Stiri pe aceeasi tema

- "Nu e ministrul meu (Tudorel Toader – n. red.). A fost asumat de PSD, nu știu cat o sa mai fie asumat de PSD. Se pare ca PSD nu și-l mai asuma", a declarat Liviu Dragnea. "Il considerați prea important pe acest om, eu nu", a mai spus liderul PSD, despre Tudorel Toader. Intrebat daca cele doua…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a venit cu o replica pentru Liviu Dragnea, susținand ca nu vede o urgența in adoptarea unei Ordonanțe de Urgența. „O simpla precizare ! In lipsa urgentei, nu poate...

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, precizeaza, sambata seara, pe Facebook, ca o ordonanta de urgenta nu poate fi adoptata in lipsa urgentei, reluand post-script-umul potrivit caruia va sterge postarea respectiva in termen de o...

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a publicat, sambata seara, pe contul sau de Facebook, un mesaj despre ordonantele de urgenta, sub titlul pe care il utilizeaza adesea, „simpla precizare“. textul pare a fi un raspuns la criticile pe care i le-a adus vineri Liviu Dragnea in legatura cu faptul ca amana…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, le da replica lui Manfred Weber și Frans Timmermans, cei care mai direct sau mai voalat au cerut procurorilor sa stopeze anchetarea Laurei Codruța Kovesi. Toader le transmite acestora ca inclusiv in raportul MCV sunt interzise ingerințele in cadrul unei anchete…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a postat pe Facebook cateva ”simple precizari” in contextul speculațiilor aparute in presa in ce privește absența sa din minister in contextul anunțatei OUG privind modificarea Codurilor Penal și de Procedura Penala. ”Nu mi-am rupt piciorul; nu m-am internat in spital;…

- "Exista nemultumiri serioase in partid in legatura cu domnul ministru Tudorel Toader, mai mult sau mai putin indreptatite. Eu zic sa mai asteptam, pentru ca s-a format un grup de lucru cu domnul Timmermans pentru ca oamenii de acolo sa fie informati corect", a spus Liviu Dragnea, la Antena 3.…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, face precizari pe Facebook in timp ce se afla la sedinta Sectiei pentru procurori a CSM. Toader le da o replica celor care sustin ca ordonanta care ar extinde termenul contestatiei in anulare la deciziile luate de completurile de 5 judecatori de la ICCJ ar trebui…