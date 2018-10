Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, va anunta miercuri, la ora 18:00, rezultatul evaluarii procurorului general, Augustin Lazar, au precizat, pentru MEDIAFAX, surse din cadrul Ministerului. Evaluarea lui Lazar a fost demarata în data de 25 august.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, va anunta miercuri, la ora 18:00, rezultatul evaluarii procurorului general, Augustin Lazar, au precizat, pentru MEDIAFAX, surse din cadrul Ministerului. Evaluarea lui Lazar a fost demarata in data de 25 august.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat ca a terminat, in cea mai mare parte, evaluarea procurorului general, Augustin Lazar, precizand ca este o chestiune de zile pana cand va face publice rezultatele evaluarii. "Evaluarea lui Augustin Lazar am terminat-o, in cea mai mare parte. Mai sunt cateva…

- Ministrul Justitiei anunta ca evaluarea procurorului general, Augustin Lazar, este finalizata "in cea mai mare parte". "Mai sunt niste elemente pe care vreau sa le evaluez", precizat Tudorel Toader.Intrebat cand va face anuntul, ministrul a raspuns: "Timpul se masoara in zile." Tudorel Toader…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, este asteptat sa prezinte zilele acestea rezultatele evaluarii procurorului general Augustin Lazar, avand in vedere ca procedura a fost demarata pe 25 august, iar ministrul a anuntat ca va dura 30 de zile.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, este asteptat sa prezinte zilele acestea rezultatele evaluarii procurorului general Augustin Lazar, avand in vedere ca procedura a fost demarata pe 25 august, iar ministrul a anuntat ca va dura 30 de zile.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, este asteptat sa prezinte zilele acestea rezultatele evaluarii procurorului general Augustin Lazar, avand in vedere ca procedura a fost demarata pe 25 august, iar ministrul a anuntat ca va dura 30 de zile.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader a anuntat pe pagina sa de Facebook ca declanseaza procedura legala pentru evaluarea activitatii manageriale desfasurata de catre procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Augustin Lazar. "Preambul:In urma cu cateva saptamani…