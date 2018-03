Stiri pe aceeasi tema

- "Abia astept sa ajunga aici (Tudorel Toader – n.r.). Cand intra pe treptele Justitiei, ii dau raportul in mana, ca ma gandesc ca nu a trait in Romania. Sa le explice sarbilor ca el, Tudorel Toader, a venit cu probe false sa extradati un cetatean. (…) Stiti ceva si cu Tudorel Toader? Ori in caruta, ori…

- Ministrul Justitiei Tudorel Toader se va afla luni la Belgrad, unde va discuta cu omologul sau sarb Nela Kuburovic pe tema extradarii lui Sebastian Ghita. La randul sau, Ghita a anuntat deja ca ii va da lui Toader un memoriu prin care va cere suspendarea cererii de extradare, invocand probele false…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, se afla in Serbia unde va avea mai multe intalniri oficiale, printre care se numara si cea cu omologul sau, cu care va discuta, printre altele, si despre subiectul Sebastian Ghita. Tudorel Toader a confirmat, pentru AGERPRES, ca se afla in Serbia inca de duminica,…

- Sebastian Ghita cere suspendarea procedurii de extradare si spune ca intentioneaza sa depuna si raportul ministrului Justitiei prin care cere revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. “Abia astept sa ajunga aici (Tudorel Toader – n.r.). Cand intra pe treptele Justitiei, ii dau raportul in mana, ca…

- Fostul deputat Sebastian Ghita a afirmat duminica seara ca va incerca sa il interpeleze pe ministrul Tudorel Toader pe treptele Ministerului Justitiei din Serbia pentru a-i inainta un memoriu. "Ma mira cum domnul Tudorel tot plimba ideea: Ma duc in Serbia dupa Ghita. Cu ce domnule Tudorel? Cu probele…

- "Ma mira cum domnul Tudorel tot plimba ideea "ma duc dupa Ghita in Serbia". Cu ce? Cu probele false ale lui Portocala? Dupa ce le-ai facut raport, vii in Serbia cu probele lui Negulescu?", a spus Sebastian Ghita, la Romania TV. Citeste si Sebastian Ghita anunta ca va difuza inregistrarea cu…

- Fostul deputat Sebastian Ghita a facut declarații incendiare, in direct, la Romania Tv, lansand un atac dur la adresa ministrului Justiției, Tudorel Toader, dupa ce acesta a precizat ca va pleca in Serbia pentru a discuta despre procedura de extradare.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader merge luni in Serbia, unde va avea o intrevedere cu omologul sau, unul dintre subiectele care vor fi abordate fiind legat de Sebastian Ghita. Evenimentul Zilei anunta ca si Sebastian Ghita va merge la Ministerul Justitiei din Serbia in acelasi timp cu Toader.

- Fostul deputat Sebastian Ghita a iesit la rampa cu un atac dur la adresa ministrului Justitiei, Tudorel Toader, dupa ce acesta din urma a anuntat ca va pleca in Serbia, pentru a discuta despre procedura de extradare.Citeste si: Partidul Social-Democrat, DAT IN JUDECATA: Viceprimarul Harabagiu…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, va efectua, luni, o vizita la Belgrad, acolo unde se va intalni cu ministrul Justiției din Serbia, iar principala discuție va fi legata de Sebastian Ghița.Ministerul Justiției a cerut extradarea lui Sebastian Ghița, insa instanțele din Serbia au decis pana…

- Tudorel Toader se va intalni luni, 26 martie, cu ministrul justiției din Serbia. Cei doi vor discuta și despre subiectul Sebastian Ghița, in condițiile in care autoritațile romane cer extradarea fostului deputat. “Ministerul Justiției și instanțele naționale și-au indeplinti obligațiile de transfer…

- Soprana Teodora Gheorghiu, care a fost remarcata de Jose Carreras, va canta, joi, 29 martie, intre orele 19.00 si 21.00, la Sala mare a Ateneului Roman, in cadrul primului ei turneu de recitaluri in Romania, potrivit NEWS.RO.Citeste si: Demers IN FORTA: Planul NEASTEPTAT al lui Sebastian Ghița,…

- Noua Sala a Sporturilor din municipiul Targu-Jiu a fost inaugurata, duminica, de primarul Marcel Romanescu si deputatul Victor Ponta, de la eveniment lipsind toti parlamentarii PSD din judet, dar si autoritatile locale si judetene si prefectul.Citeste si: Demers IN FORTA: Planul NEASTEPTAT…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader merge luni in Serbia, unde va avea o intrevedere cu omologul sau, unul dintre subiectele care vor fi abordate fiind legat de Sebastian Ghita. Evenimentul Zilei anunta ca si Sebastian Ghita va merge la Ministerul Justitiei din Serbia in acelasi timp cu Toader.

