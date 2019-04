Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Comisiei juridice din Senat, Robert Cazanciuc, spune ca miercuri, la motiunea simpla care il vizeaza pe ministrul Justitiei, Tudorel Toader, fiecare senator PSD va vota conform propriei constiinte, el subliniind ca exista foarte multe nemultumiri ale senatorilor social-democrati la adresa…

- Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (COTAR) susține ca asistam la un circ electoral in care politicieni din aproape toate partidele militeaza pentru incalcarea Legii taximetriei, doar pentru a se face loc pe piața unor firme care incalca cel puțin trei legi. COTAR…

- Liviu Dragnea continua seria atacurilor la adresa premierului Viorica Dancila si a ministrului Justitiei, Tudorel Toader, pe tema refuzului celor doi de a adopta prin ordonanta de urgenta modificarile la Codul penal si Codul de procedura penala. "In partid s-a luat o decizie - sigur, pentru…

- Liviu Dragnea continua seria atacurilor la adresa premierului Viorica Dancila si a ministrului Justitiei, Tudorel Toader, pe tema refuzului celor doi de a adopta prin ordonanta de urgenta modificarile la Codul penal si Codul de procedura penala."In partid s-a luat o decizie - sigur, pentru…

- Președintele USR Dan Barna a declarat ca OUG 114 nu a fost realizat de Viorica Dancila, ci „de cei doi infractori condamnați penali care conduc Guvernul, Liviu Dragnea și Darius Valcov”. Declarația a fost facuta in Parlament la dezbaterea din plen a OUG 114, la „Ora Premierului”, informeaza Mediafax.…

- Tudorel Toader mai are o saptamana sa lanseze proiectul legii amnistiei și grațierii, pentru ca liderul PSD Liviu Dragnea nu mai are rabdare sa aștepte materializarea promisiunilor ministrului justiției. In cazul in care nu va iniția modificarea legilor justiției in sensul dorit de conducerea PSD, pe…

- A mai trecut o zi de negocieri indelungate si Romania tot nu are proiect definitiv de buget pentru 2019, desi suntem deja in februarie. La discutiile de marti din biroul de la Parlament al lui Liviu Dragnea a lipsit fix Viorica Dancila, premierul al carui Guvern trebuie sa adopte bugetul si…

- In prima aparitie publica din 2019, Liviu Dragnea s-a aratat iritat de faptul ca nu exista inca un text al unei ordonante de urgenta care sa "reparte mare parte din nedreptatile" din justitie. Daca de la Ministerul Justitiei condus de Tudorel Toader nu apare solutia salvatoare, problema ar putea…