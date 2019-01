Stiri pe aceeasi tema

- Tudorel Toader a declarat, miercuri, ca aștepta decizia CCR de miercuri privind protocoalele, insa nu il surprinde pentru ca, potrivit ministrului, justiția trebuie sa se realizeze in baza legii. Toader a mai spus ca dupa aceasta decizie țara trebuie sa intre intr-o stare de normalitate.„Pe…

- Pana sa ajunga sa participe la sedinta Sectiei de procurori a CSM-ului, Tudorel Toader a primit o intrebare in legatura cu recentele declaratii facute de catre primul om in stat, care spunea ca nu il va revoca din functie pe procurorul general, in conditiile in care, se stie, ministrul Justitiei a propus…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat ca nu va semna decretul de revocare pentru procurorul general Augustin Lazar. Ministrul Justiției, Tudorel Toader, susține ca nu este surprins de poziția președintelui, pentru ca deja s-a obișnuit ca Iohannis intai sa anuțe soluția și abia apoi sa se documenteze.”Nimic…

- Ministrul Justiției i-a cerut din nou explicații președintelui Inaltei Curți de Casație și Justiției, Cristina Tarcea, cu privire la alcatuirea completurilor de cinci judecatori, decizie care a fost infirmata apoi de Curtea Constituționala. „Eliberarea s-a decis de catre instanta de judecata, suspendarea…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, miercuri, ca nu l-a surprins refuzul din partea presedintelui Klaus Iohannis cu privire la cei cinci candidati la functii de conducere in DNA si DIICOT, in schimb a fost surprins de motivarea acestor respingeri. "Pe mine nu m-a surprins…

- Deputatul UDMR Marton Arpad a declarat, marți, la dezbaterea moțiunii simple impotriva lui Tudorel Toader, ca formațiunea sa este convinsa ca protocoalele secrete intre SRI și instituțiile din justiție au avut „rol important” in harțuirea unor maghiari, desființarea unor școli și renaționalizari,…

- Parchetul General despre protocoalele cu SRI Parchetul General sustine ca Planul de actiune pentru implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie, adoptat în 2005 printr-o hotarâre de guvern, stabileste fara echivoc încheierea unor protocoale între parchete si ministere cu…