- Lovitura de proportii pregatita de Sebastian Ghita in Serbia. Acesta intentioneaza sa mearga in acelasi timp cu ministrul roman, Tudorel Toader, la Ministerul Justiției din Serbia, scrie EVZ, citand surse din tara vecina.Citeste si: Explicatii de ULTIM MOMENT, dupa demersul SOC al Andreei…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, va efectua, luni, o vizita la Belgrad, acolo unde se va intalni cu ministrul Justiției din Serbia, iar principala discuție va fi legata de Sebastian Ghița. Citește și: Mizele unui scandal cu potențial EXPLOZIV in PSD: cine a scos cuiul grenadei/SURSE…

- Sebastian Ghita are pe rolul instantelor si parchetelor din Romania mai multe dosare penale. El a fugit din tara in decembrie 2016, fiind prins in Serbia in luna aprilie a anului trecut, de unde autoritatile romane incearca sa il extradeze.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, marti, ca saptamana viitoare va avea o intrevedere cu omologul sau din Serbia și va discuta și despre Sebastian Ghita. ”Saptamana viitoare, lunea viitoare, la ora 10, voi avea o intrevedere cu ministrul Justitiei din Serbia. Evident vom discuta instrumentele…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat ca lunea viitoare se va intalni cu omologul sau din Serbia si, pe langa discutiile legate de instrumentele juridice de cooperare, se va discuta si despre cazul Sebastian Ghita, care a fugit in aceasta tara. "Lunea viitoare, pe 26 (martie -…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat ca lunea viitoare se va intalni cu omologul sau din Serbia si, pe langa discutiile legate de instrumentele juridice de cooperare, se va discuta si despre cazul Se...

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, marti, ca saptamâna viitoare va avea o întrevedere cu omologul sau din Serbia, unul dintre subiectele care vor fi abordate fiind &"inevitabil&" legat de Sebastian Ghita.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, marti, ca saptamana viitoare va avea o intrevedere cu omologul sau din Serbia, unul dintre subiectele care vor fi abordate fiind ”inevitabil” legat de Sebastian Ghita.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, marti, ca partea romana si-a indeplinit obligatiile si a transmis toate informatiile solicitate in dosarul de extradare a lui Sebastian Ghita din Serbia. Toader a precizat ca luni va avea o intalnire cu ministrul Justitiei din Serbia in care se va discuta…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a oferit, marți, ultimele detalii cu privire la extradarea lui Sebastian Ghița. Toader susține ca partea romana și-a indeplinit obligațiile in ceea ce privește transmiterea tuturor informațiilor solicitate in dosarul acestuia de extradare din Serbia.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, marti, ca partea romana si-a indeplinit obligatiile si a transmis toate informatiile solicitate in dosarul de extradare a lui Sebastian Ghita din Serbia. Toader a precizat ca luni va avea o intalnire cu ministrul Justitiei din Serbia in care se va discuta…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a oferit, marți, ultimele detalii cu privire la extradarea mogulului Sebastian Ghița. Toader susține ca partea romana și-a indeplinit obligațiile in ceea ce privește transmiterea tuturor informațiilor solicitate in dosarul acestuia de extradare din Serbia.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, marti, ca partea romana si-a indeplinit obligatiile si a transmis toate informatiile solicitate in dosarul de extradare a lui Sebastian Ghita din Serbia. Toader a precizat ca luni va avea o intalnire cu ministrul Justitiei din Serbia in care se va…

- Senatorul Traian Basescu, presedintele PMP, a declarat luni ca in locul actualului sef al statului, ar fi abordat subiectul aducerii in Romania a fostului deputat Sebastian Ghita din Serbia in cadrul intrevederii pe care Klaus Iohannis a avut-o recent cu presedintele sarb, Aleksandar Vucic, la Bucuresti.…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat ca este pregatit sa sesizeze CCR in cazul in care presedintele Klaus Iohannis va refuza sa o revoce pe Laura Codruta Kovesi de la conducerea Directiei Nationale Anticoruptie. Tudorel Toader a precizat ca deocamdata asteapta motivarea avizului negativ dat…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, spune ca este pregatit sa sesizeze CCR in cazul in care presedintele Klaus Iohannis va refuza sa o revoce pe Laura Codruta Kovesi de la conducerea Directiei Nationale Anticoruptie. Tudorel Toader a precizat ca deocamdata asteapta motivarea avizului negativ dat de…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat luni ca este pregatit sa sesizeze Curtea Constitutionala a Romaniei in cazul in care presedintele Klaus Iohannis nu da curs solicitarii de revocare a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, precizand ca asteapta motivarea…

- Pana sa ajunga sa discute cu ministrul sarb al Justitiei, intrevedere in cadrul careia Tudorel Toader a confirmat ca se va aborda, “inevitabil”, subiectul extradarii fostului deputat aflat la Belgrad, oficialul guvernamental a anuntat, luni, faptul ca magistratii din Serbia au cerut din Romania o serie…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat luni ca procurorii din Consiliul Superior al Magistraturii au luat o hotarare rapida, "instant", atunci cand au avizat negativ propunerea sa de revocare din functie a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, precizand ca acum acestora le este greu sa motiveze…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a anunțat ca documentele solicitate de instanța sarba, privind extradarea lui Sebastian Ghița, vor fi transmise in cel mai scurt timp. Acesta a adus in discuție și problema revocarii șefei DNA, Codruța Kovesi, considerand ca procurorilor din CSM le este greu sa motiveze…

