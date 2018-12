Stiri pe aceeasi tema

- Procedura extradarii, in conditiile legii, este de competenta organelor judiciare, i-a raspuns joi ministrul Justitiei, Tudorel Toader, europarlamentarului Cristian Preda, care i-a cerut sa opreasca procedura de extradare a unui jurnalist turc de la publicatia "Zaman Romania". ''Cristian…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat vineri ca nu este singurul care poate sesiza Inspectia Judiciara, precizand ca fata de anul 2012, cand ministrul putea declansa procedura de raspundere disciplinara cu privire la procurori si judecatori, in prezent are un sfert din competenta, pentru ca…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, se va intalni, saptamana viitoare, cu Vera Jourova, comisarul european pentru Justitie, la sediul Ministerului. Informația a fost confirmata de catre Tudorel Toader, pentru Mediafax.Intalnirea va avea loc pe 19 noiembrie, la ora 15.00, la Ministerul Justiției.…

- Tudorel Toader este asteptat sa-si prezinte decizia in privinta procurorului general. Ministrul a anuntat inca din august ca incepe evaluarea activitatii lui Augustin Lazar si, pana acum, a depasit termenele pe care singur le-a stabilit pentru incheierea procedurii. Potrivit surselor Digi 24, ramanerea…

- Desi Romania se afla in plina epidemie de pesta porcina africana, efectele fiind dramatice, Guvernul Dancila a votat in Consiliul Uniunii Europene (UE) reducerea fondurilor pentru fermierii afectati, in bugetul UE 2019, afirma europarlamentarul Siegfried Muresan. Raspunsul de refuz venit de…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, joi dimineata, ca procedura de extradare a Elenei Udrea din Costa Rica va parcurge in continuare etapele legale, precizand ca el nu face distinctie intre condamnati.