Fostul ministru al justiției, Tudorel Toader, face o analiza „la sange”, pe contul sau de Facebook, a ceea ce el a numit „Epopeea «neavizarii» Codurilor penale!”. Tudorel Toader a realizat, pe Facebook, o critica dura a tot ce a insemnat procesul de modificare a codurilor penal și de procedura penala, explicand de ce s-a ajuns The post Tudorel Toader face o analiza critica „la sange” a „Epopeii «neavizarii» Codurilor penale!” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .