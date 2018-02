Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat, intr-o declaratie pentru jurnalistii romani, daca are senzatia ca exista dezinformari la nivel european legate de situatia din Romania, Tudorel Toader s-a declarat 'convins' ca exista astfel de dezinformari. "N-am senzatia, am convingerea. Nu stiu din ce provine (aceasta convingere…

- "N-am senzatia, am convingerea. Nu stiu din ce provine (aceasta convingere - n.r.), dar cu siguranta - din moment ce mai multi discuta aceeasi problema, si intelegerea, perceptia (...) e diferita - e ceva. Din necunoastere sau din dezinformare, poate si din alte considerente", a declarat jurnalistilor…

- Deputatul european Siegfried Muresan critica faptul ca desi ministrul Justitiei, Tudorel Toader, se afla inca de luni la Strasbourg, in perspectiva dezbaterii pe tema influentei reformelor din Justitiei asupra statului de drept, programul oficial al acestuia nu este cunoscut, el apreciind ca ministrul…

- "Desi planificata pentru 30 de minute, intrevederea a durat mai bine de o ora ceea ce inseamna ca a fost consistenta. Au fost mai multe teme de discutie. Stadiul legilor justitie, stadiul codurilor penale si modificarile legilor privind incompatibilitatile deputatilor si senatorilor. Pe scurt, legile…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, s-a declarat 'convins' marti, la Strasbourg, ca exista dezinformari la nivel european in legatura cu situatia din Romania, spunand ca nu stie de unde provin.Intrebat, intr-o declaratie pentru jurnalistii romani, daca are senzatia ca exista dezinformari…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, aflat la Strasbourg pentru intalniri in vederea dezbaterii de miercuri din Parlamentul European pe tema legilor justitiei din Romania, a afirmat pentru jurnalistii romani ca are "convingerea" ca la nivel european exista dezinformari pe aceasta tema.

- "Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, se afla inca de ieri la Strasbourg in contextul in care Parlamentul European dezbate maine, in plen, situatia justitiei din Romania ca urmare a incercarilor PSD si ALDE de a slabi sistemul judiciar. Cu toate acestea, nu stim nimic oficial despre programul ministrului…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, s-a intalnit marti, la sediul Parlamentului European din Strasbourg, cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, printre temele discutate fiind parcursul si stadiul actual al legilor justitiei, precum si modificarea Codului penal si a Codului…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, s-a intalnit marti, la sediul Parlamentului European din Strasbourg, cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, printre temele discutate fiind parcursul si stadiul actual al legilor justitiei, precum si modificarea Codului penal si a Codului…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, s-a intalnit marti, la sediul Parlamentului European din Strasbourg, cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, printre temele discutate fiind parcursul si stadiul actual al legilor justitiei, precum si modificarea Codului penal si a Codului…

- "Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, se afla inca de ieri la Strasbourg in contextul in care Parlamentul European dezbate maine, in plen, situatia justitiei din Romania ca urmare a incercarilor PSD si ALDE de a slabi sistemul judiciar. Cu toate acestea, nu stim nimic oficial despre programul ministrului…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, s-a intalnit marti dimineata cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans la Strasbourg, in contextul in care miercuri va avea loc dezbaterea din Parlamentul European pe legile justitiei din Romania. Intalnirea, la care a participat si Ministrul delegat…

- Parlamentul European discuta, astazi, situatia Statului de Drept si reforma sistemului judiciar din Romania. Ministrul Justiiei, este deja in Franta unde va avea intalniri cu reprezentanți ai Consiliului și ai Comisiei Europene.

