- Minstrul Justitiei, Tudorel Toader, va face joi, la sediul ministerului o declaratie de presa, a anuntat purtatorul de cuvant al guvernului, Nelu Barbu, dupa sedinta executivului, informeaza HotNews.ro. Conferinta va avea loc la ora 18.00. Premierul Viorica Dancila si Tudorel ...

- Premierul Viorica Dancila a declarat, miercuri seara, ca va avea o discutie privind DNA cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, joi, inaintea sedintei Guvernului, ea evitand sa se pronunte daca va exista o decizie privind revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. "Domnul ministru Toader maine va fi…

- Scandalul provocat de inregistrarile date publicitatii de catre fostul deputat Vlad Cosma si declaratiile facute de catre procuroarea Mihaiela Iorga au dat munitie social-democratilor in razboiul...

- Premierul Viorica Dancila il primeste, luni, la Palatul Victoria, pe ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, potrivit biroului de presa al Executivului. „Intalnirea cu ambasadorul SUA este prima dintr-o serie de intrevederi pe care doamna prim-ministru le va avea cu reprezentantii misiunilor diplomatice…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, susține ca Romania va primi, in perioada 2018 – 2019, un numar de 109 refugiati de origine siriana, aflati provizoriu in Turcia. ”Aceasta hotarare este luata conform cotei de relocare stabilita prin deciziile Comitetului pentru relocarea refugiatilor din…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a subliniat faptul ca, potrivit unui proiect de lege adoptat joi de Executiv, firmele cu peste 50 de angajati vor avea ”posibilitatea” de a avea un expert in egalitate de sanse, desi premierul Viorica Dancila vorbise la inceputul sedintei despre o ”obligatie”…

- Tudorel Toader, ministrul Justiției, a facut o radiografie a situației in care se afla Laura Codruța Kovesi, șefa DNA. Politicianul a criticat, in premiera, in mod evident, acțiunile instituției conduse de Kovesi.

- Un memorandum privind planul de transpunere a directivelor Uniunii Europene pentru acest an a fost aprobat joi de Guvern, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu, precizand ca sunt necesare masuri legislative interne pentru transpunerea, in tara noastra, a 40 de directive.…

- Nelu Barbu, purtatorul de cuvant al Guvernului, a declarat, joi, in briefingul de la finalul sedintei Executivului, despre situatia lui Darius Valcov, ca nu stie si nu este mandatat sa spuna nimic. Intrebat daca are vreun mesaj al premierului Viorica Dancila in legatura cu situatia lui Darius Valcov,…

- Nelu Barbu, despre o demitere a lui Valcov din funcția de consilier de stat, la Cancelaria premierului: ”Nu sunt mandatat sa ofer niciun comentariu, nu știu, nu cunosc!”, a spus purtatorul de cuvant al Guvernului, joi, dupa ședința de Guvern. ”Nu sunt mandat sa ofer nicun fel de comentariu in privinta…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a contrazis, joi, declaratiile facute de premierul Viorica Dancila, inainte de sedinta de Guvern, precizand ca angajatorii cu peste 50 de salariati au „posibilitatea” sa aiba un expert in egalitate de sanse, nefiind obligati.

- „In sedinta de azi a fost reglementata profesia de expert si cea de tehnician in egalitate de sanse, se modifica legea 202/2002 privind egalitatea de sanse intre femei si barbati. Actul normativ stabileste persoanele juridice din sectorul public sau privat care au peste 50 de salariati vor avea posbilitatea…

- Liderul europarlamentarilor PSD, Dan Nica, a cerut in plenul PE ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sa vorbeasca in plen, la dezbaterea privind situatia justitiei din Romania. Social-democratul a invocat necesitatea prezentarii punctului de vedere al Guvernului roman, in conditiile in care Tudorel…

- Jurnalistul Nelu Vasile Barbu a fost numit consilier de stat in cadrul aparatului de lucru al premierului, potrivit deciziei publicate in Monitorul Oficial, el confirmand luni, pentru Mediafax, ca va fi purtator de cuvant al Cabinetului Dancila. Decizia, semnata de Viorica Dancila, a fost publicata…

- Decizie suprinzatoare a procurorilor DIICOT Brașov in dosarul sinuciderilor provocate de controversatul joc Balena Albastra, mai exact, acel joc prin care adolescenții erau indemnați sa se sinucida. DIICOT Brașov a confirmat pentru Evenimentul Zilei ca au fost clasate cazurile de sinucidere care au…

- Liviu Dragnea, presedintele Camerei Deputatilor, saluta decizia premierului si a membrilor Cabinetului de a renunta la Serviciul de Protectie si Paza (SPP). „Am vazut astazi o decizie importanta a membrilor Cabinetului.(…) Nici eu nu am nimic cu ofiterii SPP, nici cu institutia in sine. Eu, de exemplu,…

- Marius-Iulian Carabulea a fost eliberat, la cerere, din functia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat, printr-o decizie a premierului interimar Mihai Fifor.Decizia a fost publicata vineri in Monitorul Oficial, potrivit Agerpres. Citește și: Lovitura…

