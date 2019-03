Stiri pe aceeasi tema

- Trimisul special al AGERPRES, Oana Ghita, transmite: Candidatul pentru functia de procur-sef european nu are nevoie de sustinerea guvernului tarii din care provine, a declarat, vineri, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, in timp ce comisarul european pentru Justitie, Vera Jourova, a spus ca procesul…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, la o emisiune TV, ca este total de acord cu ce a transmis Tudorel Toader în scrisoarea în care ministrul Justiției anunța de ce considera ca Laura Codruța Kovesi nu este potrivita pentru

- Tudorel Toader a trimis o scrisoare catre Financial Times in care sustine ca nu are nimic personal impotriva Laurei Codruta Kovesi, dar considera ca aceasta nu ar trebui sa ocupe postul de procuror-sef european....

- Gunther Krichbaum (CDU), presedinte al Comisiei pentru Afaceri Europene din Bundestagul german, i-a solicitat ministrului roman al Justitiei, Tudorel Toader, sa o sprijine pe Laura Codruta Kovesi pentru functia de procuror-sef european. "Puteti porni de la acest lucru: pe locul intai se…

- Publicația britanica „The Guardian” a publicat marți un articol pe tema impotrivirii ministrului Justitiei, Tudorel Toader, fata de numirea Laurei Codruta Kovesi in functia de procuror-sef al Parchetului European. Publicatia relateaza ca acesta a promis sa faca tot ce-i sta in putere pentru a bloca…

- PNL va sprijini ocuparea functiei de procuror-sef european de catre reprezentantul Romaniei, Laura Codruta Kovesi, afirma presedintele liberalilor, Ludovic Orban, care ii cere ministrului Justitiei, Tudorel Toader, sa renunte la eforturile de blocare a acestei proceduri si de denigrare a fostului…