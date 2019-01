Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a dat semne ca nu se grabește cu adoptarea modificarilor la codurile penale, in ciuda apelurilor repetate și insistente din PSD privind urgența punerii in acord a Codului Penal și a Codului de Procedura Penala cu acele modificari adoptate in Parlament și care fie au trecut…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, partener de coalitie al PSD, spune ca nu a fost informat despre intenția Guvernului de a da o Ordonanța de urgența pentru modificarile aduse Codurilor penale. Anuntul lui Tariceanu vine la o zi dupa votul in unanimitate dat de social-democrati, in Comitetul…

- „Sunt convins ca ministrul Justiției va veni sa ne informeze cu punctul sau de vedere și daca va considera ca este un subiect important, atunci am sa va spun care este parerea mea”, a declarat Calin Popescu Tariceanu, la Parlament, precizand ca nu a participat la sedinta PSD si nu stie despre deciziile…

- Recent exclus din PSD, Adrian Țuțuianu considera „atipica” decizia Guvernului de a emite o ordonanța de urgența ce vizeaza modificarea Codurilor Penale. Senatorul a lasat de ințeles ca ar putea aparea surprize in ordonanța care nu poate fi atacata decat de Avocatul Poporului. Adrian Țuțuianu a precizat…

- La aproape doi ani dupa controversata OUG 13, care a scos sute de mii de oameni in strada, Liviu Dragnea i-a cerut raspicat ministrului Justitiei sa prezinte cat mai repede un proiect privind amnistia si gratierea, la cea mai recenta ședința PSD. Dragnea a spus ca cel care s-a opus acestui proiect…

- “Se apropie raportul pe MCV! O sa vedeti ce traznai sunt acolo. Asta este supararea mea. Mi-as dori pentru tara mea mai mult. Vreau pentru concetatenii mei mai mult, vreau inclusiv nu numai sa ne fie bine ca ne creste salariul, dar vreau sa ne bucuram de o imagine care sa fie in concordanta cu realitatile,…

- Printre noile recomandari ale Comisiei Europene se numara: oprirea imediata a implementarii legilor Justitiei realizate de Comisia Iordache, precum si a ordonantelor de urgenta emise de Guvernul Dancila; stoparea implementarii Codului Penal si a Codului de Procedura Penala modificate; asumarea de catre…

- Deputatii dezbat marti motiunea simpla impotriva ministrului Justitiei, Tudorel Toader. Liberalii, cei care au depus motiunea, considera ca a sosit si vremea „evaluarii“ lui Toader, cel care la randul sau i-a evauat pe Laura Codruta Kovesi si Augustin Lazar, propunand revocarea acestora.