Facebook, ca a prezentat Comisiei de la Venetia, sambata, la o sesiune de lucru, modificarile aduse legilor justitiei, dand curs unei „invitații” in acest sens facute de organismul...

- "Impreuna cu domnii primari de sectoare am fost si ieri la sediul din Kiseleff si am avut o intalnire cu Liviu Dragnea. De asemenea, astazi am fost, la 10.30, impreuna, la o intalnire la Palatul Victoria cu prim-ministrul si viceprim-ministrul, iar astazi din nou la Camera Deputatilor. Si ieri, si…

- O pancarta cu mesajul ”Va vedem” a aparut, miercuri, pe trotuarul din fața Parlamentului, in timp ce in plenul Camerei Deputaților se dezbate proiectul de modificare a legilor justiției, in privința raspunderii magistraților. Intre timp, plenul a votat prelungirea programului de lucru pana la finalizarea…

- „Ministrul Justiției nu are nicio implicare in acest proces, este specialist care a coordonat pana la un anumit punct proiectul ( legile justiției - n.red.). In mesajul Departamentului de stat nu a fost regasit Guvernul - din cate știu eu - deci nu comentez”, a afirmat premierul, explicand ca Tudorel…

- "Romania este in situatia in care risca sa deterioreze niste relatii pentru o proasta si defectuasa intelegere a modului in care lucreaza Guvernul SUA. As pleca de la continutul comunicatului purtatorului de cuvant al Departamentului de stat. Prin acest comunicat nu se interzice discutarea acestor…

- „Sunt convins ca nu trebuie sa ne ingrijoreze (comunicatul Departamentului de stat al SUA - n.red.). Sunt convins ca avem deplina libertate sa legiferam asa cum Constitutia ne cere, sa legiferam in parametrii si standardele europene si internationale acolo unde avem tratate, conventii semnate de…

- PMP a parasit, miercuri, sedinta de plen a Senatului, in semn de protest fata de respingerea propunerii Opozitiei de a se introduce pe ordinea de zi o dezbatere privind declaratia comuna semnata in numele Parlamentului de presedintii celor doua Camere, Liviu Dragnea si Calin

- Deputații PNL, USR și PMP au cerut miercuri, in plenul Camerei Deputaților, demisia lui Liviu Dragnea din funcția de președinte al forului legislativ și s-au delimitat de comunicatul pe care acesta l-a dat publicitații impreuna cu președintele Senatului ca replica la poziția Departamentului de Stat…

- Deputații PNL, USR și PMP au cerut miercuri, in plenul Camerei Deputaților, demisia lui Liviu Dragnea din funcția de președinte al forului legislativ și s-au delimitat de comunicatul pe care acesta l-a dat publicitații impreuna cu președintele Senatului ca replica la poziția Departamentului de Stat…

- Reprezentantii PNL, PMP si USR au luat cuvantul miercuri dimineata in plenul Camerei Deputatilor pentru a contesta declaratia transmisa marti de Liviu Dragnea, presedintele Camerei Deputatilor si Calin Popescu-Tariceanu, presedintele Senatului, in numele Parlamentului, ca reactie la comunicatul Departamentului…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat marti ca nimeni nu poate lua Parlamentului dreptul de a legifera. ”Departamentul de Stat al SUA se exprima cum si cât i se permite. Am citit comunicatul si gasesc doua directii de exprimare: prima parte, când…

- Toader: Departamentul de stat al SUA se exprima cum si cat i se permite Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat marti, referitor la comunicatul Departamentului de Stat al SUA privind modificarile la legile justitiei, ca Departamentul se exprima cum si cat i se permite, dar nimeni nu poate lua…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a avut marți prima reacție dupa ce Departamentul de Stat al SUA și-a exprimat luni ingrijorarea fata de faptul ca Parlamentul Romaniei ia in calcul o legislatie care ar putea submina lupta anticoruptie si ar putea afecta independenta sistemului judiciar si a cerut…

- USR cere demisia ministrului Justitiei, Tudorel Toader, dupa decizia CCR de a respinge cererea presedintelui Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, cu privire la un posibil conflict juridic de natura constitutionala intre Guvern si DNA, in dosarul Belina.

