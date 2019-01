Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, susține ca este foarte posibil ca in cazul revocarii procurorului general, Augustin Lazar, sa fie sesizata Curtea Constituționala. Toader considera ca verdictul nu poate fi decat unul similar cu cel in cazul Laurei Codruța Kovesi și anume o forțare a președintelui…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a declarat, luni seara, ca guvernul va sesiza din nou Curtea Constituționala, la fel ca in cazul Kovesi, daca președintele Klaus Iohannis va refuza mai departe revocarea procurorului general, Augustin Lazar. ”In cazul lui Lazar motivele ...

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat luni seara ca va sesiza Curtea Constitutionala daca presedintele Klaus Iohannis va respinge cererea de revocare din functie a procurorului general Augustin Lazar, sustinand ca "astfel de abuzuri nu pot fi lasate sa continue". "Stiu si eu…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, spune ca motivele pentru care procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, trebuie revocat sunt mai clare decat in cazul Laurei Codruța Kovesi, fosta șefa DNA, și anunța ca va face apel din nou la decizia CCR. "Știu și eu ca președintele se declara mulțumit de…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, anunta ca se ia in calcul sesizarea Curtii Constitutionale in privinta revocarii procurorului general Augustin Lazar, pe modelul revocarii Laurei Codruta Kovesi de la DNA.In contextul inregistrarilor de la DNA Oradea, in care procurorii puneau la cale anchetarea…

- Inca nu au trecut sarmalele de Craciun ca ne intampina primul scandal. Ministrul Justitiei a trimis decizia de revocare din functie a procuroului general. Tudorel Toader stie deja ca presedintele Iohannis nu va semna revocarea. A spus de nenumarate ori, sau cum zice ministrul Toader, s-a antepronuntat…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, spune ca decizia data de CCR in cazul Kovesi, prin care presedintele Klaus Iohannis a fost obligat sa semneze revocarea din functie, este valabila si pentru revocarea procurorului general, Augustin Lazar, Toader afirmand ca, daca va fi cazul, CCR va fi solicitata…

- Ministrul Justitie, Tudorel Toader, a declarat joi seara ca va sesiza Curtea Constitutionala daca presedintele Klaus Iohannis va respinge cererea sa de revocare din functie a procurorului general Augustin Lazar sau nu ii va numi pe cei cinci procurori propusi in functii de conducere. "Am…