- Parlamentul European dezbate miercuri situatia Statului de Drept si reforma sistemului judiciar din Romania. Au fost invitați reprezentanți ai Consiliului și ai Comisiei Europene, dar și ministrul roman al Justiției, Tudorel Toader. O dezbatere care, cu siguranța, va fi urmarita cu foarte…

- Parlamentul European dezbate miercuri situatia Statului de Drept si reforma sistemului judiciar din Romania. Au fost invitați reprezentanți ai Consiliului și ai Comisiei Europene, dar și ministrul roman al Justiției, Tudorel Toader.Statistica ALARMANTA de la ONU: Milioane de romani vor DISPAREA…

- Tudorel Toader, ministrul desemnat sa conduca Ministerul Justiției și in Cabinetul Dancila, a contrazis datele oferite de sindicalistii din penitenciare și a spus ca legea recursului compensatoriu nu a crescut rata recidivelor, potrivit publicației Ziare.com. “In Romania recidiva a scazut. De la 46%,…

- Cu ocazia primei parti a Sesiunii ordinare a Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), desfasurata la Strasbourg in perioada 22-26 ianuarie 2018, senatorul Titus Corlatean, presedintele Delegatiei Parlamentului Romaniei la APCE, a fost ales prim-vicepresedinte al Comisiei pentru afaceri politice…

- Femeile social democrate din Vrancea saluta și susțin nominalizarea europarlamentarului Viorica Dancila pentru funcția de prim ministru al Romaniei. Viorica Dancila ocupa la nivel național funcția de președinta a femeilor PSD-iste, iar din 2014, a fost aleasa deputat in Parlamentul…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a afirmat miercuri la Strasbourg ca ar dori ca Marea Britanie sa revina in Uniunea Europeana dupa Brexit, chiar daca aceasta propunere 'agaseaza' Londra, relateaza AFP. ''Chiar daca britanicii pleaca potrivit Articolului 50 (din Tratatul…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a afirmat miercuri la Strasbourg ca ar dori ca Marea Britanie sa revina in Uniunea Europeana dupa Brexit, chiar daca aceasta propunere 'agaseaza' Londra. ''Chiar daca britanicii pleaca potrivit Articolului 50 (din Tratatul de la Lisabona), exista…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a afirmat miercuri la Strasbourg ca ar dori ca Marea Britanie sa revina in Uniunea Europeana dupa Brexit, chiar daca aceasta propunere 'agaseaza' Londra, relateaza AFP. ''Chiar daca britanicii pleaca potrivit Articolului…

- Europarlamentarul Viorica Dancila este propunerea PSD pentru functia de premier, dupa demisia lui Mihai Tudose, dupa ce Ecaterina Andronescu- o alta varianta luata in discutie- a refuzat din start propunerea. CEx PSD a votat, marti, in unanimitate, ca Viorica Dancila sa fie propunerea PSD pentru premier.…

- Europarlamentarul Viorica Dancila este propunerea PSD pentru functia de premier. Ecaterina Andronescu a refuzat propunerea. Potrivit surselor citate, Viorica Dancila a fost votata cu majoritate de voturi, membrii Comitetului Executiv aplaudând dupa anuntarea…

- Europarlamentarul Viorica Dancila ar putea fi varianta PSD pentru functia de premier, dupa demisia lui Mihai Tudose, aceasta posibilitate fiind discutata in CEx PSD, la ora transmiterii stirii, dupa ce Ecaterina Andronescu - o alta varianta luata in discutie - a refuzat din start propunerea. Viorica…

- Viorica Dancila este europarlamentar PSD, face parte din Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European. Viorica Dancila s-a nascut pe 16 decembrie 1963, la Rosiori de Vede, Teleorman. CV-ul Vioricai Dancila poate fi consultat AICI. Viorica…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a avut loc luni o intalnire cu ambasadoarea Suediei, Anneli Lindahl Kenny, discutiile vizand dezvoltarea cadrului juridic bilateral, transferul persoanelor private de libertate, precum si conditiile din penitenciarele din Romania. Ministrul Justitiei a discutat cu…