- "Este prematur sa exprim un punct de vedere, pentru ca am luat si eu cunostinta de dispozitiv, dar cred ca trebuie sa vedem si considerentele. Va aduc doar un argument - nu uitati ca a fost decizia cu privire la abuzul in serviciu, cand dispozitivul a fost 'se respinge', iar considerentele erau de…

- Curtea Constituționala a respins, cu unanimitate de voturi, sesizarea depusa de președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, in Dosarul Belina. Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a fost cel care a reprezentat Guvernul in aceasta speța și tocmai de aceea europarlamentarul Monica Macovei ii solicita…

- "Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu au refuzat, fara nicio justificare, solicitarea PNL de a astepta avizul Comisiei de la Venetia pe legile Justitiei. Asa cum am avertizat de ieri, cand am depus aceasta solicitare la Birourile reunite, PSD prin liderul sau si partenerul de alianta ALDE, Calin…

- Pe 13 noiembrie, Inspectia Judiciara anunta ca a transmis Sectiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) Raportul privind rezultatele controlului managerial, desfasurat in perioada 4 -29 septembrie 2017, la Parchetul General, in urma verificarilor nefiind mentionate obiectiuni.…

- Sectia pentru procurori urmeaza sa ia in discutie "Raportul Inspectiei Judiciare numarul 5116/IJ/983/DIP/2017 avand ca obiect eficienta manageriala si modul de indeplinire a atributiilor ce decurg din legi si regulamente la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, precum si respectarea…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat luni ca atitudinea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, de a nu da curs invitatiei Comisiei parlamentare de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009 reprezinta o sfidare a institutiei Parlamentului.Tariceanu a calificat drept…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anunțat, joi, ca anul acesta va lua o decizie referitoare la conducerea Directiei Nationale Anticoruptie (DNA). „O zi exacta n-as putea spune, dar in scurt timp, sigur anul acesta. Daca si cand ma voi decide, va voi anunta pe toata mass-media. (…) Nu este un lucru…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat ca se va pronunta in privinta eventualei revocarii Laurei Codruta Kovesi din fruntea DNA dupa ce dezbaterea raporturilor Inspectiei Judiciare in urma evaluarilor la DNA si la Ministerul Public va fi incheiata. „Fiecare dintre noi avem obligatia sa respectam…

- „O zi exacta n-as putea spune, dar in scurt timp, sigur anul acesta. Daca si cand ma voi decide, va voi anunta pe toata mass-media. (...) Nu este un lucru pe care il avem in calcul, este un lucru la care lucram, daca ma pot exprima asa. Pentru ca este obligatia mea, eu am cerut Inspectiei Judicare…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a declarat, joi seara la Antena 3 ca se va pronunța in privința eventualei revocarii Laurei Codruța Kovesi din fruntea DNA, dupa ce dezbaterea raporturilor Inspecției Judiciare in urma evaluarilor la DNA și la Ministerul Public va fi incheiata.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, joi, ca intentioneaza sa prezinte o evolutie in timp a rapoartelor MCV, pentru a arata cum si in ce perioada a crescut numarul de recomandari.

- CCR e in pronuntare pe "cazul Belina" Foto: Arhiva. Judecatorii Curtii Constitutionale au ramas în pronuntare asupra sesizarii presedintelui Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, referitoare la ancheta DNA legata de modul în care au fost adoptate în Guvern hotarârile…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, reprezinta Guvernul in speța in care președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a sesizat Curtea Constituționala cu privire la un eventual conflict de natura instituționala intre Guvern și Ministerul Public, in speța DNA.

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, reprezinta Guvernul in speța in care președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a sesizat Curtea Constituționala cu privire la un eventual conflict de natura instituționala intre Guvern și Ministerul Public, in speța DNA. Tudorel Toader le-a cerut judecatorilor…

- Curtea Constitutionala discuta joi sesizarea presedintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu, cu privire la un presupus conflict juridic intre puterea judiciara si cea executiva determinat de deschiderea de catre DNA a dosarului Belina. In opinia lui Tariceanu, conflictul juridic a intervenit ca urmare…

- In opinia lui Tariceanu, conflictul juridic a intervenit ca urmare a cercetarii penale a Directiei Nationale Anticoruptiei asupra legalitatii Hotararii Guvernului nr. 858/2013, respectiv, a Hotararii Guvernului nr. 943/2013.”In documentul inaintat Curtii Constitutionale a Romaniei se precizeaza:…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, luni, la Parlament, intrebat daca se fac dosare politice in Romania, ca nu a „facut evaluarea din aceasta perspectiva”. „Eu in calitatea aceasta nu am rolul de a comenta declaratiile altor demnitari. (…) La momentul la care vorbim nu am facut evaluarea…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, luni, la Parlament, intrebat daca se fac dosare politice in Romania, ca nu a „facut evaluarea din aceasta perspectiva”. „Eu in calitatea aceasta nu am rolul de a comenta declaratiile altor demnitari. (...) La momentul la care vorbim nu am…

- Ministrul Justitiei se va afla in Parlament la solicitarea Grupului parlamentar al PNL. Deputatul liberal Raluca Turcan, cea care a solicitat in Biroul Permanent al Camerei prezenta lui Tudorel Toader la plen, spunea atunci ca aceasta tema chiar este de actualitate. "Avem si sesizarile din partea Comisiei…