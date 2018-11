Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a evitat, marti, sa spuna daca i s-a cerut de catre premierul Viorica Dancila sau altcineva sa dea ordonanta de urgenta pe amnistie si gratiere, precizand ca va raspunde la momentul potrivit.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat vineri pe pagina sa de Facebook ca ordonanta de urgenta privind legile justitiei va fi transmisa in mod formal catre Comisia de la Venetia pentru emiterea unui aviz, scrie Agerpres.ro.Toader a mai scris ca una dintre recomandarile Comisiei de la Venetia…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a anuntat in declratia de presa ce a urmat sedintei de Guvern de azi dimineata, ca a fost adoptata o ordonanta pentru modificarea și completarea legilor din domeniul Justiției. „€Guvernul a adoptat o ordonanța de urgența pentru modificarea și completarea unor acte…

- Ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, a declarat vineri, la Parlament, ca „de principiu” va avea loc luni, la ora 09.00, o ședința de Guvern pentru adoptarea OUG pe legile justiției, inainte ca premierul Viorica Dancila sa plece intr-o deplasare externa. Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat,…

- Sectia de investigare a infractiunilor din Justitie, in momentul in care va fi operationalizata, va prelua de la DNA dosarele in curs, dar si dosarele solutionate, a declarat miercuri ministrul Justitiei, Tudorel Toader. "Ordonanta de urgenta a fost adoptata astazi, presupunem ca se va publica in Monitorul…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat joi, dupa intalnirea cu Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, ca nu exista niciun proiect de ordonanta de urgenta privind amnistia si gratierea la Ministerul Justitiei. TudorelToader le-a prezentat liderilor coalitiei de guvernare o alta ordonanta…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat joi ca Guvernul a aprobat Ordonanta de Urgenta care completeaza Legea insolventei, iar ministerul pe care-l conduce a constatat îndeplinirea exigentelor constitutionale în cazul aceastei masuri.