- Adoptarea legilor Justiției in Legislativul roman a iscat un scandal in Parlamentul European. Eurodeputatul PSD Viorica Dancila a lansat un atac la adresa lui Peter Simon, europarlamentar al Aliantei Progresista a Socialistilor si Democratilor (S&D), din care face parte si PSD, dupa ce acesta a afirmat…

- Europarlamentarul PSD Viorica Dancila considera necolegiala si generata de lipsa de interes in a se informa reactia lui Peter Simon (Alianta Progresista a Socialistilor si Democratilor - S&D, din care face parte si PSD), care a afirmat ca actiunile Parlamentului privind legile justitiei sunt…

- Europarlamentarul german Peter Simon (Alianta Progresista a Socialistilor si Democratilor - S&D, din care face parte si PSD) spune la RFI ca actiunile Parlamentului privind legile justitiei sunt "inacceptabile" si califica situatia din Romania drept "ciudata". El se arata "absolut sigur ca evenimentele…

- Aplicarea de catre Comisia Europeana a Articolului 7, Alineatul 1 din Tratatul de la Lisabona, denumit si “Arma Nucleara” la nivel institutional fata de Polonia, ar trebuia sa dea de gandit serios Guvernului PSD-ALDE!Adoptarea celor 3 acte normative de catre catre majoritatea PSD-ALDE, in…

- Iohannis, mesaj dur pentru politicieni. Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis, joi, un mesaj cu ocazia implinirii a 28 de ani de la Revoluția din decembrie 1989 și a facut referire la politicienii care nu s-au desprins, inca, de metehnele trecutului comunist. „La 28 de ani de la Revolutia…

- Gianni Pittella, liderul grupului Socialistilor si Democratilor din Parlamentul European a transmis un mesaj clar: Romania, cat și Bulgaria, trebuie acceptate cat mai rapid in spațiul Schengen. "Trebuie sa extindem spațiul Schengen fara nicio ezitare asupra Romaniei și Bulgariei și apoi, asupra…

- Liderul grupului Socialistilor si Democratilor din Parlamentul European, Gianni Pittella, a declarat ca Bulgaria, Romania si Croatia trebuie admise rapid in spatiul european de libera circulatie si a subliniat ca in Uniunea Europeana nu pot exista state de rangul doi si nu este cinstit ca aceste state…

- Parlamentul European sustine aderarea Bulgariei, Croatiei si Romaniei la spatiul Schengen. Liderul grupului Socialistilor si Democratilor din Parlamentul European, Gianni Pittella, a declarat ca cele trei tari trebuie admise rapid in spatiul european de libera circulatie si a subliniat ca in Uniunea…

- In condițiile in care discuțiile pe Raportul privind compoziția Parlamentului European dupa ieșirea Marii Britanii din UE, unul dintre documentele esențiale pentru viitorul instituțiilor europene, avanseaza rapid, eurodeputata PSD Claudia Țapardel negociaza din partea grupului Socialiștilor și Democraților…

- Romania si Bulgaria indeplinesc criteriile pentru admiterea in Schengen si trebuie admise rapid in spatiul european de libera circulatie, afirma Gianni Pittella, liderului grupului Socialistilor si Democratilor (S&D) din Parlamentul European, indemnand Uniunea Europeana sa respecte promisiunile.

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, s-a intalnit cu ambasadorul Austriei in Romania, Isabel Rauscher, context in care s-a discutat despre reforma sistemului judiciar din țara noastra și Raportul MCV. "Punctele de discuție din cadrul întrevederii au vizat aspecte referitoare…

- Deputatii USR au mers miercuri in biroul lui Liviu Dragnea pentru a protesta fata de comunicatul pe care liderul PSD l-a dat in fals, in mod abuziv si fraudulos, fara a respecta regulamentele Parlamentului. In biroul lui Liviu Dragnea a fost si deputatul USR de Maramures, Vlad Durus. “Prin acea declaratie,…