- Extradarea lui Sebastian Ghita din Serbia este cu un pas mai aproape de a fi realizata. Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat ca documentele solicitate de instanta sarba vor fi transmise in cel mai scurt timp posibil. „Documentele solicitate se refereau la natura si continutul faptelor savarsite.…

- Klaus Iohannis a declarat joi, dupa intalnirea cu presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, ca nu este problema sefilor de stat sa discute situatia unui fugar, precum Sebastian Ghita, dar totusi a ridicat aceasta problema stiind ca presa va fi interesata, potrivit Mediafax. "Nu am discutat (n.r.:…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a sustinut marti ca discursul procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, din sedinta CSM in care se discuta solicitarea de revocare a sa din functie poate fi convingator, daca este sustinut in fata celor care nu se pricep deloc. "Discursul dumneavoastra…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat marti, in cadrul sedintei CSM in care se discuta cererea de revocare a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, ca decizia este previzibila, insa el a venit din respect pentru institutie. "Dincolo de ceea ce veti decide astazi, nu vreau sa fiu rau…

- Sedinta in care Sectia pentru procurori a CSM discuta cererea de revocare a sefei DNA a inceput, ministrul Justitiei prezentand raportul privind activitatea manageriala de la DNA facut public saptamana trecuta. Procurorul general, Augustin Lazar a declarat la sosirea la CSM ca este o cerere de revocare…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a scris, sambata, pe Facebook, un comunicat de presa prin care anunta ca s-a intalnit miercuri cu echipa de experti ai Grupului de State impotriva Coruptiei (GRECO).

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a publicat pe site-ul Ministerului Justitiei un raport al Inspectiei Judiciare, din 9 ianuarie 2018, prin care se cerea cercetarea disciplinara a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, si a adjunctului acesteia, Marius Iacob. Actul are caracter confidential si este nepublic.…

- Vicepremierul Paul Stanescu are același raspuns ca și președintele PSD, Liviu Dragnea, referitor la decizia pe care urmeaza sa o anunțe ministrul Justiției in cazul DNA și a procurorului șef Laura Codruța Kovesi: ”Ma aștept sa nu se faca de ras”. Paul Stanescu a spus, la plecarea de la Inalta Curte…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a precizat pentru Mediafax ca va fi prezent, marti, la ceremonia primirii magistratilor absolventi ai Institutului National al Magistraturii (INM), organizata la Palatul Cotroceni.

- Administratia Prezidentiala anunta o declaratie de presa de la 20.15, fara a anunta subiectul anuntului facut de Klaus Iohannis. Surse anunta ca declaratia presedintelui are legatura cu ultimele evenimente din justitie. Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, joi, ca saptamana viitoare…

- Ministrul justitiei discuta cu premierul despre situatia de la DNA Ministrul Justitiei, Tudorel Toader Ministrul justitiei, Tudorel Toader, se întâlneste astazi cu premierul Viorica Dancila, înaintea sedintei de guvern, pentru discutii privind situatia de la DNA, în urma acuzatiilor…

- "Nu cred nimic. La Biserica se crede”, a afirmat Traian Basescu. De asemenea, intrebat daca a vazut inregistrarile vizand DNA, el a replicat: „Nu le-am vazut”.Antena 3 a difuzat duminica seara inregistrari furnizate de Vlad Cosma din care rezulta ca i s-ar fi cerut sa "planteze probe"…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, luni, ca va avea o discutie cu ministrul Justitiei,Tudorel Toader, dupa ce fostul deputat Vlad Cosma a prezentat, duminica seara, la Antena 3, mai multe inregistrari din care reiesea cum doi procuroi de la DNA Ploiesti incercau sa fabrice probe in dosarul lui…

- Deși pana acum a fost vehiculata in mass-media ideea potrivit careia fostul deputat Sebastian Ghița, ar fi cerut azil politic in Serbia, la fel cum a facut Radu Mazar in Madagascar, mitul a fost spuberat.Citeste si: Ionel Arsene, prima REACTIE dupa ce a scapat de arest: 'Va multumesc ca ati…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, anunțase in decembrie ca se va deplasa in Serbia pentru a se documenta legat de cazul fostului deputat Sebastian Ghita, pentru care autoritatile romane solicita extradarea."Este foarte posibil, de fapt am facut demersuri, ca sa realizez o deplasare in…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, se intalneste, marti, cu presedintele Curtii Europene pentru Drepturile Omului (CEDO), Guido Raimondi, pentru a discuta despre masurile luate de Romania privind conditiile din penitenciare. Memorandumul pentru punerea in aplicare a hotararii pilot a CEDO va fi supus…