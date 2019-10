Tudorel Toader, ministru al Justiției din Guvernarea PSD-ALDE, a reiterat faptul ca legea privind recursul compensatoriu nu a fost inițiata in timp ce era in Executiv. ”Proiectul de lege a fost modificat, in mod substanțial, de catre parlamentari”, a spus Tudorel Toader.

Sub semnatura mea, MJ a dat aviz negativ modificarilor parlamentare.