- Premierul desemnat Viorica Dancila nu va solicita niciunei institutii a statului roman niciun aviz pentru viitorii ministri din cabinetul sau, a declarat, miercuri seara, intr-o emisiune la TVR 1, vicepresedintele Partidului Social Democrat (PSD), Ecaterina Andronescu.Potrivit acesteia, Comitetul…

- Jurnalistul Val Valcu este de parere ca PNL are o strategie greșita in a cere alegeri anticipate. Un om politic responsabil nu poate cere anticipate, in fiecare luna, sau, cum este cazul președintelui, nu poate sa le aprobe. Daca acest lucru s-ar intampla, s-ar crea haos, instabilitate, țara s-ar…

- Conditiile din penitenciare in atentia CEDO Ministrul în exercitiu al justitiei, Tudorel Toader, are programata, marti, o întrevedere cu presedintele CEDO referitoare la foaia de parcurs pentru îndeplinirea cerintelor hotarârii-pilot privind conditiile din penitenciare.…

- Intrebat de jurnalisti, joi, la CSM, care este relatia sa cu premierul Mihai Tudose, ministrul Justitiei a raspuns: "Nu am niciun element pentru a considera natura relatiei dintre mine si premierul altcumva decat foarte buna". El a refuzat, insa, sa raspunda intrebarilor jurnalistilor privind…

- Conditiile din penitenciare vor discutate de conducerea Ministerului Justitiei cu presedintele Curtii Europene pentru Drepturile Omului (CEDO), Guido Raimondi, in 16 ianuarie, ulterior stabilindu-se metode de punere in aplicare a masurilor luate. Memorandumul pentru punerea in aplicare a hotararii pilot…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat ca a luat o decizie in privinta procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, in baza controlului efectuat de Inspectia Judiciara si ca urmeaza sa formalizeze hotararea in limitele competentelor sale legale. „Este o decizie pe care am luat-o. Este o decizie…

- Tudorel Toader, despre revocarea lui Kovesi: Decizia este luata Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, vineri, referitor la posibila revocare a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, ca a luat o decizie in acest sens si urmeaza sa „o formalizeze in limitele competentelor sale legale”.…

- Rusia va livra Turciei patru sisteme de rachete sol-aer S-400 in cadrul unui contract in valoare de 2,5 miliarde de dolari, aflat aproape de finalizare, a declarat directorul executiv al Rosteh, corporatia de stat rusa in domeniul armamentului, Serghei Cemezov, pentru cotidianul Kommersant de miercuri,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a spus, miercuri seara, la Antena 3, intrebat despre o posibila revocare a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, ca, "in forul sau interior", a luat decizia, pe care o va anunta intr-o conferinta de presa, fara a preciza o data exacta. Toader a subliniat insa ca o eventuala…

- "Potrivit art. 5 din ordonanta nr. 58-1270 din 22 decembrie 1958 privind legea organica relativa la statutul magistratilor, „magistratii parchetelor judiciare (procurorii) sunt plasati sub directia si controlul direct al sefilor lor ierarhici si sub autoritatea ministrului de justitie”", a scris…

- "Exact cum am vazut si in momentul in care la Inspectia Judiciara a fost expediata o alta sesizare cu privire la o declaratie pe care chiar eu am facut-o. Si daca referitor la mine am spus ca este vorba despre o libertate de exprimare, acelasi lucru il voi spune si cu privire la sesizarea formulata…

- Curtea Constitutionala urmeaza sa se pronunte, joi, in cazul sesizarii facute de presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, privind dosarul DNA legat de cazul Belina. Tariceanu a cerut CCR sa constate un conflict juridic de natura constitutionala intre Ministerul Public si Guvern. Dupa dezbaterile…

- Presedintele Senatului a cerut CCR sa constate un conflict juridic de natura constitutionala intre Ministerul Public si Guvern, iar la sedinta CCR din 16 noiembrie ministrul Justitiei, Tudorel Toader, le-a prezentat judecatorilor constitutionali argumentele Guvernului in favoarea acestei sesizari, sustinand…

- Deputații au dat marți vot favorabil proiectului de lege privind aprobarea OUG 55/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgența a Guvernului 111/2010 privind concediul și indemnizația lunara pentru creșterea...

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat marti ca s-ar putea sa anunte decizia in cazul procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, chiar de sarbatori, in ziua de 31 decembrie. Prezent marti la sediul CSM, unde Sectia pentru procurori a discutat raportul Inspectiei Judiciare privind…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, a declarat, marți, la sediul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), ca va anunța, intr-o conferința de presa, o decizie legata de șefa DNA, Laura Codruța Kovesi. “S-ar putea sa va invit pe 31 decembrie”, a spus ministrul justiției. Ministrul a fost intrebat…

- Curtea de Apel Bucuresti (CAB) a decis in mod definitiv ca procesul in care medicul Gheorghe Burnei este acuzat de luare de mita poate incepe, constatandu-se legalitatea probelor stranse de organele de urmarire penala impotriva...