- Uniunea Salvati Romania (USR) a trimis o scrisoare catre liderii institutiilor europene si grupurilor politice de la Bruxelles pentru a atrage atentia cu privire la 'asaltul' coalitiei PSD-ALDE asupra independentei sistemului de justitie din Romania, se arata intr-un comunicat de presa al USR.…

- Uniunea Salvați Romania a trimis o scrisoare catre liderii instituțiilor europene și grupurilor politice de la Bruxelles in care atrage atenția cu privire la” asaltul coaliției PSD-ADLE asupra independenței sistemului de justiție din Romania”. Potrivit unui comnicat, USR indeamna liderii de la Bruxelles…

- Guvernul polonez și-a reluat miercuri demersurile pentru adoptarea controversatei reforme a sistemului judiciar, la patru luni dupa ce președintele Andrzej Duda s-a opus, prin veto, unui numar de doua propuneri, in urma unor ample proteste la nivel național și a atenționarilor din partea aliaților…

- Toader, despre scrisoarea in care i se cere sanctionarea lui Kovesi: Ceva vom face dupa ce o analizam Ministrul Justitiei a anuntat, marti, ca a primit scrisoarea Comisiei parlamentare de ancheta privind alegerile din 2009 in care i se cere sanctionarea Laurei Codruta Kovesi pentru refuzul de…

- Scrisoarea Comisiei parlamentare de ancheta privind alegerile din 2009 in care se semnaleaza refuzul sefei DNA Codruta Kovesi de a se prezenta la audieri a ajuns la ministrul Justitiei, Tudorel Toader. Acesta a spus ca documentul va fi analizat, urmand sa se ia o decizie. “Da, a ajuns scrisoarea la…

- Lazar a precizat ca o cerere a fost deja respinsa de catre Comisia Europeana, pentru acoperirea a jumatate dintre costurile pentru gardul anti-imigratie. "Comisia Europeana considera ca pilonul social al UE ar trebui sa sustina migratia. Ungaria nu va sustine niciodata o astfel de initiativa.…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a amanat pentru 23 noiembrie dezbaterea sesizarii lui Calin Popescu Tariceanu in cazul Belina. Sesizarea se refera la ancheta DNA legata de modul in care au fost adoptate in Guvern hotararile referitoare la insula Belina, iar Tariceanu a cerut CCR sa constate un conflict…

- In opinia lui Tariceanu, conflictul juridic a intervenit ca urmare a cercetarii penale a Directiei Nationale Anticoruptiei asupra legalitatii Hotararii Guvernului nr. 858/2013, respectiv, a Hotararii Guvernului nr. 943/2013.”In documentul inaintat Curtii Constitutionale a Romaniei se precizeaza:…

- Guvernul polonez a calificat miercuri drept 'partizana' și 'scandaloasa' rezoluția adoptata de Parlamentul European (PE), in care se considera ca Polonia incalca normelor statului de drept prin reformele judiciare propuse sau deja aplicate și care cere aplicarea articolului 7 din Tratatul UE, adica…

- "Ministerul Justitiei a formulat amendamente pe baza proiectului de lege care apare ca initiativa parlamentara. Noi ne-am mentinut solutiile pe care initial le-am propus si pe care le-am prezentat aici in fata dumneavoastra. Acele amendamente le-am prezentat Guvernului, Guvernul si le-a insusit si…

- Comisia parlamentara de ancheta a alegerilor prezidentiale din 2009 a decis miercuri sa sesizeze Ministerul Justitiei dupa ce sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, a refuzat pentru a patra oara de a se prezenta la audieri. Propunerea de sesizare a Ministerului Justitiei a fost facuta de deputatul PSD Liviu…

- Parlamentul European reunit la Strasbourg a dat astazi un vot pozitiv pe Raportul privind Recunoașterea calificarilor profesionale in sectorul navigației interne, urmare a finalizarii negocierilor cu Consiliul European pe textul Directivei propuse de Comisia Europeana. In calitate de raportor…